İstediği evi satmadığı gerekçesiyle emlakçı darp edildi iddiası

Antalya’nın Serik ilçesinde emlakçılık yapan kişi, istediği evi bir okulda yöneticilik yapan şahsa satmadığı gerekçesiyle öldüresiye dövdüğünü iddia etti.

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan ve geçimini 15 yıldır emlakçılık yaparak kazanan Ahmet Göbüt, istediği evi satmadığı gerekçesi ile müşterisi E.C. ve oğlu tarafından ailesinin gözü önünde öldüresiye dövüldüğünü iddia etti. Göbüt, yaptığı açıklamada, "Beni darp eden E.C. ile ev için görüşmüştük ama bana herhangi bir kaparo vermedi, evi alacağına dair net bir şey söylemedi. Geçtiğimiz cuma tapu dairesinde müşterime satış yaptığımı öğrenince sattığım eve geldi. Eve yeni taşınanlara hoş geldiniz demek için eşim ve çocuklarımla gitmiştim. E.C. herkesin gözü önünde, arkamdan hızlı bir şekilde üzerime atlayarak küfürler etti. Oğluyla birlikte saldırdı” dedi.

“Beni ailemin, çocuklarımın yanında bu hale getiren kişi bir idareci olamaz”

Görgü tanıkları ve şahitlerinin bulunduğunu, olay yerine gelen polislerin kendisini hastaneye götürdüğünü ve darp raporu aldığını söyleyen Göbüt, "Vücudumun her yerinde hala morluklar, ağzımda yarıklar, gözümde, elmacık kemiğimde yaralar var. Beni ailemin, çocuklarımın yanında bu hale getiren kişi bir idareci olamaz. Yetkilileri göreve davet ediyorum. Bu kişi ya işini yapsın ya da istifa etsin, emlakçılık yapsın. Ben bu kişiden şikayetçi oldum, avukat nezdinde. Bu kişiye karşı en ufak bir darp olmamıştır. Olay yerine gelen komşular beni kurtardı. Olay yerinden evine kaçan şahsı polisler yakaladı. İfadelerimizi verdik, bu süreci bekliyoruz. Yetkililerden bu kişinin görevden uzaklaştırılmasını bekliyorum” diye konuştu.

