İşte Tokat'ın gizli güzelliği! Gören hayran kalıyor

Reşadiye ilçesine 19 kilometre uzaklıkta bulunan Gündoğdu şelalesi doğal manzarası ile görenleri mest ediyor. Yaklaşık 30 metre yükseklikten dökülen suyun oluşturduğu havuz ise şelaleye ayrı bir manzara katıyor. Doğa harikası şelaleye gitmek isteyenleri ise zorlu bir yolculuk bekliyor. Patika yoldan kayalıkları aşarak şelaleye gidebilenler manzaranın tadını çıkartıyor. Belediye Meclis Üyesi Veysel Yılmaz, çok fazla binmeyen şelalenin yeni yeni tanınmaya başladığını söyledi.

Şelaleye yakın bir noktada dipsiz gölünde bulunduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Bu bölgenin turizme kazandırılmasını bekliyoruz. Burayı gezmeye gelenlerin yolun kayalık ve dik olması nedeni ile uyarıyoruz. Şelalemizin yol sorunu var, kayalık ve sarp yoldan geçmek gerekiyor" dedi. Yöre sakinlerinden Tuncay Demiryürek ise şelaleye gelenlerin manzara karşısında etkilenerek bol bol hatıra fotoğrafı çekindiğini kaydetti. Köy halkından Kamil Genç de tarihi çok eskilere dayanan bölgenini turizme kazandırmasını beklediklerini kaydetti. İHA

