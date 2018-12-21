İşte Steam yılın oyunları adayları

Oyun gündemini az çok takip edenlerin de bildiği üzere Valve her sene farklı kategorilerde yılın oyunlarını seçiyor. Genel olarak yılın oyunları, Steam kullanıcıları tarafından verilen oylarla seçiliyor.

Valve, Steam yılın oyunları adaylarını belirlemek için kullanıcılarından oy kullanmasını talep ediyor. Bu aşamada her oyun oylamaya açık hale getiriliyor. Sonra en fazla oy almayı başaran yapımlar, Steam yılın oyunları kategorilerinde aday oluyorlar.

Genel olarak her kategoriden en fazla 5 aday çıkarılıyor. Fakat bu sene en iyi geliştirici kategorisinde oylar birbirine çok yakın olduğu için 10 aday çıkarılmış. Ayrıca Valve, bu kategoride yeterli oyu almış olmasına karşın, kendisini adaylar arasına dahil etmemiş.

Steam yılın oyunları kategorileri, PC için çıkmış en iyi oyunlardan oluşuyor. Fakat bu yapımlar belirlenirken öyle çıkış tarihi ve benzeri detaylar çok fazla göz önüne alınmıyor. Örneğin 3 sene önce çıkmış olan The Witcher 3 Wild Hunt hala farklı kategorilerde karşımıza aday olarak çıkabiliyor.