İşte serbest kalan "iş adamı" Gençlerin hayatını karartan yasa dışı bahis siteleri, Engin Polat'a geçmiş olsun diyerek kampanya yapıyor

Dilan-Engin Polat çiftinin ismi tahliye olmalarına rağmen illegal işlerde geçmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Engin Polat için yasa dışı bahis siteleri 'geçmiş olsun' kampanyaları düzenlemeye başladı. İllegal yapıların bu kadar rahat bir şekilde hareket etmesi ise vatandaşları hayrete düşürdü.

TACİZ SMS'LERİ BİTMİYOR

Kanunu hiçe sayıp gençleri ağlarına düşerek illegal şekilde bahis oynatan sitelerin aymazlığı görenleri şaşkına çeviriyor. Yasa dışı bahis siteleri satın aldıkları datalar üzerinden vatandaşlara SMS göndermeye devam ediyor.

ENGİN POLAT İÇİN KAMPANYA

İzinsiz mesaj gönderdikleri yetmeyen illegal bahisçilerin bir de tahliye olan Engin Polat için 'Geçmiş olsun Engin Polat' kampanyası düzenlemeleri vatandaşları çileden çıkardı.

1 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ

Dilan ve Engin Polat çifti birçok suçtan yargılanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun soruşturması sonrasında hazırlanan iddianameye göre şüphelilerin yargılandığı suçlardan biri de ‘Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet etme’ydi. İddianamede 20 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede yasa dışı bahis hacminin 1 milyar TL’den fazla olduğu ve Engin Polat’ın organizasyonu tek başına yürütemeyeceği de belirtilmişti.