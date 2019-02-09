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İşte Tarkan’ın minibüsü

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.02.2019 14:57 | Son Güncelleme

Megastar Tarkan, özel tasarım ultra lüks VIP minibüs yaptırdı.

İşte Tarkan’ın minibüsü

Megastar Tarkan, özel tasarım ultra lüks VIP minibüs yaptırdı. Tarkan’ın istekleri doğrultusunda tasarlanan minibüsün en dikkat çeken özelliği; içerisinde çok özel bir ses sisteminin bulunması.

Megastar Tarkan, konforlu seyahat edebilmek için özel detaylara sahip ultra lüks VIP minibüs yaptırdı. Ertex Otomotiv tarafından Tarkan’ın istekleri doğrultusunda tasarlanan araç; 3 ses mühendisi ve 8 endüstriyel tasarımcının dâhil olduğu 140 kişilik bir ekip tarafından 3 ayda hazırlandı. Aracın içinde 4 boyutlu sinema ve ses sistemi, sesli komut sistemine kadar bir arabaya konulacak her şeyin mevcut olduğu belirtildi.

Yapılan bilgilendirmede; aracın içini kaplayan ahşap özel tike ağacından elde edilerek tamamen el işçiliği ile bir ayda üretildi. Minibüsün koltuk derileri özel istek üzerine İtalya’dan sipariş edildi. Megastar, aracının iç kombinasyonunu kendisi yaptı. Dikişlerinden deri desenlerine, kullanacağı ürünlerin nerede olacağına kadar her detayla tamamen Megastar kendisi karar verip ilgilendi. Ayrıca; Almanya’dan getirtilen ses mühendisleri tarafından, tamamen Tarkan’ın istekleri doğrultusunda araca özel ses sistemi tasarlandı.

Minibüste bulunan diğer özellikler ise masajlı, ısıtmalı, soğutmalı, ayak dinlendirmeli koltuklar; özel kişiselleştirilmiş oturma düzeni, buzdolabı, masa, kendisine özel iklimlendirme sistemi, kişiselleştirilebilen aydınlatma sistemi, mücevher kutusu, sıcak ve soğuk muhafaza edilebilen şişelik sistemi olduğu kaydedildi.

İşte Tarkan’ın minibüsü

İşte Tarkan’ın minibüsü

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