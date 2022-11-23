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İşte WhatsApp'ın 'bir yerlerden tanıdık gelen' yeni özelliği! Yine de kullanıcılara "Aaa" dedirtecek

23.11.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan WhatsApp anket özelliğinin dışında yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. WhatsApp anket oluşturma özelliği sunarak ise "WhatsApp'ta anket nasıl yapılır?" diye soran kullanıcılarına cevap vermişti. Şimdi WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı fark edildi. WhatsApp'ın yeni özelliği sizlere de bir yerlerden tanıdık gelecek. Yine de kullanıcılara "Aaa" dedirtecek. Yeni özellik, WhatsApp Desktop beta sürümünde keşfedildi.

İşte WhatsApp'ın 'bir yerlerden tanıdık gelen' yeni özelliği! Yine de kullanıcılara "Aaa" dedirtecek

WhatsApp'ın milyonları aşan kullanıcısı var. Bu, WhatsApp'ın güncel gelişmelere ayak uydurarak yeni özellikler sunmaya devam etmesini de gerektiriyor. Platform, son olarak WhatsApp anket özelliğiyle ses getirmişti. WhatsApp anket oluşturma özelliği ile kullanıcılar sohbet içinden anket oluşturma imkanı kazanmıştı. "WhatsApp'ta anket nasıl yapılır?" diye soranlar olsa da bu sorular WhatsApp'ta anket yapma yöntemleriyle yanıtlanmıştı. Fakat şimdi WhatsApp'ın aklında çok daha farklı bir özelliğin olduğu anlaşıldı. Öyle ki bu özellik bir yerlerden tanıdık bile geliyor!

İŞTE WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ! KULLANICILAR "Aaa" DİYECEK

WABetaInfo'nun aktardığına göre, WhatsApp, resmi bir sohbet sayfası üzerinde çalışıyor. Bu sohbet sayfası sayesinde büyük ihtimalle WhatsApp'tan mesaj alabileceksiniz. Ayrıca, WhatsApp'tan ipuçları alabilecek, WhatsApp hakkındaki yeni duyuruları görebilecek ve en yeni özellikler hakkında bilgi alabileceksiniz. Evet, bu özellik bir yerlerden tanıdık geliyor çünkü WhatsApp'ın en büyük rakiplerinden biri olan Telegram buna benzer bir sohbet sayfası sunarak yeni özellikleri kullanıcılarla paylaşıyor.

WhatsApp yeni özellik

Tahminlere göre resmi WhatsApp sohbeti, salt okunur, uçtan uca şifrelenmiş bir sohbet olacak. Bu nedenle hiç kimse mesajlara müdahale edemeyecek. WhatsApp'tan mesaj almaktan hoşlanmayanlar bu sohbeti sessize alabilecek veya engelleyebilecek.

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WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Bu özelliğin şu anda geliştirilmekte olduğu keşfedildi. Henüz geliştirme aşamasında olduğundan bu özelliğin beta test kullanıcılarına veya tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair herhangi bir bilgi ise mevcut değil.


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