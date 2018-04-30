MAGAZİN

İşte Tarık Akan’ın torunu Gece

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2018 10:17 | Son Güncelleme

Tarık Akan’ın büyük oğlu Barış Üregül ile şarkıcı Asya Engin’in bebekleri Gece ilk kez görüntülendi

İşte o fotoğraflar...

İşte Tarık Akan’ın torunu Gece

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2016 yılında yaşamını yitiren Yeşilçam’ın usta oyuncusu Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül, 2017’nin ocak ayında şarkıcı Asya Engin’le evlenmiş, çiftin ekim ayında bir çocukları olmuştu.
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Gece adı verilen minik bebek, ilk kez önceki gün Bodrum’da görüntülendi. 
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Kendimi de eski eşimi de bu tartışmaya sokmam.
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Asya Engin, 6 aylık kızıyla alışverişte objektife yansıdı.
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Kızı doğduktan kısa süre sonra Barış Üregül’le evliliğini bitiren Asya Engin, soruları yanıtlamak istemedi.
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Şarkıcı, “Bana boşanmayla ilgili soru sormayın. Haberin o tarafında olmak istemiyorum. 
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Ben sadece iyi bir anne olmak istiyorum” diyerek uzaklaştı
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Anahtar Kelimeler:
Tarık Akan Barış Üregül

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