İşte Sıla'nın yeni evi! 4.5 milyon verdi

İşte ünlülerin oturdukları yerler ve evleri...

Hangi ünlü hangi semtte yaşıyor?

1 / 46 SILA İstanbul Galata’da beğendiği iki oda bir salon eve sığamayan Sıla, yandaki daireyi de alıp, 4.5 milyon TL’yi gözden çıkardı! Geçtiğimiz yaz turnede olduğu sırada Kadıköy’deki konutuna hırsız giren Sıla, taşınma kararı aldı. Bir süredir arayışlara devam eden şarkıcı, tercihini Galata’dan yana kullandı. Galata Kulesi manzaralı evleri inceleyen Sıla, ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’in de oturduğu bir apartmanda karar kıldı. Arka cephesi denize bakan, iki oda ve bir salondan oluşan daire için ev sahibiyle anlaşan şarkıcı, eşyalarının buraya sığmaması üzerine, yandaki daireyi de aldı. Çözümü iki evi birleştirmekte bulan Sıla’nın toplam 4.5 milyon TL ödeyeceği iddia edildi. Şarkıcının iç mimarlarla görüşmeye başladığı da konuşuluyor.

2 / 46 ALİ SUNAL Nazlı Kurbanzade bir süre önce aile arasında nişanlanan ve evlilik hazırlığı yapan Ali Sunal kesenin ağzını açtı. Sunal düğün sonrası oturacakları Kadıköy Fenerbahçe'deki lüks daire için 5 milyon lira ödedi.

3 / 46 ÖZCAN DENİZ Sevgilisi Feyza Aktan ile evlilik hazırlığında olan İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz eşi ve dünyaya gelecek bebeği ile yaşamak için paraya kıyıp Zekeriyaköy'deki bir projeden yan yana iki villa alıp birleştirdi.

4 / 46 Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Özcan Deniz, her biri 400 metrekare büyüklüğünde olan iki villayı toplamda 5 milyon lira ödedi.

5 / 46 SILA Ünlü popçu Sıla’nın, Sapanca Gölü’ne hakim Kırkpınar Tepebaşı mevkiinde, orman ortasına yapılmış lüks siteden villa aldığı ortaya çıktı. Uydu fotoğraflarında, Sıla’nın villasının olduğu sitenin ormanın içine yapıldığı görüldü. 2017’de verdiği konserlerde 10 milyon TL’ye karşılık gelen yaklaşık 100 bin bilet satışına imza atarak ‘Yılın En Çok Bilet Satan Sanatçısı’ plaketi alan Sıla, kendini ödüllendirdi. Gazete Habertürk'ten Serkan Öztürk'ün haberine göre, ünlü popçu, Sapanca Gölü manzaralı lüks bir siteden villa aldı. YAKLAŞIK 1.5 MİLYON TL Kırkpına Tepebaşı mevkiinde, ormanın ortasına konumlu villa 4 oda ve 2 salondan oluşuyor. Ortak havuzu da bulunan göl manzaralı villaların fiyatları 1-1.5 milyon TL arasında değişiyor. Ünlü popçu işleri dışındaki vaktini yeni villasında geçiriyor.

6 / 46 ARDA TURAN Başakşehir'de top koşturan Arda Turan, sevgilisi Aslıhan Doğan’ın ailesiyle oturduğu Çubuklu’daki siteden üç katlı villa kiraladı. Aylık kirası 20 bin TL olan 3 katlı evin dekorasyon işlerini ise Aslıhan Doğan’a bıraktı. Geçtiğimiz günlerde mobilyacılar çarşısına giden çift, iki saat boyunca mağazaları gezerek eşya baktı. Ünlü futbolcu, sevgilisinin beğendiği koltuk ve yatak odası takımını satın aldı. Turan’ın komşuları arasında Şahan Gökbakar, Türkan Şoray, Mustafa Sandal, Engin Altan Düzyatan ve Mustafa Ceceli de var.

