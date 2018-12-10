İşte Stranger Things dizisinin 3. sezonundan ilk tanıtım

Netflix’in sevilen dizisi Stranger Things’in 3. sezon tanıtımı (teaser) yayınlandı. Yeni sezonda hikayenin 1985 yazına odaklanacağına dair ipucu veren tanıtım videosunda Stranger Things 3. sezonun 2019’da başlayacağı duyuruldu.

Dizinin yeni sezon bölümlerinin 2019’un yaz aylarında başlaması bekleniyor.

Stranger Things’in yaratıcılarından Ross Duffer, 3. sezonun şimdiye dek yaptıkları en korkunç sezon olacağını açıklamıştı.

"3. SEZON HEM EĞLENCELİ HEM DE İĞRENÇ"

Ross Duffer yeni sezon ipuçlarını şu sözlerle ifade etmişti: “Hem en eğlenceli hem de en iğrenç sezonumuz olacak. John Carpenter’ın The Thing’inden esinlendik. Cronenberg’ten esinlendik. Biraz George Romero hissi de olacak. Yeni sezonda, önceki sezonlarda yeterince hürmet edemediğimiz korku filmleri ve korku ustaları var."

ABD yapımı bilimkurgu-korku dizisinin yönetmenliğini, senaristliğini ve yönetici yapımcılığını Duffer Kardeşler üstleniyor.

