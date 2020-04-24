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  4. İşte Youtube'a yüklenen ilk video! Üzerinden tam 15 yıl geçti

İşte Youtube'a yüklenen ilk video! Üzerinden tam 15 yıl geçti

İLGİNÇ HABERLER  | 24.04.2020 12:32 | Son Güncelleme

ABD'de kurulan ve dünyanın gözdesi olan Youtube'a ilk video sitenin kurucularından biri olan Jawed Karim tarafından 23 Nisan 2005’te yüklenmiş.Bir video barındırma web sitesi olarak kurulan Youtube'a ilk yüklenen videonun ABD’nin Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde bir hayvanat bahçesinde çekildiği ortaya çıktı. Dünya basınında da kendine yer bulan video izlenme rekorları kırdı.

Youtube’un üç kurucusundan biri olan Bangladeş asıllı Jawed Karim siteye “Hayvanat bahçesinde ben” başlıklı ilk Youtube videosunu 15 yıl önce 23 Nisan 2005 tarihinde yükledi.

Youtube ilk yüklenen görüntünün ise ABD’nin Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde bir hayvanat bahçesinde çekildiği ortaya çıktı. Sözkonusu videoda Karim bir fil kafesinin önünde duruyor. Videoda Karim, “Bu fillerle ilgili en güzel şey gerçekten uzun gövdelere sahip olmaları ve bu bu harika” ifadelerini kullanıyor. Video yüklendiği günden bu yana yaklaşık 91 milyon görüntülenmeye ve 5 milyon 300 binin üzerinde yoruma sahip. (DHA)


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youtube Video

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