7 / 46 MURAT BOZ VE ASLI ENVER Son model aracına yaklaşık 1 milyon TL ödeyen Murat Boz, kazandığı parayı yatırıma dönüştürmeye devam ediyor. Önceki akşam Levent’te görüntülenen Boz’un aracının köşesinde yer alan ‘Levent Loft’ yazılı kapı giriş kartı dikkat çekti. Öğrenilen bilgiye göre Murat Boz, Levent Loft’tan yaklaşık değeri 4 milyon TL değerinde ev satın aldı. Boz, tek başına katıldığı bir galada sevgilisi Aslı Enver’in ‘İstanbullu Gelin’ setinde olduğu için kendisine eşlik edemeğini söyleyerek “Onu çok seviyorum. Dizi nedeniyle ayrı kalıyoruz. Evi otel gibi kullanıyor” demişti. Ünlü çift, geçtiğimiz yaz yaşadıkları kısa ayrılık sonrası da Yeniköy’de oturdukları villadan taşınmıştı.

8 / 46 ÇAĞATAY ULUSOY Oyunculuk ve dil eğitimi hem de yeni projesi için ABD’de olan Çağatay Ulusoy, Los Angeles’taki lüks bir evi 4 aylığına yaklaşık 540 bin TL’ye kiraladığı öne sürüldü. Ulusoy İngilizce'nin yanı sıra dünyaca ünlü yıldızlarla çalışan oyuncu koçu Lori Lively'den ileri oyunculuk dersi de alıyor.

9 / 46 Los Angeles'ta aylık kirası 35 bin dolarlık (yaklaşık 135 bin TL) 3 oda 1 salon havuzlu dubleks villa kiralayan 27 yaşındaki oyuncu, 4 aylık kirayı da peşin ödediği iddia edildi. Ulusoy'un cebinden sadece konaklama için yaklaşık 540 bin TL çıktığı öne sürüldü. Ulusoy 2018 yılında Netflix’te yayınlacacak bir projede yer alacak.

10 / 46 BENGÜ Bengü sevgilisi Selim Selimoğlu ile oturduğu Beykoz-Acarkent’teki villasının kapısını Hello Fashion Homes dergisine açtı. Havuzlu, bahçeli villanın dekorasyonu için İç Mimar Engin Özmen ile çalışan Bengü, “Villayı görür görmez ‘İşte hayalimdeki ev’ dedim. En çok vakit geçirdiğim yer sıcak, ferah, romantizm kokulu yatak odam" dedi.

11 / 46 38 yaşındaki Bengü, "Duvarları değerli tablolarla doldurdum. Sanatı seviyorum. Selim de dekorasyon konusundaki tarzımı beğeniyor” ifadelerini kullandı.

12 / 46 OĞULCAN ENGİN Kısa bir süre önce oyuncu Bestemsu Özdemir ile adı aşk dedikodularına karışan, Oğulcan Engin'in, Şişli-Esentepe'de bulunan lüks bir rezidanstan, loft daire aldığı ortaya çıktı. Yeni evine taşınan Oğulcan'ın yuvası 2+1 ve yaklaşık 250 metrekare...

13 / 46 ENGİN ALTAN DÜZYATAN Beykoz Çubuklu Vadi Evleri'nde oturan Engin Altan Düzyatan, Şahan Gökbakar ile komşu olmaları hakkında konuştu: Şahan ile komşuluğumuz Yeşilçam filmlerinde gibi. Sağ olsun Şahan ile çocukluğumdaki komşuluk ilişkilerimi hatırlıyorum. Komşum geçenlerde kendi elleriyle yaptığı çok güzel çöreklerden getirdi. Ben de 60'a yakın balık yakalamıştım, tabağı boş öndermeyip tuttuğum balıklardan koydum. 38 yaşındaki oyuncunun komşuluk sözleri, ünlülerin oturduğu semtleri akıllara getirdi. İşte sizin de komşu olabileceğiniz ünlülerin semtleri...

