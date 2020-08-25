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İşte tüm hatlarıyla yeni LG Q92!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.08.2020 10:57 | Son Güncelleme

LG’nin orta segmentteki yeni modeli canlı canlı görüntülendi. İşte LG Q92 ile ilgili detaylar.

İşte tüm hatlarıyla yeni LG Q92!

LG’nin 5G destekli uygun fiyatlı modeli Q92 için geri sayım başladı. Bilindiği üzere Q92 özellikleri geçtiğimiz günlerde su yüzüne çıkmıştı.

Sızdırılan özelliklere göre LG’nin 5G destekli yeni modeli Q92, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 765G yonga seti ile gelecek. İçerisinde 6GB RAM bulunan telefonun dahili depolama alanı ise 128GB olarak belirlenmiş durumda. Dileyen kullanıcılar microSD kart desteği sayesinde bu alanı biraz daha arttırabilecekler.

Telefonda 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde 6.7 inçlik IPS LCD panel yer alacak. Delikli ekran tasarımıyla gelecek olan telefonun ekranının gövdeye oranı ise yüzde 84.2 dolaylarında.

LG telefonun arka yüzünde 4 kameradan oluşan bir modül yerleştirmiş. Bu modülde 48MP’lik geniş açılı kameraya 8MP’lik ultra geniş açı, 2MP’lik makro ve 2MP’lik derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön yüzde ise 32MP’lik selfie kamerası bulunuyor.
4000 mAh’lık ortalama bir bataryadan beslenecek olan telefonda 15W’lık hızlı şarj teknolojisi de yer alacak.

Mirror Red ve Mirror Titan renk seçenekleriyle gelecek olan telefon kutudan ilk çıktığında Android 10 ile çalışacak. LG’nin bu modeli hangi ülkelerde satışa sunacağı ise şimdilik bilinmiyor. Dilerseniz telefonun canlı canlı göründüğü görsellere yukarıdan göz atabilirsiniz. Bakalım LG 5G destekli bu modelini Türkiye’de de satışa sunacak mı?

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