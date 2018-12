İşte Steam yılın oyunları adayları

Dilerseniz lafı daha fazla uzatamadan sizleri Steam yılın oyunları adaylarının yer aldığı liste ile başbaşa bırakalım. Bu arada Steam hesabınıza giriş yaparak dilediğiniz oyuna oy verebileceğinizi de hatırlatalım.

Yılın En İyi Oyunu



PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

MONSTER HUNTER: WORLD

Kingdom Come: Deliverance

HITMAN 2

Assassin’s Creed Odyssey

Yılın En İyi VR Oyunu



The Elder Scrolls V: Skyrim VR

VRChat

Beat Saber

Fallout 4 VR

SUPERHOT VR

Aşk İle Devam Ettirilen



Dota 2

Grand Theft Auto V

No Man’s Sky

Path of Exile

Stardew Valley

En İyi Atmosfere Sahip Oyun



The Witcher 3: Wild Hunt

Subnautica

Shadow of the Tomb Raider

Far Cry 5

DARK SOULS III

Arkadaşlarla Oynanan En İyi Oyun



Counter-Strike: Global Offensive

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

PAYDAY 2

Dead by Daylight

Overcooked! 2

En İyi Tarih Konulu Oyun



Wolfeinstein II: The New Colossus

Assassin’s Creed Odyssey

Hearts of Iron IV

Sid Meier’s Civilization VI

Fallout 4

Araçla Oynanan En İyi Oyun



Euro Truck Simulator 2

Rocket League

NieR:Automata

Factorio

Space Engineers

En İyi Geliştirici



CD PROJEKT RED

Ubisoft

Bethesda

Rockstar Games

Digital Extremes Ltd.

Square Enix

Capcom

Paradox Interactive

BANDAI NAMCO Entertainment

Klei

