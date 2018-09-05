İşte Türk askerinin merhameti! Mehmetçik ile terörist arasında dikkat çeken diyalog!

Mehmetçik tarafından sürdürülen başarılı operasyonlarla büyük darbe alan terör örgütü mensupları birer birer etkisiz hale getiriliyor. İHA ve SİHA’larla yapılan opeasyonlarda kafasını çıkaran teröristler anında etkisiz hale getirilirken, örgütün sözde üst düzey yöneticileri de çareyi güvenlik kuvvetlerine teslim olmakta buluyor.
ELLERİNE KELEPÇE TAKARKEN KONUŞTULAR
Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi Çukuryayla mevkiinde 25 Ağustos tarihinde düzenlenen operasyonla biri sözde PKK’nın üst düzey yöneticisi olmak üzere 2 terörist sağ olarak yakalandı. Sağ yakalanan teröristler ile konuşan uzman çavuş, kin ve kan kusan teröristlere adete insanlık dersi verdi. Teröristlerin ellerine kelepçeyi takarken yaşanan diyalog Mehmetçiğin merhametini bir kez daha gözler önüne serdi.
'BUNDAN SONRASI VATANIN MİLLETİN YAPACAĞI İŞ'
Sağ ele geçirilen teröristlere kelepçe takarken konuşan uzman çavuş panik halinde olan teröristleri teselli etti. Korkudan ne yapacaklarını bilmeyen teröristlerdeki panik halini gören uzman çavuş, “Bundan sonra canın bize emanet. Bundan sonrası vatanın, milletin yapacağı iş” dedi.
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