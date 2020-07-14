İşte süper zenginlerin yeraltı sığınağı

Ukraylanlı şirket Sergey Makhno Architects tarafından yaratılan Plan B adlı tasarım, süper zenginler için kıyamet senaryolarında saklanacak güvenli alanlar sunuyor. Şirket, yer yüzünde yaşam sona erse bile, kendini sürdürebilecek bir tasarım sunmayı amaçlıyor.

Yerin 15 metre altına ve 172 metrekarelik alana kurulan yapı, konutların yakınına veya izole bir alana yerleştirilebiliyor. Firma, tasarımın amacını toprağın altında güvenli ve konforlu bir ev yaratma isteği olarak tanımlıyor.

Üç farklı girişten ulaşılabilen evin çatısında ayrıca bir helikopter pisti bulunuyor. Ultra modern iç tasarıma, minimalist yatak odalarına, özel ekipmanla donatılmış mutfağa ve hatta sinema salonuna sahip.

Plan B’de ayrıca yapının üstüne kurulu bir helikopter pisti bulunuyor.

Bazı odaların duvarları, yapının aslında yer yüzünde olduğu yanılsamasını yaratmak için panoramik manzaralarla kaplı. Üç kattan oluşan yapıda, bir yaşam alanı, su ve ısıtma sisteminin bulunduğu bir kat ve elektrik ekipmanlarının bulunduğu bir kat bulunuyor.