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İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti, hastaneyi dağıttı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 01:28 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, psikiyatri hastası M.P.

İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti, hastaneyi dağıttı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, psikiyatri hastası M.P. (23), istediği ilacı yazmayan Doktor Salih K.'yı darbetti, Acil Servis'teki masa ve bilgisayarları kırdı.
Olay, akşam saatlerinde Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis'inde meydana geldi. İddia göre, psikiyatri hastası olan M.P., Doktor Salih K.'ya muayene olarak sadece yeşil reçete ile alınabilen bir ilacı yazmasını istedi. Salih K.'nın ilacı uzman doktorun yazması gerektiğini söylemesine sinirlenen M.P., doktorla tartışmaya başladı. Bu sırada sinir krizi geçiren M.P., doktora saldırarak darbettikten sonra Acil Servis'teki bilgisayarları ve masaları dağıtarak zarar verdi. Hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirilen M.P., ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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