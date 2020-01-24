HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. İşte Xbox Game Pass Ocak ayı oyunları

İşte Xbox Game Pass Ocak ayı oyunları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.01.2020 09:14 | Son Güncelleme

Microsoft cephesinin Xbox One’ı ipten alan hamlesi olan Game Pass sistemi geçtiğimiz aylarda PC platformuna da gelmişti. Aylık ücret karşılığında 100’den fazla oyun kütüphanesini oyunculara açan bu sisteme Ocak ayı içerisinde eklenecek olan oyunlar açıklandı.

İşte Xbox Game Pass Ocak ayı oyunları

Xbox One ve PC sahipleri için eklenecek oyunlar arasında en dikkat çekeni A Plague Tale: Innocence oluyor. Oldukça sağlam bir deneyim sunan A Plague Tale: Innocence’ı oynamadıysanız, üç aylık PC için Game Pass üyeliği şu anda 5,90 TL iken mutlaka oynamanızı tavsiye ediyoruz.

Game Pass’e bu ay içerisinde eklenen ve eklenecek olan oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu ay sonunda ise sistemden Resident Evil 4, Tom Clancy’s The Division, Tomb Raider: Definitive Edition, Middle-earth: Shadow of Mordor ve Saints Row
oyunlarının kaldırılacağını belirtelim. Eğer bu oyunları oynamadıysanız elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ediyoruz.

İŞTE XBOX GAME PASS OCAK AYI OYUNLARI

KONSOLA EKLENECEK OLAN OYUNLAR

A Plague Tale: Innocence (23 Ocak)
Indivisible (23 Ocak)
Sea Salt (30 Ocak)
Fishing Sim World: Pro Tour (30 Ocak)

PC'YE EKLENECEK OLAN OYUNLAR

A Plague Tale: Innocence (23 Ocak)
Indivisible (23 Ocak)
Sea Salt (30 Ocak)
ScourgeBringer (30 Ocak)

OCAK AYINDA EKLENEN DİĞER OYUNLAR

Children of Morta (Konsol ve PC)
Frostpunk (Konsol ve PC)
Grand Theft Auto V (Konsol)
Tekken 7 (Konsol)
Sword Art Online: Fatal Bullet (Konsol)

ŞUBAT AYINDA KALDIRILACAK OLAN OYUNLAR

Resident Evil 4
Tom Clancy’s The Division
Tomb Raider: Definitive Edition
Middle-earth: Shadow of Mordor
Saints Row

Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede 2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede
iOS 13.3.1 Public Beta 3 sürümü yayınlandıiOS 13.3.1 Public Beta 3 sürümü yayınlandı
Fiber altyapı uzunluğu her gün artıyorFiber altyapı uzunluğu her gün artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Microsoft Xbox One Game Pass oyun

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Dünyayı korkutan salgın Mucize Doktor'a konu oldu

Dünyayı korkutan salgın Mucize Doktor'a konu oldu

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tesla’dan ABD’yi ayağa kaldıracak açıklama!

Tesla’dan ABD’yi ayağa kaldıracak açıklama!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Xiaomi severler şok: Xiaomi Mi 10 Pro sonunda yüzünü gösterdi!

Xiaomi severler şok: Xiaomi Mi 10 Pro sonunda yüzünü gösterdi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galaxy S10 Lite çok can yakacak

Samsung Galaxy S10 Lite satışa sunuldu! İşte fiyatı...

Kanser tedavisinde akıllı çözümler sunuyor

Kanser tedavisinde akıllı çözümler sunuyor

7.1 ses deneyimi sunan Asus ROG Theta 7.1 tanıtıldı

Asus ROG Theta 7.1 tanıtıldı

iOS 13.3.1 Public Beta 3 sürümü yayınlandı

iOS 13.3.1 Public Beta 3 sürümü yayınlandı

Türkiye'de fiber altyapı uzunluğu 300 bin km'yi aştı

Fiber altyapı uzunluğu her gün artıyor

iPhone 9 nasıl olacak?

iPhone 9 nasıl olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.