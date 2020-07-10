İşte yazın artan sıvı kaybını önleyecek düşük kalorili 7 yaza içeceği

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş “Yazın sağlıklı beslenme ve yeterli sıvı tüketimiyle hem formunuzu koruyabilir hem de kendinizi daha sağlıklı ve enerjik hissedebilirsiniz. Hiçbir içecek suyun yerine geçmediğinden sıvı ihtiyacınızı büyük ölçüde su ile karşılamaya çalışmakta fayda var. Bunun yanı sıra gün içerisinde hem serinletici hem de düşük kalorili içecekler tüketerek formunuzu korumanıza ve sıvı tüketiminizi artırmaya katkı sağlayabilirsiniz ancak aşırıya kaçmamak şart” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş, düşük kalorili 7 yaz içeceği tarifi verdi, bu içeceklerin tüketimine yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. ANTİOKSİDAN SMOOTHIE Malzemeler: 5-6 adet donmuş çilek

Yarım su bardağı donmuş böğürtlen

1 su bardağı hindistan cevizi sütü

İstediğiniz kadar buz küpü Tüm malzemeleri blender veya shakerdan geçirin. 100 kalorilik içeceğinizi ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Düşük kalorili ve antioksidan deposu bir içecek alternatifi olmasının yanı sıra aynı zamanda vegan içerikli.

PROBİYOTİKLİ DUT SMOOTHIE Malzemeler: 2 avuç donmuş beyaz veya karadut

3 yemek kaşığı probiyotik yoğurt

Yarım su bardağı az yağlı, laktozsuz süt

İstediğiniz kadar buz küpü Tüm malzemeleri blender veya shakerdan geçirip tüketebilirsiniz. 140 kalorilik bu lezzetli içecekle ister ara öğün yapın isterseniz hafif geçirmek istediğiniz bir ana öğünün yerine tüketin. MİNERAL DEPOSU PROBİYOTİK İÇECEK Malzemeler: 1 su bardağı light kefir

1 şişe maden suyu

2 küçük boy salatalık

4-5 yaprak nane yaprağı 130 kalorilik bu sağlık deposu içecek için tüm malzemeleri blender ya da shakerdan geçirin. Dilerseniz buz da ilave edebilirsiniz. Yaz sıcaklarında mükemmel bir ara öğün alternatifidir. Bu içeceği günde maksimum 2 kez tüketmelisiniz, daha fazla tüketim maden suyunun içerisindeki sodyum sebebiyle tansiyon yükselmesine neden olabilir. Eğer tansiyon hastasıysanız maksimum 1 kez tüketmeniz yeterli olacaktır. LİMONLU SOĞUK YEŞİL ÇAY Malzemeler: 2 adet limon

2 yemek kaşığı yeşil çay

1 L soğuk su

Buz 2 yemek kaşığı yeşil çayı ayrı bir bardakta kaynar su içerisinde 6 dakika demleyin. Yeşil çayınız demlenirken 1,5 adet limonun suyunu sıkın. 1 litrelik sürahi içerisine demlenmiş yeşil çayınızı aktarın ve bulanıklaşmaması için içerisine 7-8 adet buz küpü atarak şoklayın. Ardından soğuk suyu ve limon suyunu üzerine ekleyin. En son geriye kalan yarım limonu kabuklarıyla beraber dilimleyerek karışımınızın içerisine ekleyin. Yaklaşık 80 kalori olan bu yeşil çaylı içecek oldukça faydalı ve kilo vermeye yardımcı olmasının yanı sıra yeşil çay, böbrek hastalığı, kalp-damar hastalığı veya uykusuzluk varlığında önerdiğimiz bir çay değildir. Aynı zamanda emziren annelerin de günde maksimum 1 kupa yeşil çay içmesi uygun olacaktır.