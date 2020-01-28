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İşte Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 10:12 | Son Güncelleme

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında gördükleri zorlu eğitimin ardından, iç güvenlik harekatlarında ve her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlara gelecek olan, tamamı gönüllü Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları, zor doğa ve iklim koşullarında ortaya koydukları üstün performanslarıyla dikkat çekti.

Tarihte ilk kez Jandarma Komando Astsubay olarak görev alacak kadınlar, ülkenin sayılı komando okullarından olan Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında uzun süre uykusuzluk ve yorgunluğa dayanıklı, stres altında doğru karar verme yeteneğine sahip ve teröristleri etkisiz hale getirecek şekilde yetiştiriliyor.

İşte Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları

İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi, kadın komandoların, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki nefes kesen eğitimlerine tanıklık etti.
Ülkenin her bölgesinde ve sınır ötesinde her türlü arazi ve iklim şartında görev yapabilecek kabiliyette eğitim gören kadın Jandarma Komando Astsubaylar, zor şartlara hazırlık için gece gündüz demeden zorlu eğitimlerden geçiyor.

İZMİR'DEN UŞAK'A KADAR KOŞU

İZMİR'DEN UŞAK'A KADAR KOŞU
İç güvenlik harekatlarında büyük önem taşıyan kondisyon ve dayanıklılığın arttırılmasına yönelik olarak eğitimler de alan kadın Jandarma Komando Astsubay kursiyerler, eğitimin sonuna gelindiğinde tam teçhizatla İzmir’den Uşak’a kadar koşmuş, Uşak’tan Trabzon’a kadar ise yürümüş oluyorlar.
20 hafta eğitim gördükleri Foça Jandarma Komando Okulunda çok sayıda cesaret parkurunda eğitim gören kadın Jandarma Komandolar, düşman geri bölgesine harekat düzenleyebilecek şekilde, tim komutanı olarak yetiştiriliyor.
Uzak Doğu serbest savunma ve savaş sanatı olan ‘Ninbudo Aikijutsu’ eğitimleri de alan kadın Jandarma Komando Astsubaylar, eğitimlerini tatbikatlarla da pekiştiriyor.

3 GÜNLÜK ZORLU HAYATI İDAME TATBİKATI

3 GÜNLÜK ZORLU HAYATI İDAME TATBİKATI
Kurs süresi boyunca komando harekatı, terörle mücadele harekatı, patlayıcı madde, temel savaş, hayatı idame ve her türlü silahla atış eğitimleri alan kadın komandolar, hayatı idame tatbikatında 3 gün boyunca açlık, zorlu arazi ve iklim şartlarında sabırla ve inatla kendilerine verilen görevleri yerine getiriyor.

DOĞADA GÖZDEN KAYBOLUYORLAR

DOĞADA GÖZDEN KAYBOLUYORLAR
Kadın Jandarma Komando Astsubayların zorlu eğitimlerinin bir parçası da keskin nişancılık. Keskin nişancılık eğitimlerini yerli ve milli imkanlarla üretilen Bora-12 keskin nişancı tüfeği ile alan kursiyerler, her türlü arazi şartına uygun askeri kamuflajlarla doğada adeta gözden kayboluyorlar.
Özel kamuflajlarıyla, düşmana kendilerini göstermeden hedef bölgeye sızma eğitimi alan kadın komandolar, yapılan atışların ardından yine kamufle olarak bölgeden uzaklaşıyor.
Jandarmanın gözbebeği Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları, bu kutsal yuvadan çıktıklarında ise her türlü iç güvenlik harekatında ve savaş ortamında görev yapabilecek standartlara ulaşıyor.
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