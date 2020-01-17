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  4. İşte siber dolandırıcıların yeni tuzağı

İşte siber dolandırıcıların yeni tuzağı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.01.2020 10:50 | Son Güncelleme

Siber dolandırıcılar gün geçmiyor ki yeni bir yöntemle gündeme gelmesin. Bu kez ortaya çıkan dolandırıcılık yöntemi ise Kaspersky uzmanları tarafından ifşa edildi. İnsanların tazminat almaya hak kazandıklarına inandıran dolandırıcılar, ABD Ticaret Komisyonu'nun kurduğunu iddia ettikleri Kişisel Veri Koruması Fonu'na ait gibi görünen bir web sitesi aracılığıyla kurbanlarını tuzağa düşürüyor. İşte yeni dolandırıcılık yöntemine ait detaylar...

Bu fonun, kişisel verilerini sızdırmış olabilecek kişilere tazminat ödediği ve dünya genelinde herkesin bundan yaralanabileceği belirtiliyor. Bu yöntemle Rusya, Cezayir, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere birçok ülkede çok sayıda kişinin kandırıldığı belirlendi.

Sitede kullanıcılar, verilerinin sızdırılıp sızdırılmadığını da kontrol edebiliyor. Bunun için kullanıcıdan soyadını, adını, telefon numarasını ve sosyal medya hesaplarını girmesi isteniyor ve sonrasında kullanıcıya verilerinin sızdırıldığı söyleniyor.

Sadece kart bilgilerini istemiyorlar!

Fotoğraflar, videolar ve iletişim bilgileri gibi verilerin sızdırılması nedeniyle kullanıcının binlerce dolar tazminat almaya hak kazandığı belirtiliyor. Fakat dolandırıcılar bu aşamadan sonra yalnızca ödemeyi yapmak için bir banka kartı numarası istemiyor, öncesinde sosyal güvenlik numarası girilmesini istiyor.

9 DOLAR KARŞILIĞINDA SOSYAL GÜVENLİK NUMARASI!

9 DOLAR KARŞILIĞINDA SOSYAL GÜVENLİK NUMARASI!
9 haneli bu numara, ABD vatandaşlarına ve ABD'de çalışma izni olanlara veriliyor. Sosyal güvenlik numarası olmayanlar veya olup da girenler, her şekilde aynı ekranla karşılaşıyor. Site, numarada bir hata olduğunu ve 9 dolar fiyatla geçici bir sosyal güvenlik numarası alınması gerektiğini söylüyor. Bunu onaylayan kurban Rusça veya İngilizce ödeme formunu doldurup ruble veya dolar olarak parayı veriyor. Ödeme formunun dili, kurbanın IP adresine göre belirleniyor.

'KULLANILAN DİLE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR'

'KULLANILAN DİLE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR'
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Tatyana Sidorina, ödemenin ruble cinsinden istenmesi ve BDT ile Rusya'da benzer dolandırıcılık yöntemlerinin kullanılması, dolandırıcıların büyük ihtimalle Rusça konuşan kişilerden oluştuğunu gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bu tür dolandırıcılık yöntemlerinde yem olarak birçok şey kullanılabiliyor. Hediyeler, anketler, gizli emeklilik fonları hatta yarı zamanlı taksicilik işi bile görülebiliyor fakat bunların hepsi genellikle verilen bağlantılar da dahil olmak üzere Rusça oluyor. Bunların tümünde, ucuz bir hizmet satın alarak, komisyon ödeyerek, ön ödeme yaparak veya geçici bir sosyal güvenlik numarası alarak kolayca para elde edilebileceği söyleniyor. Gündemi yakından takip eden dolandırıcılar, bu son yöntemde veri sızıntıları için tazminat ödeyeceğini söylüyor. Bazı kurumların kullanıcılara para ödediğini gören dolandırıcılar bundan yararlanabileceklerini düşünmüş olmalı."
Kaspersky uzmanları potansiyel dolandırıcılık riskinden korunmak için kullanıcılara şu tavsiyelerde bulundu:
"Para tekliflerine güvenmeyin. Biri size ankete katılmak gibi basit bir şey karşılığında yüklü miktarda para ödemeyi teklif ediyorsa bu büyük ihtimalle bir kandırmadır. Parayı almak için öncesinde bir ödeme yapmanız isteniyorsa bunun bir dolandırıcılık olduğundan emin olabilirsiniz. Güvenilir kaynakları kullanın. Bahsi geçen kurumun gerçekte olup olmadığını kontrol edin. Eğer öyle bir kurum varsa web sitesini inceleyin. Kullanılan dile dikkat edin." (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Kaspersky ABD

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