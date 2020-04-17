HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İşte Türkiye koronavirüs vaka dağılımı haritası!

İşte Türkiye koronavirüs vaka dağılımı haritası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 18:39 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bilim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada koronavirüs vakalarının Türkiye dağılımını gösteren harita paylaşıldı. Genel Türkiye dağılımının ardından Denizli, Eskişehir ve Erzincan'ın haritaları da paylaşıldı.

İşte Türkiye koronavirüs vaka dağılımı haritası!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı sırasında Türkiye'deki koronavirüs vakalarının dağılımını gösteren harita paylaşıldı.

Daha sonra Denizli, Eskişehir ve Erzincan'ın da koronavirüs vaka dağılımını gösteren haritalar paylaştıldı. Bakan Koca, "Bugün Denizli, Eskişehir ve Erzincan'ı sizlerle paylaşmış olduk. Bu şehirlerin seçiminde herhangi bir risk unsuru, öncelik farkı yoktur. Ülkemizin çeşitli bölgelerin fotoğraflarını yansıtmak amaçlıdır" dedi.

İşte koronavirüs vaka dağılımını gösteren haritalar:

20200417_2_41958513_54019269_Web

20200417_2_41958513_54019270_Web

20200417_2_41958513_54019271_Web

20200417_2_41958513_54019272_Web


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin 'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin
Filyasyon ne demek?Filyasyon ne demek?
Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs vaka dağılımı haritası Türkiye koronavirüs vaka dağılımı haritası koronavirüs koronavirüs vaka denizli koronavirüs eskişehir koronavirüs erzincan koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Mesajları ifşa etti! 'Benden sana iş çıkmaz'

Mesajları ifşa etti! 'Benden sana iş çıkmaz'

Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar görevden alındı

Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar görevden alındı

'Dornaz Alfa' ilacı ile ilgili Bilim Kurulu Üyesinden ilk yorum

'Dornaz Alfa' ilacı ile ilgili Bilim Kurulu Üyesinden ilk yorum

Koronavirüs ne zaman kontrol altına alınacak? Açıklama geldi

Koronavirüs ne zaman kontrol altına alınacak? Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Ürkütücü açıklama: Ölen kişinin bedeninden koronavirüs yayılıyor!

Ürkütücü açıklama: Ölen kişinin bedeninden koronavirüs yayılıyor!

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan pik noktası açıklaması: Düşüşe geçebilir

Bakan Koca'dan pik noktası açıklaması: Düşüşe geçebilir

Sağlık Bakanı Koca'dan Ercüment Ovalı açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan Ercüment Ovalı açıklaması

Filyasyon ne demek? Bakan Koca, filyasyon oranının %97,5'a ulaştığını açıkladı!

Filyasyon ne demek?

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı! Can kaybı 1769'a yükseldi

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 1769'a yükseldi

Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın

Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın

İmmün plazma tedavisi gören koronavirüs hastası: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum

İmmün plazma tedavisiyle iyileşti: Yeniden doğmuş gibi hissediyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.