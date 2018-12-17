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İstediği şarkı çalınmayınca düğünü kana buladı! Bu ilk vukuatı da değil!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2018 04:56 | Son Güncelleme

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde düğünde istediği şarkı çalınmadığı için kavga çıkartan ve 6 kişiyi bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.

İstediği şarkı çalınmayınca düğünü kana buladı! Bu ilk vukuatı da değil!

Dün akşam Gümüşova ilçesinde bir düğüne katılan Soner G, istediği şarkının çalınmadığı gerekçesiyle kavga çıkardı. 6 kişiyi bıçakla yaralayarak kaçan şüpheli, Uzunmustafa Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanarak gözaltına aldı.

Hafif şekilde yaralanan 6 kişi Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerinde tedavi altına alındı.

HAKKINDA 12 YAKALAMA EMRİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hakkında adam öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, basit yaralama suçlarından toplam 9 yıl 6 ay hapis cezası ve 12 yakalama emri bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Soner Gel, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Gel, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Gümüşova silahlı yaralama düğün kavga

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