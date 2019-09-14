HABER

İSTE, TEKNOFEST'te 3 ekiple yarışacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 13:15 | Son Güncelleme

İSKENDERUN Teknik Üniversitesi (İSTE) öğrencilerinden oluşan 3 ekip, 9 aylık çalışma sonucu ürettikleri insansız hava aracı, hidrojenle çalışan otomobil ve elektrikle çalışan otomobillerini TIR'a yükleyip, TEKNOFEST'e katılmak üzere İzmit'e gönderdi.

İSTE, TEKNOFEST'te 3 ekiple yarışacak

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- İSKENDERUN Teknik Üniversitesi (İSTE) öğrencilerinden oluşan 3 ekip, 9 aylık çalışma sonucu ürettikleri insansız hava aracı, hidrojenle çalışan otomobil ve elektrikle çalışan otomobillerini TIR'a yükleyip, TEKNOFEST'e katılmak üzere İzmit'e gönderdi.
İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST), bu yıl İSTE'den 3 ekip katılıyor. Ekiplerden biri insansız hava aracı, biri hidrojenle çalışan otomobil, diğeri ise elektrikli otomobille festivale katılacak. Yarışma öncesi ekip arkadaşlarıyla, 9 aylık çalışma sonucu hazırladıkları ve projeye katılacakları araçların son kontrollerini yapan öğrenciler, sponsor kuruluşların temsilcilerinin de katılımıyla törenle 14- 22 Eylül'de İzmit'te gerçekleşecek olan TEKNOFEST'e yolladı.
Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, bu yılki projelerinin daha iddialı olduğunu belirterek, "Geçen yıl yarışmaya bir otomobille katıldık. Bu yıl 3 ekiple finale kaldık ve daha iddialıyız. Katıldığımız iki otomobilden birisi elektrikli, diğeri de hidrojenli olarak çalışmaktadır. Elektrikli otomobillerden sonra hidrojenli araçlar gelecek yıllarda ticarileşecek. Elektrikli araçlara göre daha tasarruflu olacak. Onun için öğrencilerimiz tarafından geliştirilmesi çok çok önemlidir. Üniversiteler bazında baktığımızda hem hidrojenli hem de elektrikli otomobil yarışına katılan ender üniversitelerden biriyiz. Tabi ki biz Teknik Üniversiteyiz bizden beklenen de zaten buydu. Kazanmaktan daha önemli bir şey var oda takım olmaktır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İSTE, TEKNOFEST'te 3 ekiple yarışacakİSTE, TEKNOFEST'te 3 ekiple yarışacak

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
Ralli şampiyonasına protestoya 'pankart yasağı' engeliRalli şampiyonasına protestoya 'pankart yasağı' engeli
Tüfekle vurulan Kangal'ın ameliyat olması gerekiyorTüfekle vurulan Kangal'ın ameliyat olması gerekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Feci kaza! Sürücünün ayak bileği koptu

Feci kaza! Sürücünün ayak bileği koptu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

Şişli'de iş merkezinde korkutan yangın

İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın

İntihar eden kadının eşi konuştu: Benimle ilgili bir problemi yoktu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Yer: Esenyurt... Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Son dakika: Çankırı'da deprem! AFAD duyurdu (son depremler)

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.