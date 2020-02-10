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İşte yağışların ardından İstanbul'un barajlarındaki son durum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 14:35 | Son Güncelleme

İstanbul'da son günlerde yağan yağmur ve karın ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 60'a ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 90 seviyesindeydi.

İşte yağışların ardından İstanbul'un barajlarındaki son durum!

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da şu an barajların doluluk oranı yüzde 60,17 seviyesinde. Bu ay yağışla birlikte doluluk oranının yüzde 70'i geçeceği belirtiliyor. Geçen yıl aynı dönemde barajlardaki doluluk oranı yüzde 90 seviyesindeydi.

İSTANBUL'UN BARAJLARINDAKİ SON DURUM

Son verilere göre barajlardaki doluluk oranı şöyle:

-Darlık Barajı: Yüzde 90,13
-Ömerli Barajı: Yüzde 87.29
-Elmalı Barajı: Yüzde 86,02
-Alibeyköy Barajı: Yüzde 62,77
-Terkos Barajı: Yüzde 51,88
-Sazlıdere Barajı: Yüzde 44,87
-Büyükçekmece Barajı: Yüzde 40,60
-Istrancalar Barajı: Yüzde 36,92
-Kazandere Barajı: Yüzde 7,60
-Pabuçdere Barajı: Yüzde 4,43

Kaynak: DHA


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istanbul baraj doluluk oranı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yağmurların karların yagmasindan o kadar mutsuz olan fesadlar var,adeta cildiriyorlar,İstanbul'un susuz kalmasını dahi İmamoglunun üzerine yıkmaya kalkanların sevinçleri kısa sürdü, Allah'ın da bir hesabı var.
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