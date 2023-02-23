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İşte Türkiye’nin konuştuğu züccaciye mağazasındaki deprem anı! Herkes merak ediyordu... Görüntüsü ortaya çıktı

23.02.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir züccaciye mağazası, raflarındaki ürünlerin sağlam kalmasıyla haberlere ve sosyal medya paylaşımlarına konu olmuş, adeta Türkiye'nin konuştuğu mağaza haline gelmişti. Onikişubat ilçesindeki o mağaza yeniden açıldı. Öte yandan, mağazanın güvenlik kamerasının deprem anında kaydettiği görüntüler ortaya çıktı.

İşte Türkiye’nin konuştuğu züccaciye mağazasındaki deprem anı! Herkes merak ediyordu... Görüntüsü ortaya çıktı

Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde yer alan ve depremlerde az hasar alan Sara Sitesi A Blok'un alt katındaki mağazanın sahibi Cengizhan Kabul, 6 Şubat'tan bu yana kapalı olan iş yerini açarak satışlara başladı.

Birkaç tabak ve bardağın dışında raflardaki ürünlerin zarar görmediği mağazanın duvarlarında sıva çatlakları tespit edildi.

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TÜRKİYE’NİN KONUŞTUĞU ZÜCCACİYE MAĞAZASINDAKİ DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İş yerinin güvenlik kamerasının deprem anında kaydettiği görüntülerde ise rafların sallanması, bazı ürünlerin yere düşmesi, tozların uçuşması, yakınlarda yıkılan bir binadan kalkan toz ve parlayan ışıklar dikkati çekti.

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Cengizhan Kabul, deprem sırasında iki çocuğu ve eşiyle evdeki bazanın yanına çöktüklerini, sarsıntı bitince binayı terk ettiklerini söyledi.

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Eşinin doktor olduğunu, hastaneye gitmek üzere yola çıktıklarını anlatan Kabul, trafikten dolayı 20 dakikalık yolu 1,5 saatte gidebildiklerini, sonraki 3 günü hastane bahçesinde arabada konaklayarak geçirdiklerini belirtti.

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"MAĞAZAYI AÇTIĞIMDA BEN DE İNANAMADIM"

Evinde ve iş yerinde önemli bir zararın olmadığını dile getiren Kabul, "Demek ki yapınca oluyormuş. Herkes hakkıyla bina yapsaydı keşke. Bu kadar can kaybı yaşamasaydık." dedi.

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Kabul, çok sayıda kırılacak eşyanın bulunduğu mağazasında da ürünlerin önemli bir hasar almadığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Biz de şaşkınız. İkinci gün mağazamı yerle bir göreceğimi kabullenerek geldim. Camım, pencerem inmesin, herhangi bir yağmaya sebebiyet olmasın diye sadece penceremin kapalı olmasını istiyordum. Geldiğimde, mağazayı açtığımda ben de inanamadım. Çok da vakit geçiremedim zaten. Çok farklı bir panik halindeydik. Hemen geldim, kapattım, geri çıktım.

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Kahramanmaraş'taki bu dükkan görenleri şaşırtıyor! Tabaklar dahi kırılmadı Kahramanmaraş'taki bu dükkan görenleri şaşırtıyor! Tabaklar dahi kırılmadı

"KIRILAN, DÖKÜLEN UFAK TEFEK ÜRÜNLERİMİZ VAR AMA GENEL OLARAK SAĞLAM"

Dün ilk defa tekrar girdim mağazaya. Gördüğünüz gibi, çok şükür kırılan, dökülen ufak tefek ürünlerimiz var ama genel olarak sağlam. Yemek takımlarının setlerinden birkaç parça tabak düşmüş, bir iki tane fincan tabağım düşmüş, onun haricinde bir şey yok şu an için."

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"REKLAM YAPTIĞIMI SÖYLEYENLER DE OLDU"

Mağazanın durumunun sosyal medyada da paylaşımlara konu olduğuna işaret eden Kabul, "Daha çok olumlu yazılar var. Olumsuzlarda ise inanmayanlar, gelip mağazamı düzeltip reklam yaptığımı söyleyenler de oldu. Gelip buraları görselerdi, bu afeti yaşasalardı eminim onlar da bu şekilde konuşmazlardı." ifadelerini kullandı.

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Kabul, mağazadaki ürünlerin hasar almamasının binanın sağlam yapılmasından kaynaklandığını aktararak, binanın müteahhidinin arkadaşı olduğunu, bu konuyu kendisine sorduğunda "mimarlar, mühendisler ne önerdiyse onu yaptığını söylediğini" kaydetti.

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(AA)

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