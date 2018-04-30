İşte o fotoğraflar...

İşte Tarık Akan’ın torunu Gece

1 / 8 2016 yılında yaşamını yitiren Yeşilçam’ın usta oyuncusu Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül, 2017’nin ocak ayında şarkıcı Asya Engin’le evlenmiş, çiftin ekim ayında bir çocukları olmuştu.

2 / 8 Gece adı verilen minik bebek, ilk kez önceki gün Bodrum’da görüntülendi.

3 / 8 Kendimi de eski eşimi de bu tartışmaya sokmam.

4 / 8 Asya Engin, 6 aylık kızıyla alışverişte objektife yansıdı.

5 / 8 Kızı doğduktan kısa süre sonra Barış Üregül’le evliliğini bitiren Asya Engin, soruları yanıtlamak istemedi.

6 / 8 Şarkıcı, “Bana boşanmayla ilgili soru sormayın. Haberin o tarafında olmak istemiyorum.

7 / 8 Ben sadece iyi bir anne olmak istiyorum” diyerek uzaklaştı