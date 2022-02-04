İşte sizi rahatlığıyla ve diğer kriterleriyle aldığınıza mamnun edecek en iyi iş ayakkabısı markaları

Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı mesleklerde iş kazaları kaçınılmaz olur. Ancak doğru ekipmanlarla kazalardan yaralanmadan kurtulmak mümkün. İşe uygun ve dayanıklı iş ayakkabıları da ayağa ağır yük düşmesi ya da çarpma gibi olası tehlikelerden sizi koruyacak en önemli iş kıyafetleri arasında yer alır. Kaliteli, rahat ve ayağınızı koruyacak en iyi iş güvenliği ayakkabılarına ihtiyaç duyuyorsanız sizler için hazırladığımız listeyi inceleyebilir, ihtiyacınıza cevap verecek ürünü güvenle satın alabilirsiniz.

1. Nefes alan yapısıyla konforu gün boyu yaşayın

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S1 ve S2 sınıfı güvenlik ayakkabısı arayışındaysanız Uvex 1 İş Botu'nu tercih edebilirsiniz. Üst malzemesi mikro kadife olduğu için gün boyu ayakların nefes almasını sağlar. Ergonomik ve yumuşak iç malzemesi sayesinde uzun saatler kullanılsa da ayakları yormaz. Poliüretan dış tabanı ise yere sağlam tutunarak kaymaları engeller. İnsan vücuduna ve hareketlerine göre tasarlanan ayakkabı, çalışırken omurgaya binen yükü azaltır, mükemmel denge sağlar. Metal içermeyen parmak koruma kaplaması sayesinde olası darbelere karşı parmakların zarar görmesini engeller. 3 megaohm düşük iletim direnci olduğu için ESD özellikleri karşılar. Kadınlar için özel tasarlanan ayakkabı, iklim koşullarına göre optimize edildiği için kış günlerinde konforlu kullanım sunar.

2. Kalitesiyle uzun yıllar kullanın

EN IS0 20344 standardına uygun üretilen Gripper Gpr-153 S2 Amur İş Ayakkabısı, en iyi iş ayakkabıları arasında yer alır. En zorlu ortamlarda bile rahatlıkla tercih edebileceğiniz ayakkabı, su geçirmez ve nefes alan yapısı sayesinde ayaklar için gün boyu konforlu bir ortam oluşturur. Kaliteli materyali sayesinde yırtılmaya ve aşınmaya karşı maksimum direnç gösterir. Kaymaz tabanı ve enerjiyi emen topuğu ile güvenle hareket edebilirisiniz. Burun koruyucu özelliğiyle parmakları olası çarpma ve ağır yük düşmelerine karşı korur. Gerekli dayanıklılık testlerinden geçen ayakkabı, Avrupa standartlarının şartlarını karşılar.

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3. Hafif yapısıyla ayaklarınız yorulmasın

Uzun çalışma saatlerinde hafif yapısıyla ayaklarınızı yormayacak bir iş ayakkabısıyla karşınızdayız. Gainsera İş Ayakkabısı, yumuşak kevlar ara tabanı ve Eva tabanı ile oldukça hafif ve dayanıklı. File üs tasarımı sayesinde hava alarak ayakları terletmez. Darbe önleyici çelik başlığı, ayağa düşen cisimlere karşı koruma sağlar. Aşınmalara direnç gösteren ayakkabı, delinmelere karşı da oldukça dayanıklı. Yeri güçlü tutan kauçuk tabanı kaymaları engellediği için rahat hareket imkanı verir. Ayakkabı; lojistik çalışanlarının, tedarikçilerin, depo görevlilerinin, inşaat çalışanlarının, araç teknisyenlerinin, marangozların, bahçe işleri ve doğa sporlarıyla ilgilenenlerin kullanımı için uygun.

4. Kaymaz tabanıyla güvenle hareket edin

Yüksek kaliteli kauçuk tabanı sayesinde yere sıkıca tutunan, darbeleri emen ve kaymaları engelleyen Mitudidi İş Ayakkabısı, çalışırken güvenle hareket etmenize yardımcı olur. File üst tasarımı gün boyu nefes aldığı için ayaklarınızı serin ve kuru tutar. Özel çerçeve tasarımlı iç tabanı ayakların sürtünmesini ve rahatsız olmasını engeller. Delinme kuvvetine dayanıklılık gösteren çelik kapaklı parmak ucu korumasına sahip ayakkabı, darbelere karşı parmakları maksimum seviyede korur. Hafif yapısı sayesinde ayakları yormaz. İnşaat, tarım, mutfak, bahçe ve outdoor sporlarında rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Fonksiyonel ve konforlu ayakkabının 3 farklı renk seçeneği mevcut.

