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İşte Türk askerinin kış kıyafetleri... Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel tek tek anlattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 10:21 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Tunceli'de 2 askerin donarak şehit düşmesi sonrasında canlı yayına çıkan Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel, Türk askerinin operasyonlarda giydiği kış donanımı kıyafetlerini tanıttı. Karlı ve yağmurlu havalarda kullanılmakta olan soğuk iklim kıyafetleri ve teçhizat, sıfırın altında -40 derece sıcaklıklara kadar koruma sağlıyor.

Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel, Tunceli’de yaşanan ve iki kahraman askerimizin donarak şehit olduğu kahreden olay sonrasında canlı yayına katılarak, Mehmetçiğin kullandığı kıyafet ve ekipmanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel şu ifadeleri kullandı;

Jandarma Özel Harekat ve Komando birliklerimiz her türlü iklim ve arazi koşullarında görev yapabilecek şekilde eğitilmektedirler. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için gerekli kıyafet ve teçhizat için de donatılmışlardır.

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Tam teçhizatlı bir komando personelimiz soğuk iklim elbisesi içinde, soğuk iklim eldiveni, soğuk iklim botu giymiş vaziyette.

Soğuk iklim kıyafetinden ayrı olarak çift katlı polar mont ve ısınmayı artırıcı kar başlığı. Karlı havalarda da beyaz başlık olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca yağışlı havalarda kardan korunmak amacıyla panço kıyafetimiz mevcuttur.

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Hepsini birlikte kullandığımızda eksi 40'a kadar koruma sağlamaktadır. Uyku tulumlarımız, dağ çadırlarımız mevcut. Ayrıca bunlara ilave alarak yeni tip soğuk iklim kıyafeti tüm birliklerimize geçen hafta itibariyle gönderildi. Pusu ve mevzi için giyilebilir uyku tulumu tedariklerine de başladık.

Yine soğuk iklim botlarının, koruyucu özelliklerini artırıcı planımız ARGE kapsamında yapıldı, birliklerimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Soğuk havalarda kimyasal vücut ısıtıcıları da mevcuttur.

Uyku tulumu eksi 40. Eksi 15-10. Kar elbisesi ve pançoyu aldığımızda eksi 40'a kadar muhafaza imkanı sağlamaktadır.

SÜLEYMAN SOYLU: TEÇHİZATLAR UYGUN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, askerlerin kullandığı teçhizatlara ilişkin olarak, "Bunların hiçbirisinin gerçekle ilgisi yoktur. Şehitlerimizin üzerindeki ekipman, dünya standartlar çerçevesindedir. Ağır kış şartları için özel üretilmiş ekipmanlardır. Ne teçhizat eksiğimi ne hazırlıksız gitmemiz söz konusudur" ifadelerini kullanmıştı.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
O zaman niye iki askerimiz donarak şehit oldu Yeni mi alındı bu kıyafetler
Ülkemizde güvenlik güçleri için yıllardır Eksi 40 dereceye kadar dayanıklı kumaştan elbise üretiliyor. Eksi 5 derecede evlatlarımız neden dondu. bunu açıklayın
BUNLAR VARDIDA ASKERLERİMNİZ NEDEN DONARAK ÖLDÜ(((
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