HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. İşte YouTube'un en çok takip edilenleri!

İşte YouTube'un en çok takip edilenleri!

16.06.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs 2021 verilerine göre popüler video uygulaması YouTube içerisinde güzellik ve stil kanallarından en çok takip edilenler açıklandı. Böylelikle Meksikalı güzellik/stil bloggerı Yuya, 24,6 milyon abone ile bu platformda en çok abonesi bulunan güzellik içerik oluşturucusu oldu.

İşte YouTube'un en çok takip edilenleri!

Medya takip kurumu Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, YouTube’da en çok takip edilen hesaplar belli oldu. Böylelikle Meksikalı güzellik bloggerı Yuya, 24,6 milyon abone ile bu platformda en çok abonesi bulunan güzellik içerik oluşturucusu oldu. İçerikleri arasında ise en çok makyaj, cilt bakımı eğitimleri, kozmetik ve ürün önerileri, moda ve güzellikle ilgili bilgiler bulunduğu gözlendi.

İŞTE YOUTUBER YUYA'NIN ARDINDAKİ İSİMLER

İkinci sırada ise 16,4 milyon abone ile jeffreestar, üçüncü sırada 15,1 milyon takipçi ile Musas, dördüncü sırada 13,8 milyon ile Nikkie Tutorials, beşinci sırada ise 11 milyon ile Zoella yer aldı.

Sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetleri de incelendi. Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 92 bin 592 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece YouTube ile alakalı çıkan haber yansıması ise 15 bin 693 olarak gözlendi.

84 yaşında sesiyle YouTube yıldızı oldu!84 yaşında sesiyle YouTube yıldızı oldu!

TÜRK YOUTUBER'LAR DA MEDYADA

Ülkemizde de YouTube üzerinden içerik üreticiliği oldukça yaygınken, güzellik/stil anlamında Danla Bilic, Duygu Özaslan, Merve Özkaynak gibi YouTuber'ların medyada da yer aldığı görüldü.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileriBalkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Windows 11 sızdı: İşte ilk ekran görüntüleriWindows 11 sızdı: İşte ilk ekran görüntüleri
Anahtar Kelimeler:
youtube sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt: İftira

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt: İftira

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Kaşıkçı cinayetinde korkunç detay: Birkaç dakika içinde ölümcül tesir gösterdi

Kaşıkçı cinayetinde korkunç detay: Birkaç dakika içinde ölümcül tesir gösterdi

Rezalet! Kimseyi umursamadan parkta cinsel ilişkiye girdiler

Rezalet! Kimseyi umursamadan parkta cinsel ilişkiye girdiler

Ünlü oyuncudan EDHO'ya veda mesajı!

Ünlü oyuncudan EDHO'ya veda mesajı!

Şaka gibi olay! Camı kırıp girdikleri bankadan 200 lira çaldılar

Şaka gibi olay! Camı kırıp girdikleri bankadan 200 lira çaldılar

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.