5. Dayanıklı yapısıyla zorlu ortamlara meydan okuyun

En iyi iş ayakkabı markaları arasında yer alan Sroter İş Spor Ayakkabı, hafif yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlarda ayakları yormaz. Ağ delikli tasarımıyla nefes alır ve ayakları kuru tutar. Avrupa standardına uygun çelik parmak kapağı, 200 jul darbeye kadar koruma sağlar. Konforlu iç tasarımı sayesinde sürtünmeleri en aza indirerek ayaklar için konforlu bir ortam oluşturur. Delinmelere karşı dayanıklı yapıdaki ayakkabı, sağlam dış tabanıyla kaymaları da engeller. Ayakkabıyı inşaat, depo ve doğa sporları gibi alanlarda rahatlıkla tercih edebilirsiniz. 3 farklı renk seçeneği arasından tarzınıza uygun ürünü kolayca bulabilirsiniz.

6. Sağlam materyali sayesinde uzun yıllar kullanın

Sağlam yapısıyla uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğiniz ithal iş ayakkabısı markaları arayışındaysanız Utility Diadora Çalışma Ayakkabısı'na mutlaka göz atmalısınız. En iyi İtalyan markaları arasında yer alan iş ayakkabısı, zorlu ortamlarda sizi güvende tutar. Spor ayakkabı tasarımıyla rahat bir kullanım sunar. Esnek yapısı sayesinde gün boyu kolay hareket imkanı verir. El işçiliği ile üretilen ayakkabı, dayanıklı malzemesi sayesinde uzun süre sorunsuz şekilde kullanılır. Bağcıklı kapaması sayesinde rahat giyilip çıkarılır. Nefes alan yapısı ayakların terlemesini engeller, serin ve kuru kalmasını sağlar.

7. Maksimum korumanın keyfini çıkarın

7 farklı renk seçeneğiyle zevkinize uygun modeli rahatlıkla bulabileceğiniz Hitmars İş Ayakkabısı, zorlu ortamlarda çalışırken ayaklarınızı olası kazalara karşı korur. Gelişmiş örgü ile elde edilen üst malzemesi konforlu kullanım sunar. İç kısmı çelik kaplama olduğu için darbelere karşı direnç gösterir. Kauçuk tabanlarıyla yere sıkıca tutunur ve kaymaları önleyerek sizi güvende tutar. İnşaat ve ağır sanayi işlerinde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Esnek tasarımı sayesinde ayakkabıyı dilerseniz koşuda da kullanabilirsiniz. Estetik bir spor ayakkabı duruşu sergileyen modeli günlük kombinlerinizde de değerlendirebilirsiniz.

8. Zorlu koşullarda ayaklarınız güvende olsun

Çok yönlü ve kullanışlı bir iş ayakkabısı arayışındaysanız Mitudidi İş Ayakkabısı'na bakmadan geçmemenizi öneririz. Sentetik iç kısmı nefes aldığı için uzun süreli kullanımlarda bile ayakları kuru tutar. Petek desenleriyle konforlu bir kullanım sunar. Rahat üst malzeme ise hava akışı sağlar. Bağcıklı kapamasıyla kolay giyilir. Bilek kısmı dolgulu olduğu için bileği mükemmel şekilde kavrayarak destekler. Topuk desteği sayesinde sertlik hissettirmez. Kauçuk dış tabanı kaymaları engeller. Çelikle sabitlendiği için sert ve keskin cisimlere karşı dayanıklılık gösterir. 200 jule kadar dayanan çelik kapakları ise parmakları maksimum seviyede korur. Ayakkabıyı zorlu çalışma ortamlarında ya da doğa sporlarında kullanabilirsiniz.

9. Gün boyu ayağınızdaki konforu hissedin

Climazone özelliği sayesinde nemi dışarı atan, nefes alan ve ayakların kuru kalmasını sağlayan Uvex Motion Style İş Ayakkabısı, S1 koruma sınıfında yer alır. Yüksek teknolojiyle üretilen mikro kadife malzemeli dış yüzeyi ayaklarınızın gün boyu rahat hissetmesine yardım eder. Baskı noktaları olmadığı için ayakları yormaz. Anti statik ve 3D hydroflex köpük sayesinde ayağın yapısına uyum sağlar. Hem topuk hem ön bölgede darbeleri maksimum derecede sönümler. ESD özelliklerini karşılayan ayakkabı, aşınmalara karşı direnç gösterir. Kaymayan tabanı güvenle hareket etmenizi sağlar. Çelik materyalden üretilen parmak kapağı, olası darbelere karşı parmakları korur. Dış tabanı ise kendini temizleyen poliüretan ile üretilir.

10. Kış aylarında ayaklarınızı sıcacık tutun

Konforlu ve şık bir kışlık iş ayakkabısı arayışındaysanız Mekap Loder 072 S1 Rolaks Çelik Burunlu İş Botu'na mutlaka göz atmalısınız. EN ISO 20345: 2011 standartlarını taşıyan bot, soğuk havalarda konforlu bir kullanım sunar. Loder tabanı kaymalara karşı sizi korur. Nefes alan baskılı deri saya ve iç tabanlığı sayesinde ayakların kuru kalmasını sağlar. Teri emen astarı da ıslaklık hissine neden olmaz. Çelik materyal ile kaplanan burnu, ayak parmaklarını olası darbe ve düşmelere karşı optimum seviyede korur. Çelikle sabitlenen tabanı kesici ve delici nesnelerden ayakları korur. 36 ila 47 numara arasındaki geniş beden skalasından ayak numaranıza uygun ayakkabıyı rahatlıkla bulabilirsiniz.

