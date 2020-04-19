İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son durum!

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ilk pozitif vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bugüne kadar yapılan 598 bin 933 test sonucunda, 82 bin 329 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu. Bu süreçte, 1890 kişi hayatını kaybederken 10 bin 453 kişi de koronavirüsü yenerek yaşama tutundu.

Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan 18 Nisan'a kadar toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,29 oldu. İlk kez birden fazla kişinin hayatını kaybettiği 19 Mart'ta, ölümlerin vakalara oranı yüzde 1,2 olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte 2 bin 704 vakanın tespit edildiği ve 46 can kaybının yaşandığı martın son gününde ise ölüm oranı yüzde 1,7'ye çıktı. En çok vakanın tespit edildiği 11 Nisan'da ise bu oran yüzde 1,85 olarak kayıtlara geçti.

TEST SAYILARI ARTIYOR

Pozitif vakaların tespit edilip toplumdan izole edilebilmesi için her geçen gün test sayısı artırılıyor. Önceleri yurt dışı bağlantısı olan kişilere test yapılırken ilerleyen süreçte Bilim Kurulunun kararıyla semptomlardan herhangi birini gösterenler de bu işleme tabi tutuldu. Gelinen aşamada test sonucu pozitif çıkan kişinin temas kurduğu ve irtibatlı olduğu herkese koronavirüs testi yapılıyor.