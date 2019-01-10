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İşte Türkiye'nin en soğuk ilçesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 15:19 | Son Güncelleme

Sivas'ın Gürün ilçesinde çekilen kareler kış aylarındaki zorlu yaşamı gözler önüne serdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadardüştüğü ilçe, Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Sivas'ın Gürün ilçesinden sonra hava sıcaklığının en düşük olduğu ilçeler Kayseri'deki Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarsu Köyü ile Sivas'ın Altınyayla ilçesi oldu. İşte bu ilçelerdeki hava sıcaklıkları...

Eksi 30 derecede yaşam!

Sivas'ın Gürün ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düşerken ilçe, Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlenen bilgilere göre, Sivas'ın Gürün ilçesi Göbekören köyünde bu sabah hava sıcaklığı sıfırın altında 29,8 derece olarak ölçüldü.
Türkiye'nin en soğuk merkezi olan Gürün ilçesini, hava sıcaklığı sıfırın altında 28,6 derece olan Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyü ile sıfırın altında 27,3 derece olarak ölçülen Sivas'ın Altınyayla ilçesi takip etti.
Erzurum, Ardahan, Erzincan ve Tokat'ta termometreler sıfırın altında 26 dereceyi gördü.

EN SICAK ÖLÇÜM MUĞLA'DA

EN SICAK ÖLÇÜM MUĞLA'DA
Yurdun büyük bir kısmı soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girerken Muğla'da ise hava sıcaklığı 13 derece olarak ölçüldü.
Termometrelerin 13,1'i gösterdiği Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkiye'nin en sıcak yeri olarak kayıtlara geçti.
Kar altındaki Sivas'tan bazı kareler...
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Anahtar Kelimeler:
Sivas soğuk kış kar

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