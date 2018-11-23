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İşte sirklerin en 'ucube' karakterleri!

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 23.11.2018 09:32 | Son Güncelleme

Günümüzde insanlık suçu sayılabilecek bir etkinlikti 'ucube sirkleri' Viktorya döneminde.

Bedensel anomalisi olan insanlar seyirciye kendini teşhir eder, aşağılanma karşısında para kazanırdı. 100 yıllık arşiv ortaya saçılınca o önemli 'ucubelerden' bazıları da gün yüzüne çıktı.

KILLI KIZ

KILLI KIZ
Kıllı kız lakabıyla anılan Alice Doherty'nin doğuştan gelen bir hastalığı vardı. 'Hypertrichosis lanuginosa' adıyla tanınması bilinen hastalık sarılıklarıyla sarılan. Küçük kızın ailesi, Alice'i iki yaşından mutlaka izleyicilere teşhir etti ve geçen yıllarca para kazandılar.

DEVE KIZ

DEVE KIZ
Ella Harper bilinen adıyla 'deve kız' çok nadir bulunan ortopedik bir tehlikeye dünyaya geldi. Diziler normal insanların aksi istikametine kırılan kız dört eli üzerinde yürümek zorundaydı. Yıllarca gösteri dünyasından ayrılmaya çalışıp, okula gitmek istese de bunu başaramadı.

İKİ KAFALI MEKSİKALI

İKİ KAFALI MEKSİKALI
ABD'nin Teksas eyaletinde çalışan sendikacı Pasqual Pinon daha çok iki kafalı Meksikalı adıyla tanınıyordu. Pinon'n alnında kocaman bir vardı. Pinon'un Pinyon'un Pinyon'un bir kafa çizilerek izleyicilere iki kafalı olarak sunuldu.

YARIM KADIN

YARIM KADIN
İsviçreli Matmazel Gabrielle bacakları dolu dünyaya geldi. 1900'lerin çalıştırılmasıyla ilgili şeyler güzelliği ise değiştire destan oldu. Bu güzellik onu ABD'nin kapılarını araladı. Ve yıllarca bu şekilde para kazandı.

ELASTİK ADAM

ELASTİK ADAM
Felix Wehrle isimli 'elastik adam' Ehlers-Danlos Sendromu denilen bir hastalıkla doğdu. Adamın derisi diğer insanlara göre daha elastikti. Derisini istediği halde tuvaletin istediği.

DEV ANASI VE İSKELET ADAM

DEV ANASI VE İSKELET ADAM
Dev Hayal İncili Anna Haining Bates 1888 yılında bir fotoğrafta küçük bir çocuğu tutarken görülüyor. 2 metre 16 santim boyunda olan kadın şova bile iskelet adam lakaplı kocası John Battersby ile çıkıyordu.

BOHEM İKİZLERİ

BOHEM İKİZLERİ
Bohem ikizleri olarak bilinen Rosa ve Josepha Blazek kemana olan özelliklere tanıdılar. Yapışık ikiz olarak izleyici olarak birbirine ısındın halkın ilgisini kaybettiler ama geriye bu fotoğraf kaldı.

KOLSUZ HARİKA

KOLSUZ HARİKA
Asıl ismi Charless Trip olan ve olmayan adamın ayaklarıyla beraber eliyle yapabileceği her şeyi yapıyordu. Ahşap oymadan, kaligrafiye kadar bir çok iş ayaklarıyla birlikte halleden adam kısa suri ve geri ABD'ye çıktı.
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ucube sirk Viktorya ucube sirki

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