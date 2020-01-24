İşte Xbox Game Pass Ocak ayı oyunları

Xbox One ve PC sahipleri için eklenecek oyunlar arasında en dikkat çekeni A Plague Tale: Innocence oluyor. Oldukça sağlam bir deneyim sunan A Plague Tale: Innocence’ı oynamadıysanız, üç aylık PC için Game Pass üyeliği şu anda 5,90 TL iken mutlaka oynamanızı tavsiye ediyoruz.
Game Pass’e bu ay içerisinde eklenen ve eklenecek olan oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu ay sonunda ise sistemden Resident Evil 4, Tom Clancy’s The Division, Tomb Raider: Definitive Edition, Middle-earth: Shadow of Mordor ve Saints Row
oyunlarının kaldırılacağını belirtelim. Eğer bu oyunları oynamadıysanız elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ediyoruz.
İŞTE XBOX GAME PASS OCAK AYI OYUNLARI
KONSOLA EKLENECEK OLAN OYUNLAR
A Plague Tale: Innocence (23 Ocak)
Indivisible (23 Ocak)
Sea Salt (30 Ocak)
Fishing Sim World: Pro Tour (30 Ocak)
PC'YE EKLENECEK OLAN OYUNLAR
A Plague Tale: Innocence (23 Ocak)
Indivisible (23 Ocak)
Sea Salt (30 Ocak)
ScourgeBringer (30 Ocak)
OCAK AYINDA EKLENEN DİĞER OYUNLAR
Children of Morta (Konsol ve PC)
Frostpunk (Konsol ve PC)
Grand Theft Auto V (Konsol)
Tekken 7 (Konsol)
Sword Art Online: Fatal Bullet (Konsol)
ŞUBAT AYINDA KALDIRILACAK OLAN OYUNLAR
Resident Evil 4
Tom Clancy’s The Division
Tomb Raider: Definitive Edition
Middle-earth: Shadow of Mordor
Saints Row
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