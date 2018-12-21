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İşte Steam yılın oyunları adayları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.12.2018 10:01 | Son Güncelleme

Valve merakla beklenen Steam yılın oyunları adaylarını açıkladı. Açıklanan listede hayli farklı kategoriler de mevcut. İşte konu hakkındaki detaylar.

İşte Steam yılın oyunları adayları

Oyun gündemini az çok takip edenlerin de bildiği üzere Valve her sene farklı kategorilerde yılın oyunlarını seçiyor. Genel olarak yılın oyunları, Steam kullanıcıları tarafından verilen oylarla seçiliyor.

Valve, Steam yılın oyunları adaylarını belirlemek için kullanıcılarından oy kullanmasını talep ediyor. Bu aşamada her oyun oylamaya açık hale getiriliyor. Sonra en fazla oy almayı başaran yapımlar, Steam yılın oyunları kategorilerinde aday oluyorlar.

Genel olarak her kategoriden en fazla 5 aday çıkarılıyor. Fakat bu sene en iyi geliştirici kategorisinde oylar birbirine çok yakın olduğu için 10 aday çıkarılmış. Ayrıca Valve, bu kategoride yeterli oyu almış olmasına karşın, kendisini adaylar arasına dahil etmemiş.

Steam yılın oyunları kategorileri, PC için çıkmış en iyi oyunlardan oluşuyor. Fakat bu yapımlar belirlenirken öyle çıkış tarihi ve benzeri detaylar çok fazla göz önüne alınmıyor. Örneğin 3 sene önce çıkmış olan The Witcher 3 Wild Hunt hala farklı kategorilerde karşımıza aday olarak çıkabiliyor.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatamadan sizleri Steam yılın oyunları adaylarının yer aldığı liste ile başbaşa bırakalım. Bu arada Steam hesabınıza giriş yaparak dilediğiniz oyuna oy verebileceğinizi de hatırlatalım.

Yılın En İyi Oyunu

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS
MONSTER HUNTER: WORLD
Kingdom Come: Deliverance
HITMAN 2
Assassin’s Creed Odyssey

Yılın En İyi VR Oyunu

The Elder Scrolls V: Skyrim VR
VRChat
Beat Saber
Fallout 4 VR
SUPERHOT VR

Aşk İle Devam Ettirilen

Dota 2
Grand Theft Auto V
No Man’s Sky
Path of Exile
Stardew Valley

En İyi Atmosfere Sahip Oyun

The Witcher 3: Wild Hunt
Subnautica
Shadow of the Tomb Raider
Far Cry 5
DARK SOULS III

Arkadaşlarla Oynanan En İyi Oyun

Counter-Strike: Global Offensive
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
PAYDAY 2
Dead by Daylight
Overcooked! 2

En İyi Tarih Konulu Oyun

Wolfeinstein II: The New Colossus
Assassin’s Creed Odyssey
Hearts of Iron IV
Sid Meier’s Civilization VI
Fallout 4

Araçla Oynanan En İyi Oyun

Euro Truck Simulator 2
Rocket League
NieR:Automata
Factorio
Space Engineers

En İyi Geliştirici

CD PROJEKT RED
Ubisoft
Bethesda
Rockstar Games
Digital Extremes Ltd.
Square Enix
Capcom
Paradox Interactive
BANDAI NAMCO Entertainment
Klei

1500 TL altı en şık akıllı telefonlar

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Anahtar Kelimeler:
Valve Steam

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