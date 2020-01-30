İşte telefonunuzun şarjını tüketen 17 uygulama!

Akıllı telefon seçiminde şarj süresi, en çok dikkat edilen kriterlerden biri olarak öne çıkıyor. Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs’ün yaptığı son araştırmada, Google Play'de yüz binlerce kişi tarafından indirilen ve Android tabanlı akıllı telefonların şarjının hızla tükenmesine yol açan 17 uygulama tespit edildi. Aralarında ofis programları ve oyunların olduğu şarj canavarı uygulamalarda, reklam gösteren özel algoritmalar olduğu görüldü.

Uygulamalar, etkinleştirildikten sonra ilk 48 saat içinde ölçülü sayıda reklam gösterse de daha sonra reklam sayısı giderek artıyor ve bu durum şarj tüketimini oldukça artırıyor. Bitdefender Antivirüs tarafından tespit edilen 17 uygulama şöyle:

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