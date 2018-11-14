İşte Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren'in son hali

Birçok Yeşilçam filminde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Meral Zeren, Salako filmindeki 'Ağa kızı Emine' rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Yeşilçam güzelinin son hali ise görenleri şaşırttı.

Meral Zeren, Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran yıldızlardan biriydi.

Ortaokul sıralarında henüz 13 yaşındayken gösteri dünyasında kariyer yapmak uğruna eğitimini bırakıp sahneye adım attı. Sonra da sinemaya geçti.

Fakat 1970'lerde Selami Şahin'den şan dersleri alıp yine sahnelere döndü. 1980'lerde yeniden sinemaya dönüp kamera karşısına geçti.

Türk sinemasında oynadığı 'Salako', 'Hanzo', 'Salak Milyoner', 'Şaşkın Damat' ve 'Banker Bilo' filmleriyle akıllara kazınan Meral Zeren, sinema hayatında çok sayıda ödülün sahibi olmuştu.

İşte Meral Zeren'in son hali...