11. Gün boyu enerjik olun

En kaliteli iş ayakkabı markaları arasında yer alan Apex N İş Güvenlik Ayakkabısı, zorlu çalışma koşullarında ayaklarınız için ihtiyaç duyduğunuz güvenliği sağlar. 200 jule kadar darbelere karşı optimum direnç gösteren çelik burun koruyucusu, olası düşme ve darbe durumunda parmaklarınızın zarar görmesini engeller. Şok emici topuk tasarımı aynı zamanda enerji verici özellik de taşır. Çift yoğunluklu poliüretan tabanı ise kaymalara karşı sizi korur. Nefes alan yarma deri ile üretilen ayakkabı, gün boyu ayaklarınızın kuru kalmasına yardım eder. Yağ ve petrol gibi materyallere karşı dayanıklı ayakkabıyı uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz.

12. Yere sağlam basın

Kalın tabanlı sağlam bir iş ayakkabısına ihtiyaç duyuyorsanız İsken 3100 S1 İş Güvenlik Ayakkabısı'nı tercih edebilirsiniz. Sıvı geçirmeyen ayakkabı, ıslak ortamlarda çalışmak için oldukça uygun. Çelik materyal ile kaplanan burnu 200 jul darbeyi rahatlıkla sönümler ve ayak parmaklarınızı risklere karşı korur. Anti statik iş ayakkabısı yağ ve petrole karşı da oldukça dayanıklı. Şok emici özelliğe sahip tabanı, ayakların yorulmasını ve ağrımasını engeller. Çift yoğunluklu poliüretan materyal ile üretilen tabanı kaymalara karşı da maksimum direnç gösterir. Nefes alabilen yarma deri dış materyali ise ayakların terlemesini engeller ve gün boyu kuru kalmalarına yardımcı olur.

13. Güvenlik ve konforu bir arada yaşayın

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Zorlu çalışma koşullarında ayakları korumak için tercih edilen ayakkabılar sert ve ağır yapıları nedeniyle ayakları yorabilir, terlemeye neden olup huzursuz hissettirebilir. Ancak Sroter Güvenlik İş Ayakkabısı'nı tercih ederek gün boyu konforlu kullanımın keyfini çıkarabilirsiniz. Nefes alabilen üst yapısıyla ayakların kuru kalmasını sağlar. Yumuşak kevlar orta tabanı konforlu kullanım sunar. Çelik burun başlığıyla 200 jul kuvvete karşı ayak parmaklarını korur. Kaliteli materyalleri sayesinde uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğiniz ayakkabı, kolay parçalanmaz, delinmeye ve darbelere karşı direnç gösterir. Kaymaz dış tabanı yere sıkıca tutunur ve güvenle yürümenizi sağlar. Ayakkabıyı inşaat gibi ağır işlerin dışında doğa sporlarında da rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

14. Zorlu çalışma ortamında kaza riskini azaltın

Zorlu işlerin yapıldığı çalışma ortamlarında sert, ağır cisimlerin ayaklar üzerine düşme ve çarpma riski her zaman bulunur. Black Hammer İş Ayakkabısı, 200 jullük darbelere karşı dayanıklı çelik kapamasıyla ayak parmakları için maksimum koruma sunar. EN ISO 20345: 2011 standartlarını karşılayan ve S1 koruma sınıfında yer alan ayakkabı, Avrupa Birliği güvenlik kriterlerine uygun. Çift dikişle güçlendirilen iş ayakkabısı aşınmalara karşı optimum dayanıklılık sergiler. Bu sayede uzun yıllar sorunsuz kullanılır. Anti statik ayakkabı, yeri sağlam tutar ve kaymaları engeller. Yağ gibi maddelere karşı dayanıklı yapısıyla ön plana çıkar.

15. Düşme ve çarpmalara karşı ayaklarınızı koruyun

Avrupa Birliği tarafından belirlenen 89/686/EEC numaralı Kişisel Koruyucu Ekipmanlar kriterleri doğrultusunda üretilen Demir 1402 Çelik Burunlu İş Ayakkabısı, ağır çalışma koşullarında ayaklarınızın zarar görmesini engeller. Çift yoğunluklu poliüretan malzeme ile üretilen dış tabanı kaygan zeminlerde maksimum tutuş sergiler. Nefes alan süet sayası ayakların ihtiyacı olan hava akışını sağlar. Bu sayede ayakları terletmez, serin ve kuru tutar. Teri emen astarı, yıpranmalara karşı direnç gösterir. Çelik burun koruması sayesinde ayak parmaklarının ihtiyaç duyduğu güvenliği sağlar. Bağcıklı kapamalarıyla kolay giyilip çıkarılır.