İşte Türk askerinin kış kıyafetleri... Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel tek tek anlattı!

Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel, Tunceli’de yaşanan ve iki kahraman askerimizin donarak şehit olduğu kahreden olay sonrasında canlı yayına katılarak, Mehmetçiğin kullandığı kıyafet ve ekipmanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel şu ifadeleri kullandı;

Jandarma Özel Harekat ve Komando birliklerimiz her türlü iklim ve arazi koşullarında görev yapabilecek şekilde eğitilmektedirler. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için gerekli kıyafet ve teçhizat için de donatılmışlardır.

Tam teçhizatlı bir komando personelimiz soğuk iklim elbisesi içinde, soğuk iklim eldiveni, soğuk iklim botu giymiş vaziyette.

Soğuk iklim kıyafetinden ayrı olarak çift katlı polar mont ve ısınmayı artırıcı kar başlığı. Karlı havalarda da beyaz başlık olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca yağışlı havalarda kardan korunmak amacıyla panço kıyafetimiz mevcuttur.

Hepsini birlikte kullandığımızda eksi 40'a kadar koruma sağlamaktadır. Uyku tulumlarımız, dağ çadırlarımız mevcut. Ayrıca bunlara ilave alarak yeni tip soğuk iklim kıyafeti tüm birliklerimize geçen hafta itibariyle gönderildi. Pusu ve mevzi için giyilebilir uyku tulumu tedariklerine de başladık.