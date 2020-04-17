İşte Türkiye koronavirüs vaka dağılımı haritası!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı sırasında Türkiye'deki koronavirüs vakalarının dağılımını gösteren harita paylaşıldı.

Daha sonra Denizli, Eskişehir ve Erzincan'ın da koronavirüs vaka dağılımını gösteren haritalar paylaştıldı. Bakan Koca, "Bugün Denizli, Eskişehir ve Erzincan'ı sizlerle paylaşmış olduk. Bu şehirlerin seçiminde herhangi bir risk unsuru, öncelik farkı yoktur. Ülkemizin çeşitli bölgelerin fotoğraflarını yansıtmak amaçlıdır" dedi.

İşte koronavirüs vaka dağılımını gösteren haritalar:



