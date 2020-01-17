İşte siber dolandırıcıların yeni tuzağı

Bu fonun, kişisel verilerini sızdırmış olabilecek kişilere tazminat ödediği ve dünya genelinde herkesin bundan yaralanabileceği belirtiliyor. Bu yöntemle Rusya, Cezayir, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere birçok ülkede çok sayıda kişinin kandırıldığı belirlendi.

Sitede kullanıcılar, verilerinin sızdırılıp sızdırılmadığını da kontrol edebiliyor. Bunun için kullanıcıdan soyadını, adını, telefon numarasını ve sosyal medya hesaplarını girmesi isteniyor ve sonrasında kullanıcıya verilerinin sızdırıldığı söyleniyor.