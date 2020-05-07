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İşte ünlü mankenlerin cilt bakım rutinleri! Sır gibi saklıyorlar...

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 15:28 | Son Güncelleme

Mankenlerin bebek pürüzsüzlüğündeki ciltlerini gördükçe siz de cilt bakım rutinlerini merak ediyorsunuz, öyle değil mi? Aslında mankenlerin cilt bakım rutinlerinde yer alanlar oldukça makul fiyatlı bakım malzemelerinden oluşuyor. Hazırsanız dünya güzeli mankenlerin cilt bakım rutinlerine birlikte göz atalım.

İşte ünlü mankenlerin cilt bakım rutinleri! Sır gibi saklıyorlar...

Kimi gül suyu ile birlikte güzelleşirken kimisi de limonlu ballı maske kullanıyor. İşte Laetitia Casta'dan Kendall Jenner'a mankenlerin günlük cilt bakım rutinleri ve güzellik sırları...

1. LAETITIA CASTA

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Ünlü Fransız manken Laetitia Casta 41 yaşında olmasına rağmen 25 yaşında gösteriyor.
Ünlü mankenin cilt bakım rutini ise gül yağı, buz ve limonlu sudan oluşuyor.
Güzel manken, gül yağı ve buz karışımını göz altlarına kompres yaparak uyguluyor, bu da şişlikleri yok ediyor.
Aynı zamanda uyandığında limonlu su içerek güne başlıyor.

2. TAYLOR HILL

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Victoria's Secret'ın 1996'lı doğumlu genç modellerinden biri olan Taylor Hill de bebek gibi bir cilde sahip olmasıyla dikkat çeken isimlerden.
Taylor Hill'in günlük cilt bakım rutini ise nemlendirici özellik taşıyan Hindistan cevizi yağından oluşuyor.
Genç model, cildinin nemsiz kalmasından hoşlanmıyor.
Cildini güne en iyi şekilde Hindistan cevizi yağı ile hazırlıyor.

3. SERENAY SARIKAYA

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Başarılı oyuncu ve model Serenay Sarıkaya, Avrupai yüz hatları ve kusursuz cildiyle dikkat çekiyor.
Birçok kişi cilt bakım rutinini merak ediyor.
Kendisi bir röportajında küçüklüğünden bu yana cildine çok iyi baktığını ve bu güzel alışkanlığı kendisine annesinin kazandırdığını ifade etmişti.
15 yaşından beri cildini tonik ve peeling ile temizliyormuş.
Yoğun zamanlarında da ayda bir cilt bakımına gidiyormuş.
Ama en önemlisinin sağlıklı beslenmek ve bol bol su tüketmek olduğunu söylüyor.

4. ÖZGE ULUSOY

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Ünlü sunucu ve model Özge Ulusoy da hem kusursuz fiziğiyle hem de muhteşem yüzüyle beğeni toplayan simalardan biri.
Özge Ulusoy, evde özel bir maske uygulaması yapmıyor.
Ayda 1 kez cilt bakım merkezine gidiyor.
Oksijen ve kolajen bakımı yaptırıyor.
Kış aylarında ağırlıklı olarak serum kullanıyor fakat yazın serumu azaltıyor.

5. ECE SÜKAN

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Ece Sükan da yıllar geçtikçe güzelliğine güzellik katan modellerden biri.
Güzelliğinin sırrını ve cilt bakım rutinini ise günlük yaşamda sıfır makyajla dolaşmaya bağlıyor.
Cildini sürekli temizleyip koruyucu faktör barındıran nemlendiriciler kullanıyor.
İyi besleniyor ve düzenli spor yapmanın önemini her fırsatta vurguluyor.

6. KENDALL JENNER

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Kendall Jenner, son zamanların en popüler modellerinden biri. Bir süre önce kendisi yüzünde çıkan sivilcelerle gündemde kalmıştı.
Sonra verdiği röportajlarda yüzündeki sivilcelerin geçtiği görülmüştü.
Kendall Jenner'ın cilt bakım rutini bal, limon suyu ve karbonat ile hazırladığı doğal maskeden oluşuyor. Haftada birkaç kez bu maskeyi uyguluyor ve cildi tertemiz oluyor.

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