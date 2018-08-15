İŞTE YENİ KONUT KAMPANYASININ DETAYLARI

Haber-Kamera: Gül KABA-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gayrimenkul sektörüne yönelik uygun faizli kampanyalar için çalışmalar yürüttüklerini açıklamıştı. Bu kapsamda bayramdan sonra 120 ay vade ve yüzde 1'in altında faiz oranıyla büyük bir konut kampanyası başlatacaklarını söyleyen KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Böyle kampanyalar genelde 1 ay sürer, talep olursa uzatabiliriz. Diğer detaylar henüz netleşmedi üzerine çalışıyoruz" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konutta uygun ödeme koşullarıyla yeni kampanya yapılacağını açıkladı. Bakan Murat Kurum, bakanlık olarak inşa edilecek yapılarda ABD menşeli inşaat malzemelerinin kullanılmayacağını açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile birlikte büyük bir kampanya hazırladıklarını belirten Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, bayramdan sonra büyük bir konut kampanyası başlatacaklarını ve yaklaşık 1 ay süreceğini söyledi. Talep çok olursa kampanyanın 1 ay veya 15 gün uzatılabileceğini belirten Elmas, "Faiz oranını yüzde 1'in altına çekeceğiz 0,99 veya 98 olacak. 120 aya varan vade imkanıyla tüketicilerin karşısına çıkacağız. Düşük peşinat ve bir miktar ara ödeme olabilir" dedi.

"FAİZ ORANINI YÜZDE 1'İN ALTINA ÇEKECEĞİZ"

15 Mayıs'ta benzer bir kampanya başlattıklarını ve konut satışlarını yüzde 22 yükselttiklerini aktaran Elmas, "45 günde hem mayıs hem de haziran rakamlarını çok yükselttik. Bu kampanyaların etkisiyle de temmuz ayı rakamlarının devam ettiğini düşünüyorum. Konuta olan ilgiyi devam ettirmiş olduk. Şimdiden bayram havasına girildi. Bayram sonrası için büyük bir konut kampanyası hazırlıyoruz. Faiz oranını yüzde 1'in altına çekeceğiz 0.99 veya 0.98 olacak. 120 aya varan vade imkanıyla tüketicilerin karşısına çıkacağız. Düşük peşinat ve bir miktar ara ödeme olabilir" ifadelerini kullandı.

"ARA ÖDEME VE PEŞİNATLAR ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ"

Şu anda indirim oranını netleştirmediklerini vurgulayan Elmas, "İndirim olacaksa ne kadar olacak onun üzerinde çalışıyoruz. Ara ödemenin de ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Netleşen tek şey 0.99-0.98 faiz oranı ve 120 ay vadeyi biz vereceğiz. Ara ödeme ve peşinatlar üzerine çalışıyoruz" dedi.

"İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KULLANILAN MALZEMELERİN YÜZDE 90'İ YERLİ"

15 Temmuz'da Amerika'nın tutumundan sonra sektör olarak malzeme alımlarına dikkat ettiklerini ve genelde yerli ürünleri kullandıklarını söyleyen Elmas, "İnşaat sektörünün kullandığı malzemeler yüzde 90 oranında yerli ürünler. İthal ürünler oldukça az. Yürüyen merdiven, asansör, klima cihazları, santralleri gibi ürünleri genelde ithal ediyoruz. 15 Temmuz'dan beri biz aslında Amerika'nın almış olduğu pozisyonu göz önünde bulundurarak ithal ürün alımlarına dikkat ediyoruz. Şimdi artık daha fazla dikkat edeceğiz" diye konuştu.