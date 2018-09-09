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İşte zamlı iPhone fiyatları

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.09.2018 10:24 | Son Güncelleme

Apple, resmi servis ve onarım ücretlerinde Türkiye’ye özel bir fiyat güncellemesi yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda ürünlerine zam yapan Apple'dan Türkiye için bir zam kararı daha geldi.

Apple Türkiye'den zam kararı

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Apple, resmi servis ve onarım ücretlerinde Türkiye’ye özel bir fiyat güncellemesi yaptı.
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Yapılan zamla birlikte Apple’ın son telefonu iPhone X’un sadece ekran değişim ücreti 1449 TL’ye yükseldi.
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ABD merkezli teknoloji devi Apple geçtiğimiz haftalarda iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Macbook Pro, Airpods ve Apple Watch'ların da aralarında olduğu ürünleri için Türkiye'de zam kararı aldı. Dolar kurunda son dönemde yaşanan artış sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları şu şekilde...
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Apple'ın 10'uncu yılına özel ürettiği iPhone X zam ile artık 7 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ile satılacak.
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Geçen yıl gerçekleşen aynı lansmanda tanıtılan iPhone 8'in başlangıç fiyatı ise 5 bin 199 TL oldu.
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iPhone 8 Plus ise zam kararı sonrası 5 bin 899 TL'den başlayan fiyatlar ile satılıyor.
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Apple'ın zam kararı sonrası en ucuz Macbook Pro (13 inç) 6 bin 200 TL yerine 7 bin 699 TL‘den başlayan fiyatlar ile alıcısını bekliyor.
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15 inçlik yeni Macbook Pro’lar ise tüm özellikleri en yüksekte seçtiğinizde yaklaşık 25 bin TL gibi bir fiyata ulaşıyor.
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Zam sonrası 3'üncü nesil Apple Watch'un fiyatı ise 1.999 TL oldu.
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2 bin 299 TL’den başlayan Mac mini fiyatı 2 bin 999 TL’ye çıktı.
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2 bin 999 TL’den başlayan iPad Pro fiyatı 3 bin 699 TL’ye çıktı.
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1699 TL’den başlayan 9.7 inç iPad fiyatı 1.899 TL’ye çıktı.
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1949 TL’den başlayan iPad mini 4 fiyatı 2 bin 299 TL’ye çıktı.
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SAMSUNG'DAN ZAM KARARI

SAMSUNG'DAN ZAM KARARI
Samsung, Türkiye'de sattığı yeni amiral gemisi modelinin fiyatına zam yaptı. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, henüz resmen açıklanmayan zam sonrası Galaxy Note 9'un 128 GB'lık modelinin fiyatı 6 bin 499 TL'den 7 bin 999 TL'ye çıktı.
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Söz konusu zammın yürürlüğe girmesinin ardından Note 9'un fiyatı 6 bin 499 TL'den başlayan fiyatlar ile satılan iPhone X'i geçmiş olacak. Samsung'un Türkiye'de sattığı diğer amiral gemisi modellerin başlangıç fiyatları ise şöyle...
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Note 8: 5 bin 499 TL
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Galaxy S9: 5 bin 349 TL
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Galaxy S9+: 6 bin 199 TL
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Anahtar Kelimeler:
Apple Samsung zam

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