14 / 46 MELİSA ASLI PAMUK ETİLER

15 / 46 FAHRİYE EVCEN - BURAK ÖZÇİVİT Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit 29 Haziran'daki düğünlerinden önce İstinye'de bir dairede oturuyordu. Bu ev Fahriye Evcen'e aitti. Çift, Beykoz Acarkent'ten 4 katlı, bahçeli ve havuzlu bir villa kiraladı. İkili aylık 15 bin TL ödeyecekleri lüks villa için mobilya siparişlerini de verdi. Evcen'in yakın çevresine, Burak beğendiğim evi sürpriz yaparak kiraladı" dediği öne sürüldü.

16 / 46 AJDA PEKKAN ARNAVUTKÖY

17 / 46 BEYAZIT ÖZTÜRK BEBEK- AYAZAĞA Beyazıt Öztürk, Bebek’teki evinden taşındı. Gürültüden ve trafikten bunalan şovmen, Ayazağa’da ormanla çevrili bir alan içinde yer alan projeden 2.5 milyon TL’ye ev aldı. İki yıl önce yurt dışına kaçan Can Ateş’in Bebek’teki evini satın alan Beyazıt Öztürk, şehir hayatı ve trafikten sıkıldı. Gözlerden uzak olmak isteyen şovmenin bir süre önce Ayazağa’da etrafı ormanla çevrili alan içinde bulunan bir projeden daire satın aldığı öğrenildi. Magazin basını ve ünlü simaların buluşma noktası olan Bebek’in keşmekeşinden sıkıldığı için böyle bir karar aldığı konuşulan şovmen, bir süre önce yeni evine taşındı. Doğayla iç içe ve gözlerden uzak bir hayat sürmek isteyen Öztürk’ün eve 2.5 milyon TL ödediği iddia edildi.

18 / 46 AYŞE ÖZYILMAZEL NİŞANTAŞI

19 / 46 CANER ERKİN-ŞÜKRAN OVALI BAĞDAT CADDESİ Caner Erkin-Şükran Ovalı çifti, yeni evlerini Anadolu Yakası'ndan seçti. Çift Baltalimanı'ndaki evlerinde uyurken, hırsızın kapıyı zorlaması üzerine yeni bir ev arayışına girmişti. Sabah'ın haberine göre;daha güvenli bir ev için Beşiktaşlı futbolcu Erkin, Bağdat Caddesi'nin tek lüks rezidansında bir penthouse kiraladı. Lüks sitesinin 44'üncü katındaki penthouse'lardan birini kiralayan Caner Erkin, yeni yuvaları için aylık yaklaşık 12 bin dolar (yaklaşık 45 bin TL) kira ödeyecek.

20 / 46 ZERRİN TEKİNDOR ULUS

21 / 46 EZGİ MOLA NİŞANTAŞI

22 / 46 KENAN İMİZALIOĞLU - SİNEM KOBAL EMİRGAN

23 / 46 BURCU ESMERSOY EMİRGAN

24 / 46 AYŞEGÜL ALDİNÇ CİHANGİR

25 / 46 BERNA LAÇİN KANDİLLİ

26 / 46 BEGÜM BİRGÖREN BEBEK

27 / 46 DİLEK HANİF RUMELİHİSARI

28 / 46 ŞENAY GÜRLER KANLICA

29 / 46 EBRU CÜNDÜBEYOĞLU KURTKÖY

30 / 46 ZUHAL OLCAY ALTUNİZADE

31 / 46 ENGİN ALTAN DÜZYATAN VE NESLİHAN ALKOÇLAR Engin Altan Düzyatan, eşi Neslihan Alkoçlar ve oğlu Emir ile aylık 15 bin TL ödedikleri Beykoz Çubuklu Vadi Evleri'nden villa satın aldı. Ünlü oyuncu eve 2,5 milyon dolar ödedi.

32 / 46 TOLGAHAN SAYIŞMAN-ALMEDA ABAZİ Daha önce Zekeriyaköy'de yaşayan Tolgahan Sayışman ile iki yıl birliktelik sonrası evlendiği Almeda Abazi yeni evlerine taşındı. Çift, Zincirlikuyu'daki lüks bir rezidansta yaşayacak.

