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İşte Sen Anlat Karadeniz'in Vedat'ının gerçek eşi

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2018 09:42 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz dizisinin saplantılı aşığı Vedat, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı

İşte Sen Anlat Karadeniz'in Vedat'ının gerçek eşi

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Vedat karakteri ile kadınların nefretini kazanan Mehmet Ali Nuroğlu, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Sen Anlat Karadeniz dizisinde saplantılı aşık rolündeki Vedat karakterine hayat veren Mehmet Ali Nuroğlu, oyunculuğuyla ekran başındakileri kendisine hayran bırakmıştı.

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Karakteri gereği kadınların tepkini çeken yakışıklı oyuncu, Instagram'da eşiyle birlikte paylaştığı fotoğrafla tekrar gönüllerde taht kurdu. Ünlü oyuncunun fotoğrafına beğeni yağdı.

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Sen Anlat Karadeniz mehmet ali nuroğlu

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