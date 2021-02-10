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  4. İstediği indirimi alamayınca kadını bıçakladı! Dehşet verici anın görüntüleri çıktı

İstediği indirimi alamayınca kadını bıçakladı! Dehşet verici anın görüntüleri çıktı

10.02.2021 21:09 | Son Güncelleme:
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İstediği indirimi alamayınca kadını bıçakladı! Dehşet verici anın görüntüleri çıktı

Tekirdağ'da akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Recep Özkan (36), gittiği dönercide istediği indirim kabul edilmeyince işyeri sahibi Kader Balcı’yı(39), bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Kapaklı’nın Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir dönercide meydana geldi. İşyerine gelen ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Recep Özkan, iddiaya göre işyeri sahibi Kader Balcı’dan alış veriş yapmak için indirim yapmasını talep etti. Recep Özkan, talebini kabul etmeyen Balcı’ya tepki gösterip üzerindeki bıçağı çıkarıp saldırdı. Balcı, kendisini korumaya çalışırken aldığı bıçak darbeleriyle yere düştü, sesler üzerine işyerine giren çevredekiler Özkan’ın elindeki bıçağı aldı.

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OLAY YERİNDEN KAÇTI

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayın ardından Özkan, yaşanan kargaşa sırasında işyerinden kaçtı. Vatandaşların haber vermesiyle birlikte olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdıkları Kader Balcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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