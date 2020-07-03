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  4. İşte Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

İşte Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 18:49 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasının MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun ve 2 ortağına ait olduğu ortaya çıktı.

İşte Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

Hendek'te havai fişek patlamasının meydana geldiği fabrikanın ortaklarından birinin Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun olduğu belirlendi. Coşkun'un fabrikada 2 ortağı daha bulunuyor.

1966 YILINDA KURULDU

Sakarya'da 1996 yılında kurulan Büyük Coşkunlar Piroteknik Kimya Sanayi Havai Fişek Tic. Ltd. Şirketinin üç ortağı bulunuyor. Yaşar Coşkun, Ali Rıza Ergenç ve Nazim Zeren şirketin ortakları arasında yer alıyor.

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FABRİKANIN BULUNDUĞU ARAZİ 300 DÖNÜM

Patlamanın olduğu fabrika 15 bin metrekare bir alan üzerine kurulu 6 binadan oluşuyor. Şirket patlamanın meydana geldiği yeni binasına 2007 yılında taşındı. Patlama bu binaların olduğu Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Yukarı Çalıcatepe mevkisinde oldu. Fabrikanın bulunduğu arazi ise 300 dönüm büyüklüğünde.

MÜSİAD Sakarya sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"1966'da kurulan ve uluslararası standartlara uygun, ülkemizin en büyük üretim tesislerinden, Başkanımız Yaşar Coşkun'un havai fişek fabrikasında yaşanan elim kaza camiamızı derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.Bu süreçte yanımızda bulunan ve desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Genel Başkanımıza, Valimize, Büyükşehir ve ilçe Belediye Başkanlarımıza, AFAD'a, Kızılaya, İtfaiyeye, güvenlik güçlerimize ve dualarını esirgemeyen halkımıza çok teşekkür ederiz."

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