MAGAZİN

İşte Stranger Things dizisinin 3. sezonundan ilk tanıtım

DİZİ HABERLERİ  | 10.12.2018 12:19 | Son Güncelleme

Bilimkurgu-korku türünde en sevilen dizilerden biri olan Stranger Things’in merakla beklenen 3. sezonundan ilk tanıtım (teaser) yayınlandı.

İşte Stranger Things dizisinin 3. sezonundan ilk tanıtım

Netflix’in sevilen dizisi Stranger Things’in 3. sezon tanıtımı (teaser) yayınlandı. Yeni sezonda hikayenin 1985 yazına odaklanacağına dair ipucu veren tanıtım videosunda Stranger Things 3. sezonun 2019’da başlayacağı duyuruldu.

Dizinin yeni sezon bölümlerinin 2019’un yaz aylarında başlaması bekleniyor.

Stranger Things’in yaratıcılarından Ross Duffer, 3. sezonun şimdiye dek yaptıkları en korkunç sezon olacağını açıklamıştı.

"3. SEZON HEM EĞLENCELİ HEM DE İĞRENÇ"

Ross Duffer yeni sezon ipuçlarını şu sözlerle ifade etmişti: “Hem en eğlenceli hem de en iğrenç sezonumuz olacak. John Carpenter’ın The Thing’inden esinlendik. Cronenberg’ten esinlendik. Biraz George Romero hissi de olacak. Yeni sezonda, önceki sezonlarda yeterince hürmet edemediğimiz korku filmleri ve korku ustaları var."

ABD yapımı bilimkurgu-korku dizisinin yönetmenliğini, senaristliğini ve yönetici yapımcılığını Duffer Kardeşler üstleniyor.

PARTNERGöğsünün altındaki dövmenin öyle bir anlamı var ki...Göğsünün altındaki dövmenin öyle bir anlamı var ki...
Muhteşem Yüzyıl'ın Nigar Kalfası Fox TV'nin bomba dizisine transfer olduMuhteşem Yüzyıl'ın Nigar Kalfası Fox TV'nin bomba dizisine transfer oldu
Yasak Elma'da Alihan ile Ender kavgası! Yasak Elma'da Alihan ile Ender kavgası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Stranger Things Stranger Things 3. sezon Stranger Things ne zaman

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 10 Aralık hava durumu uyarısı! Marmara'da yağış ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji'den 10 Aralık hava durumu uyarısı! Marmara'da yağış ve fırtınaya dikkat

Çanakkale'de korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Sosyal medyada 'Kılıç artığı' tartışması! Sosyoloji profesörü tepkiler gelince sildi

Sosyal medyada 'Kılıç artığı' tartışması! Sosyoloji profesörü tepkiler gelince sildi

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

Ünlü tarihçi Talha Uğurluer'e FETÖ gözaltısı

Ünlü tarihçi Talha Uğurluer'e FETÖ gözaltısı

'Üsküdar için ünlü ismi aday gösterecekler' iddiası

'Üsküdar için ünlü ismi aday gösterecekler' iddiası

İlginizi Çekebilir

Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'nın finalini ağzından kaçırdı

Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'nın finalini ağzından kaçırdı

O Ses Türkiye'de yarışmacıdan jüriye büyük şok!

O Ses Türkiye'de yarışmacıdan jüriye büyük şok!

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muhteşem Yüzyıl'ın Nigar Kalfası Fox TV'nin bomba dizisine transfer oldu

Muhteşem Yüzyıl'ın Nigar Kalfası Fox TV'nin bomba dizisine transfer oldu

Yasak Elma'da Alihan ile Ender kavgası! Yasak Elma 26. yeni bölüm izle!

Yasak Elma'da Alihan ile Ender kavgası!

Ufak Tefek Cinayetler final bölümünde Oya ve Serhan'a düğün günü büyük şok! Ufak Tefek Cinayetler 45. yeni fragmanı izle!

Ufak Tefek Cinayetler final bölümünde büyük şok!

Çarpışma'da Kadir ve Zeynep'in duygusal anları! Veli'nin planı ne? Çarpışma 4. yeni bölüm fragmanı izle!

Çarpışma'da Kadir'in sırrı ortaya çıkıyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Çakırbeyliler torbacılara savaş açıyor! EDHO 119. yeni bölüm fragmanı izle!

EDHO'da Çakırbeyliler torbacılara savaş açtı!

Vurgun dizisine bir ünlü oyuncu daha katıldı! İşte Vurgun oyuncu kadrosu

Vurgun dizisine bir ünlü oyuncu daha katıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.