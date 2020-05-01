İşte ünlü isimlerin 1 Mayıs mesajları...

Ünlü isimler 1 Mayıs'ı unutmadı! Sokağa çıkma yasağının olduğu bu 1 Mayıs'ta karantinada olan ünlü isimler duygularını sosyal medyadan paylaştı

'İlk işçi statüsünde tecrübem'

HAMDİ ALKAN 1944... Rahmetli babama ait bir belge (3 sayfa) Yaşamının 65 yılı çalışma ile geçmiş bir hayat… 1 Mayıs vesilesi işleri başında olan, olmayan ve olamayan tüm emekçilerin bu özel gününü kutluyorum. Aramızdan ayrılan tüm emekçileri de rahmet ile anıyorum.

GÖKHAN TEPE Başta sağlık emekçilerimiz olmak üzere içinden geçtiğimiz bu zor günlerde sağlığı pahasına çalışan ve emek veren herkese tekrar saygı sevgi ve teşekkürler 1 Mayıs Bayramı kutlu olsun...

AHU YAĞTU Tüm emekçilerin bayramını kutluyorum

BEYTİ ENGİN Yaşasın 1 Mayıs!

TUĞBA COŞKUN İlk işçi statüsünde tecrübem arkeolojik kazıda üniversite 1.sınıfta olmuştu. Hayal edilenin akside bir Indiana Jones olmadığımı, hayatın toprağı ilmek ilmek kazmak gibi emek harcamak olduğunu, benimle terleyen işçi arkadaşlardan tecrübesizliğimi anlamak bana ilk dersi olmuştu yaşamın. Emek her şeydir

BURCU ESMERSOY Dayanışmanın birliğin ve emeğin kıymetini daha da iyi anladığımız şu günlerde başta bu mücadelede gecesini gündüzüne katarak çalışan emekçilerimiz olmak üzere herkesin 1mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun

EMİNE ÜN Canlarını ortaya koyan emekçiler başta olmak üzere tüm emekçilerimizin günü kutlu olsun

IRMAK ÜNAL Tarlada, fabrikada, okulda, inşaatta, hastanede, madende ve daha birçok alanda çalışan tüm emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!

SİNAN ÇALIŞKANOĞLU 1 Mayıs İşçinin Emekçinin Bayramı kutlu olsun