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İşte yeni iPhone’larla çekilmiş fotoğraflar (Apple’ın CEO’su paylaştı)

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.09.2018 15:28 | Son Güncelleme

Apple'ın 12 Eylül'de tanıttığı yeni amiral gemisi iPhone Xs'in kamera performansını gözler önüne seren fotoğraflar geldi.

Apple’ın yeni amiral gemisi modellerinin kapasitesini gözler önüne seren yeni kareler geldi.

iPhone Xs ile çekilmiş muhteşem kareler

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Paylaşım Apple’ın en yetkili ismi CEO Tim Cook tarafından yapıldı.
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Cook, kişisel Twitter hesabından bu kareleri takipçileri ile paylaştı.
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İşte iPhone Xs ve Xs Max ile çekilmiş birbirinden muhteşem fotoğraflar...
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Apple iPhone Xs

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