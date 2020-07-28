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İşte Survivor yarışmacılarının Instagram'da takipçi sayıları! Cemal Can Canseven, sosyal medya da şampiyon oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 00:21 | Son Güncelleme

Survivor sonrası Cemal Can Canseven'in Instagram’da takipçi sayısı ‬4 milyona ulaştı ve yarışma tarihinde en fazla takipçiye ulaşan isim oldu. 2.1 milyon takipçiyle Barış Murat Yağcı ise ikinci sırada yer aldı. ‬

İşte Survivor yarışmacılarının Instagram'da takipçi sayıları! Cemal Can Canseven, sosyal medya da şampiyon oldu

Survivor 2020'de yarışmacılar Instagram hesaplarıyla da gündeme geldi. Survivor sırasında ödüllerde paylaşımlar yapan yarışmacıların hesaplarındaki takipçi sayıları da katlanarak arttı ve milyonlara ulaştı.

CEMAL CAN'IN TAKİPÇİLERİ 4 MİLYONU GEÇTİ!

Instagram’da 4 milyon takipçiye ulaşan Cemal Can Canseven, Survivor tarihinde en fazla takipçiye ulaşan yarışmacı oldu. 2020 yılında yarışan yarışmacılar arasında ise 2.1 milyon takipçiyle Barış Murat Yağcı, ikinci sırada yer aldı.

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Ersin Korkut, Berkan Karabulut ve Yasin Obuz'un 1.3 milyon takipçisi bulunurken, Nisa Bölükbaşı 1,6 milyon, Aycan Yanaç ise 1.7 milyon takipçi sayısına ulaştı.


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