İşte ünlü mankenlerin cilt bakım rutinleri! Sır gibi saklıyorlar...

Kimi gül suyu ile birlikte güzelleşirken kimisi de limonlu ballı maske kullanıyor. İşte Laetitia Casta'dan Kendall Jenner'a mankenlerin günlük cilt bakım rutinleri ve güzellik sırları...

1. LAETITIA CASTA

Ünlü Fransız manken Laetitia Casta 41 yaşında olmasına rağmen 25 yaşında gösteriyor.

Ünlü mankenin cilt bakım rutini ise gül yağı, buz ve limonlu sudan oluşuyor.

Güzel manken, gül yağı ve buz karışımını göz altlarına kompres yaparak uyguluyor, bu da şişlikleri yok ediyor.

Aynı zamanda uyandığında limonlu su içerek güne başlıyor.

2. TAYLOR HILL

Victoria's Secret'ın 1996'lı doğumlu genç modellerinden biri olan Taylor Hill de bebek gibi bir cilde sahip olmasıyla dikkat çeken isimlerden.

Taylor Hill'in günlük cilt bakım rutini ise nemlendirici özellik taşıyan Hindistan cevizi yağından oluşuyor.

Genç model, cildinin nemsiz kalmasından hoşlanmıyor.

Cildini güne en iyi şekilde Hindistan cevizi yağı ile hazırlıyor.

3. SERENAY SARIKAYA

Başarılı oyuncu ve model Serenay Sarıkaya, Avrupai yüz hatları ve kusursuz cildiyle dikkat çekiyor.

Birçok kişi cilt bakım rutinini merak ediyor.

Kendisi bir röportajında küçüklüğünden bu yana cildine çok iyi baktığını ve bu güzel alışkanlığı kendisine annesinin kazandırdığını ifade etmişti.

15 yaşından beri cildini tonik ve peeling ile temizliyormuş.

Yoğun zamanlarında da ayda bir cilt bakımına gidiyormuş.

Ama en önemlisinin sağlıklı beslenmek ve bol bol su tüketmek olduğunu söylüyor.