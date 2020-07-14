İşte süper zenginlerin yeraltı sığınağı

Ukraylanlı şirket Sergey Makhno Architects tarafından yaratılan Plan B adlı tasarım, süper zenginler için kıyamet senaryolarında saklanacak güvenli alanlar sunuyor. Şirket, yer yüzünde yaşam sona erse bile, kendini sürdürebilecek bir tasarım sunmayı amaçlıyor.
Yerin 15 metre altına ve 172 metrekarelik alana kurulan yapı, konutların yakınına veya izole bir alana yerleştirilebiliyor. Firma, tasarımın amacını toprağın altında güvenli ve konforlu bir ev yaratma isteği olarak tanımlıyor.
Üç farklı girişten ulaşılabilen evin çatısında ayrıca bir helikopter pisti bulunuyor. Ultra modern iç tasarıma, minimalist yatak odalarına, özel ekipmanla donatılmış mutfağa ve hatta sinema salonuna sahip.
Plan B’de ayrıca yapının üstüne kurulu bir helikopter pisti bulunuyor.
Bazı odaların duvarları, yapının aslında yer yüzünde olduğu yanılsamasını yaratmak için panoramik manzaralarla kaplı. Üç kattan oluşan yapıda, bir yaşam alanı, su ve ısıtma sisteminin bulunduğu bir kat ve elektrik ekipmanlarının bulunduğu bir kat bulunuyor.
Koronavirüs krizinin sürmesi, medeniyetin sonu geldiğinde dünyanın neye benzeyeceğine dair soruları artırırken Sergey Makhno Architects, süper zenginler için kaçış planı sunan şirketlerden yalnızca bir tanesi.
Şirket, Plan B adlı yapıdaki tüm sistemlerin bağımsız çalıştığını söyleyerek “Su sistemi, kanalizasyon sistemi, hava temizleme özellikli kapalı havalandırma sistemi bulunuyor. Yeryüzünde ne olursa olsun, yaşam Plan B’de devam edecek” dedi.
Tasarımın modern sanat müzesine ve hatta askeri üs girişine benzediğini söyleyen firma, “Sade ve basit bir form yaratmaya çalıştık. Bu tasarım hem güven verici hem de estetik açıdan etkileyici. Gözünüzü korkutmayacak olan bu yapıya hem zeminden hem de yukarıdan girilebiliyor” dedi.
Plan B, çocuklu iki veya üç aileye, onların personeline yetecek kadar bir alanda konforlu bir yaşam sağlama iddiası taşıyor.
Firma, istendiği takdirde bu tasarımın daha kalabalık bir insan topluluğu için uyarlanabileceğini de sözlerine ekleyerek “Yeraltındaki alanlarda, yüzeyin üzerindeymiş yanılsamasını sağlayacak şekilde denemeler yapmak istiyoruz” dedi.
Pencereden dışarı bakıldığında mavi gök yüzünün görülebildiğini söyleyen firma, “Bu proje, herhangi bir koşul altında insan yaşamının devam edeceği fikrini yansıtıyor. Proje aynı zamanda mimarlık disiplininin, yer altındayken yüzeydeymiş izlenimi yaratıp yaratamayacağına dair bir cevap bulma çabasını yansıtıyor” dedi.
Sığınağın içinde bitki yetiştirilmesi için planlanmış özel bir alan bulunuyor.