33 / 46 RÜŞTÜ REÇBER Eski futbolcu Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, Beykoz’dan 10 milyon TL’ye aldıkları havuzlu, bahçeli, 4 katlı villalarına taşındı. Evinin dekorasyonuyla kendisi ilgilenen Işıl Reçber, yeni dekorasyon da yaptırdı. Rüştü Reçber eşinin evde her istediği değişikliği yaptırdı, lüks eşyalar için de kesenin ağzını açtı.

34 / 46 Ev için 800 bin TL harcayan Işıl Reçber'in birkaç gün önce de Zorlu’daki ünlü bir mağazadan aldığı yemek takımına 30 bin TL ödediği iddia edildi.

35 / 46 GÖKÇE BAHADIR Adı efsane dizisiyle gündemde olan Gökçe Bahadır, dizi ve reklam filmlerinden kazandıklarını gayrimenkule yatırdı. 35 yaşındaki oyuncu, Suadiye’de deniz manzaralı 4+1 bir ev satın aldı.

36 / 46 DİDEM SOYDAN Uzun süredir Amerika'da yaşayan model Didem Soydan, bir süre önce Can Bonomo'‫dan ayrılmıştı. Fotoğrafçı Erdi Erdoğan ile yeni sevgilisiyle yeni bir aşka yelken açan Soydan, İstanbul Cihangir'de yeni bir eve çıktı. Soydan'ın yeni evinde sevgilisiyle birlikte yaşayacağı öne sürüldü.

37 / 46 GÜLŞEN Oğulları Azur Benan’ı kucaklarına alan Gülşen-Ozan Çolakoğlu çifti, Rumelihisarı’na taşındı. Üç katlı bir villa tercih eden ailenin, aylık 13 bin euro (yaklaşık 60 bin lira) kira ödeyeceği iddia edildi. Çift yakın çevresine büyüyen aileleri için daha rahat edecekleri bir eve taşınmayı tercih ettiklerini söyledi. İlk kez annelik heyecanı yaşayan Gülşen'i, doğum yaptığı hastanede dostları yalnız bırakmamıştı. Demet Akalın, Mustafa Ceceli, Ziynet Sali, Funda Arar ve Demet Şener’in ziyaretiyle mutlu olan şarkıcı ve bebeğine birçok hediye verilmişti.

38 / 46 TARKAN Tarkan geçtiğimiz ay evlendiği Pınar Dilek’le Kemerburgaz’da satın aldığı daireye yerleşti. Milliyet'in haberine göre; Megastar'ın Köln’deki düğünden önce satın aldığı dairenin mobilyaları ise Pınar Dilek seçti. Tarabya’daki villasının yanı sıra Riva’da çiftliği olduğu bilinen Megastar, Selenium Country’den 1 milyon dolara lüks bir daire aldı.

39 / 46 AYŞE TOLGA ÇEKMEKÖY

40 / 46 HALE SOYGAZİ AYAzPAŞA

41 / 46 AYÇA VARLIER GÖKSU

42 / 46 ARDA TURAN İspanya’nın Barcelona takımında oynayan Arda Turan, Bahçeköy Saklı Koru Evleri’nde bir villa satın aldı. Daha önce aynı sitede oturan Ajda Pekkan, Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül ve Beyazıt Öztürk evlerini satışa çıkarmıştı. Sitedeki evlerin ortalama fiyatı 5.5 milyon dolar (15 milyon 500 bin TL)

43 / 46 NEBAHAT ÇEHRE ETİLER

44 / 46 ŞEYDA COŞKUN KURUÇEŞME

45 / 46 FERHAT GÖÇER Sibel Can, Tarkan, Demet Akalın, Ebru Gündeş ve Sezen Aksu gibi isimlerden sonra Ferhat Göçer de müzikten kazandığı parayı gayrimenkule yatıran ünlüler kervanına katıldı. Şu sıralar önümüzdeki haftalarda çıkaracağı ‘Aşkın Mevsimi Olmaz ki’ adlı albümü üzerine çalışan Göçer, geçtiğimiz günlerde yatırım amacıyla Etiler’de 2 milyon dolar (yaklaşık 7,5 milyon TL) değerinde müstakil bir ev satın aldı.