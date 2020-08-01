İşte sıra dışı tasarıma sahip Red Magic TWS

ZTE’nin yan markalarından biri olan Nubia şu aralar mobil oyun odaklı ekipmanlarıyla ön plana çıkmaya başladı. Geçtiğimiz gün özel bir etkinlik gerçekleştiren Çinli üretici, ilk akıllı saatinin yanı sıra ilk TWS kablosuz kulaklığını da tanıttı.

Nubia logosu taşıyan kablosuz kulaklık alışıldığın dışındaki tasarım çizgisi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken fiyatıyla da ilgi konusu oldu.

Nubia’nın ilk kablosuz kulaklığı olan Red Magic TWS ciddi anlamda sıra dışı bir tasarıma sahip. Genelde kablosuz kulaklıklarda alışık olduğumuz bir tasarım çizgisi mevcuttu. Nitekim Nubia’nın yeni kablosuz kulaklığı bu tasarımların tamamen dışında yer alıyor.

Dokunmatik kontrollerle gelen kulaklıklar, Nubia telefonlarıyla direkt olarak eşleşebiliyor. Batarya kutusu ile birlikte 20 saatlik pil ömrüne sahip olan modelin fiyatı ise 42 dolar.

Peki gelelim bizi asıl ilgilendiren meseleye. Bu kulaklık ülkemizde satışa sunulacak mı? Nubia şimdiye kadar hiçbir ürününü Türkiye’de satışa çıkarmadı. Görünen o ki yakın zamanda Türkiye pazarına girme gibi bir niyetleri de yok. Dolayısıyla bu kulaklığın ülkemizde satışa sunulmasını beklemek çok doğru olmaz.

Lakin bir sürpriz olur da ülkemize gelirse fiyatı 500 TL civarında olacaktır.

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