İşte spor salonlarında uygulanacak koronavirüs önlemleri

Sağlık Bakanlığınca güncellenen "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ne, 30. madde olarak "Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler" eklendi.

Kovid-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolunun virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklar olduğu, damlacıklarla kirlenen yüzeylerle temas eden ellerin ağız, burun ya da gözlere dokunulması ile de hastalığın bulaşabildiği vurgulanan rehberde, bu nedenle hem spor salonu çalışanı hem de müşterinin Kovid-19 kapsamında sağlığını korumak için belirlenen kurallara uyması gerektiğine dikkat çekildi.

Bu doğrultuda, spor salonlarının girişine Kovid-19 önlemleriyle ilgili afişlerin asılması, spor salonlarının girişinde ve içeride el antiseptiği bulundurulması gerektiğinin altı çizildi.

Tedbirler doğrultusunda, spor salonundaki kişi sayısının spor yapılacak alanda her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmasının uygun olduğu ifade edilen rehberde, diğer maddeler şöyle sıralandı:

"- Spor salonlarında çalışma koşulları nedeniyle müşterilerin birbiri ve çalışanlarla yakın teması söz konusudur. Spor aktivitesi damlacık çıkışı ve hızını artırmaktadır. Bu nedenle sosyal mesafe en az 2 metre olarak uygulanmalı.