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İşte yeni AKM'nin oditoryumu! Havadan görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2020 12:14 | Son Güncelleme

Taksim'in simgeleri arasında bulunan Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nin inşaatı havadan görüntülendi. İnşaattaki son durumun gözlemlendiği bölgede, AKM'nin oditoryumunun ortaya çıktığı görüldü.

Yeni AKM binası Taksim'de hızla yükseliyor. Yıkılıp yeniden yapılmak üzere 10 Şubat 2019 tarihinde temeli atılan yeni AKM inşaatında önemli bir noktaya gelindi. Projenin küre şeklindeki tasarımı ile en dikkat çeken noktası olan oditoryumun, çelik konstrüksiyonu tamamlandı. Opera salonu alarak kullanılacak oditoryum net şekilde ortaya çıktı.

Havadan yapılan çekimlerde çalışmaların sürdüğü de görülüyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında çalışan sayısının yeniden düzenlendiği öğrenildi. İnşaatın ise 24 Aralık 2020 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Taksim AKM Atatürk Kültür Merkezi

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