İşte Türkiye'nin ilk kadın jandarma komando astsubay adayları

Tamamı gönüllü olan kadın astsubaylardan oluşan jandarma komando adaylarına, 30 Eylül 2019'da başladıkları kursta, başta yorgunluk ve uykusuzluğa dayanıklılık ile stres altında doğru karar verme yeteneğini geliştirmeye yönelik eğitimler veriliyor.

Kadın komandolar, kursa katıldıkları ilk andan itibaren alanlarında uzman eğitmenlerce fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda özel eğitim alıyor.

Güne sporla başlayan adayları, eğitimlerini özel eğitim alanları ve arazide sürdürüyor. Güç, kondisyon geliştirme parkurunda fiziki dayanıklılık konusunda eğitilen komandolar, atış konusunda da en iyisi olmaları için özenle yetiştiriliyor.

Adaylara ayrıca harita bilgisi, ilk yardım, teröristle mücadele, yerli ve milli silahlarla atış, temel tahrip, el yapımı patlayıcı düzenekler ve müdahale yöntemleri, mühimmat bilgisi, meskun mahallelerde kapı ve duvarlardan geçit açma ile meskun mahallerde muharebe, mayın ve el yapımı patlayıcı maddelerle mücadelede kullanılan teknik cihazlar konuları da anlatılıyor.

GERÇEĞİ ARATMAYAN 'MESKUN MAHAL' OPERASYONU Anadolu Ajansı (AA) ekibi, komando adayı kadın astsubayların meskun mahalde gerçeği aratmayan zorlu tatbikatını görüntüledi.

Roketatar, el bombası, keskin nişancı tüfeği, tabanca gibi ateşli silahları eğitim alanında ustalıkla kullanan adaylar, gerçekleştirdikleri meskun mahal operasyonunda senaryo gereği içerisinde terör hedeflerinin bulunduğu binaya hızlıca ulaştı. Güvenlik önlemini aldıktan sonra beton duvarı balyozla kırarak içeri giren tim, daha sonra buradaki hedefleri etkisiz hale getirerek görevi başarıyla icra etti.

Kadın astsubaylar, erkek meslektaşlarıyla birlikte zorlu arazide gerçekleştirdikleri 27 kilometrelik tüfekli, teçhizatlı koşuyu da başarılı bir şekilde tamamladı.

Öz güveni ve savaşçı ruhunu kazanmış silah ve teçhizatı etkili bir şekilde kullanabilen, her türlü hava ve arazi şartlarında gece, gündüz günlerce görev yapabilen komandoların yetiştirilmesinin amaçlandığı eğitimlerde açlığa ve susuzluğa tahammül edebilen verilen her türlü görevi planlayıp başarıyla sevk edip idare edebilen ekipler yetişiyor.