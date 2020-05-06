İşte Türkiye'de koronavirüsün uğramadığı ilçe!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyaya yayılan korona virüsün bugüne kadar Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde görülmediği açıklandı. Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, 8 bin 323 nüfuslu ilçede ilk günden itibaren korona virüs tedbirlerinin harfiyen uygulandığını söyledi. İlçede yaşayan vatandaşların yaşının genel olarak 65 yaş üstü olduğuna dikkat çeken Başkan Tunçel, şunları söyledi:

Korona virüs bu ilçeye uğramadı

“Korona virüsün Dünyaya ve ülkemize yayılmasından sonra benim en büyük korkum nüfusunun 65 yaş ortalamasının üzerinde olması idi. Bu sebebiyle virüsün bulaşmasıyla çok ağır bedeller ödeyeceğimizi düşünüyorduk. Rabbime şükürler olsun ki ilçemizde bugüne kadar hiçbir vakamız olmadı. İnşallah bugünden sonra da olmaz.”

İLÇEYE GELENLER EVLERİNDE KARANTİNADA TUTULDU 65 yaş üstü tüm vatandaşların sokağa çıkmadan tüm ihtiyaçlarının sağlandığına dikkat çeken Başkan Tunçel, ilçe nüfusunun büyük bir kısmının İstanbul’da yaşadığını söyleyerek şunları anlattı:

“İlçemize dışarıdan gelen olan hemşehrilerimize 14 günlük karantina uygulaması yaptık. Hükümetimizin aldığı kararları harfiyen uyguladık. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkmamalarını sağlayarak tüm ihtiyaçlarını karşıladık.”