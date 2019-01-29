İşte Türkiye'nin ilk gastronomi müzesi

Şehrin geleneksel mutfak kültürünün anlatıldığı müzede, eski mutfk ürünleri de sergileniyor. Şehrin önde gelen yemeklerinin yapılışı da bir televizyon vasıtasıyla ziyaretçilere gösteriliyor. İşte yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği müzeden bazı kareler...

Gastronominin temelleri bu müzede yatıyor

Gaziantep'te Göğüş Konağı olarak bilinen eski bir Antep Evinde yapılan ve 2008 yılında faaliyete geçen Emine Göğüş Mutfak Müzesi Unesco Geliştirici Şehirler Ağı (UCCN) tarafından Türkiye'nin ilk gastronomi şehri olarak belirlenen Gaziantep’in yemek tarihini ziyaretçilerine aktarıyor.

Türkiye'nin ilk mutfak müzesi olma özelliği taşıyan müzede Gaziantep'te eski mutfak ürünleri sergilenirken, müzede şehrin geleneksel mutfak kültürü anlatılıp, şehrin önde gelen yemeklerinin yapılışı bir televizyon vasıtasıyla ziyaretçilere gösteriliyor.

Gaziantep’teki tarihi kültür yolu üzerinde bulunan Mutfak Müzesi, özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde yerli, yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. İçerisinde eski ocak sistemin canlandırıldığı, yemek yapan bal mumu heykellerin bulunduğu müzede, eski büyük yemek kazanları, bakır sahanlar ile eski kiler odası da dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş’tan gelen ve müzeyi görünce hem şaşırdığını hem de çok beğendiğini vurgulayan Harun Karaaslan, "Gaziantep’in bir gastronomi şehri olduğunu biliyorduk ama bu mezeyi bilmiyorduk. Böyle bir şey yapılmış. Biz de görünce hemen geldik ziyaret ettik.