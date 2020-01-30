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İşte telefonunuzun şarjını tüketen 17 uygulama!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.01.2020 09:38 | Son Güncelleme

Bitdefender Antivirüs, Google Play'de yüz binlerce kişi tarafından indirilen ve Android tabanlı akıllı telefonların şarjının hızla tükenmesine yol açan 17 uygulamayı tespit etti.

İşte telefonunuzun şarjını tüketen 17 uygulama!

Akıllı telefon seçiminde şarj süresi, en çok dikkat edilen kriterlerden biri olarak öne çıkıyor. Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs’ün yaptığı son araştırmada, Google Play'de yüz binlerce kişi tarafından indirilen ve Android tabanlı akıllı telefonların şarjının hızla tükenmesine yol açan 17 uygulama tespit edildi. Aralarında ofis programları ve oyunların olduğu şarj canavarı uygulamalarda, reklam gösteren özel algoritmalar olduğu görüldü.

Uygulamalar, etkinleştirildikten sonra ilk 48 saat içinde ölçülü sayıda reklam gösterse de daha sonra reklam sayısı giderek artıyor ve bu durum şarj tüketimini oldukça artırıyor. Bitdefender Antivirüs tarafından tespit edilen 17 uygulama şöyle:

  1. Car Racing 2019
  2. 4K Wallpaper (Background 4K Full HD)
  3. Backgrounds 4K HD
  4. QR Code Reader & Barcode Scanner Pro
  5. File Manager Pro - Manager SD Card/Explorer
  6. VMOWO City: Speed Racing 3D
  7. Barcode Scanner
  8. Screen Stream Mirroring
  9. QR Code — Scan & Read a Barcode
  10. Period Tracker — Cycle Ovulation Women’s
  11. QR & Barcode Scan Reader
  12. Wallpapers 4K, Backgrounds HD
  13. Transfer Data Smart
  14. Explorer File Manager
  15. Today Weather Radar
  16. Mobnet.io: Big Fish Frenzy
  17. Clock LED

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Anahtar Kelimeler:
bitdefender antivirüs Google Play şarj

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