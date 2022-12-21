İstediğiniz her oyunu en iyi grafiklerde oynayabileceğiniz 2022 senesinin en iyi ekran kartları

İster profesyonel bir gamer olun ister boş zamanlarınızda hobi olarak oyun oynayın, her iki durumda da oynadığınız oyundan maksimum keyif almanız için kaliteli bir ekran kartına ihtiyacınız var. İşlevsel bir ekran kartı ilavesiyle oyunun donmadan hızlı akmasını; grafik detaylarının daha canlı, keskin ve net olmasını sağlayabilirsiniz. Bütün bu avantajlar ve daha fazlasına sahip olmak için her bütçeye uyum sağlayacak, birbirinden farklı ekran kartı modellerinin detaylarını içeren rehber niteliğindeki yazımıza göz atabilirsiniz!

1. Oyun keyfinizi arttırın: MSI GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC Ekran Kartı

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Ekran kartı, grafik verilerini işleyerek bilgisayar ekranına görüntü olarak yansıtılmasını sağlar. Hem yazılım hem donanım özellikleri sayesinde yüksek çözünürlüklü görüntüler oluşturur. Yani monitöre yansıyan görüntünün kalitesini doğrudan etkileyen ekran kartının doğru seçilmesi, oyun oynama deneyimini de farklı bir boyuta taşır. Siz de keyifli bir oyun deneyimi için iyi bir ekran kartı arayışındaysanız 6 GB grafik belleğine sahip MSI GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC Ekran Kartı'nı tercih edebilirsiniz. 1815 MHz GPU saat hızına sahip ürünün yüksek çekirdek hızıyla görüntülerin hızlı ve donmadan ekranınıza gelmesini sağlayabilirsiniz.

2. Sessiz ve yüksek performanslı: ASUS GeForce ROG Strix RTX 3080 Ti O12G Gaming Ekran Kartı

2022 en iyi ekran kartı sıralamasında yer vermeden geçemeyeceğimiz bir diğer ürün de ASUS GeForce ROG Strix RTX 3080 Ti O12G Gaming Ekran Kartı. Ürünün fan tasarımı, soğutma sistemi içinde hava türbülansını azaltarak kartın termal performansını yükseltir. Sessiz ve yüksek bir performans sağlayan ekran kartı, 8K çözünürlük desteği sunar. Ürün, en verimli ve hızlı ekran kartları arasında yer alır. 12 GB bellek boyutuna sahip model, oyun deneyiminizi bir üst düzeye çıkarır. Siz de son teknoloji ürünü, kaliteli donanım ve yazılımın bir araya getirildiği bir ekran kartı almak istiyorsanız ürünü tercih edebilirsiniz.

3. Ekonomik bir çözüm arayanlara: Sapphire 11268-01-20G Device Graphics Card

Sapphire 11268-01-20G Device Graphics Card, ekonomik bir seçenek oluşuyla bütçesini düşünenler için işlevsel bir çözüm sunar. HDR (Yüksek Dinamik Aralık) teknolojisi sayesinde renk aralığını ve kontrast oranlarını genişleterek yüksek bir görüntü performansı sunar. Hem filmlerin hem oyunların çok daha çarpıcı, canlı ve renkli görünmesine imkân tanır. AMD FreeSync teknolojisiyle tekleme, kopma ve donma yaşamadan bilgisayarınızı rahatlıkla kullanabilmenizi sağlar. Monitör ve oynatılan kare hızlarını uyumlu hâle getirir. Ekran kartının GPU soğutucusu, daha sessiz çalışır ve uzun ömürlü kullanım vadeder.

4. 1777 MHz yüksek GPU hızıyla baş döndüren: Galax GeForce RTX3060 1-Click OC LHR Ekran Kartı

Bilgisayarınızda güçlü bir ekran kartı bulunmuyorsa grafik tasarım, video düzenleme programları, gelişmiş bilgisayar oyunları ve 3D uygulamalar doğru bir şekilde çalışamayabilir. Bu tip uygulamalar bilgisayarınızın performansının düşmesine sebep olabilir. Eğer en yeni ve gelişmiş uygulamalarda bile bilgisayarınızın yüksek performansını korumasını istiyorsanız kaliteli bir ekran kartına sahip olmalısınız. Bilgisayarınıza güçlü dokunuşta bulunacak bir ekran kartı arayışındaysanız saatte 1777 MHz GPU hızı ve 12 GB RAM boyutuyla Galax GeForce RTX3060 1-Click OC LHR Ekran Kartı'na şans vermelisiniz.

5. GDDR6 yongalı: Colorful GeForce GTX 1660 Super NB 6G V2 Grafik Kartı

2022 en iyi fiyat performans ekran kartı çeşitleri arasında mutlaka olması gereken ürünlerden biri de Colorful GeForce GTX 1660 Super NB 6G V2 Grafik Kartı. Oyun oynarken sunduğu, canlı ve gerçekçi görüntülerle oyun deneyiminizi zirveye taşıyacak ürünün 6 GB RAM büyüklüğü bulunur. GDDR6 yongalı ekran kartı, GDDR5 ekran kartlarına göre %35 daha az enerji tüketimi sağlar ve daha hızlı çalışır. GPU saat hızı 14000 MHz olan ürün, NVIDIA işlemcisini ve PCI Express arayüzünü kullanır. Siz de her zaman en iyisine daha uygun fiyatlarla sahip olmak isteyenlerdenseniz ürünü mutlaka denemelisiniz!

6. Canlı oyun deneyimi için: PNY GeForce GT 1030 Ekran Kartı

PNY GeForce GT 1030 Ekran Kartı; hızlı, verimli ve sorunsuz oyun performansı sunmak için DirectX 12 özelliklerini destekler. Yenilikçi yönleriyle oynadığınız her oyunun içindeymişsiniz gibi canlı bir deneyim yaşatır. NVIDIA Ansel sayesinde profesyonel seviyede oyun içi fotoğraflar yakalamanıza ve istediğinizde bunları kolaylıkla paylaşmanıza imkân tanır. Eş zamanlı çoklu projeksiyon özelliğiyle ön plana çıkan ekran kartı, fiyatına göre en iyi performans gösteren ürün seçenekleri arasında yer alır. Eğer bütçeniz kısıtlıysa ancak oyun oynamayı çok seviyorsanız bu ürüne bir şans verebilirsiniz.

7. Kaliteli, işlevsel ve sağlam: EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming Ekran Kartı

Muazzam derecede güçlü EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming Ekran Kartı, 8K çözünürlükte yüksek performans sunar. Ayarlanabilir ARGB LED özelliğiyle ön plana çıkan ekran kartı, yapay zekâ performansını iki katına çıkaran NVIDIA Ampere mimarisi tarafından desteklenir. 24 GB RAM büyüklüğüyle de tercih sebebi olan ekran kartı, 1800 MHz GPU hızıyla çalışır. Siz de uzun süre kullanabileceğiniz kaliteli, işlevsel ve sağlam bir ekran kartına sahip olmak istiyorsanız hiç zaman kaybetmeden her detayı incelikle tasarlanan ürünle tanışmalısınız!

8. Çift fan tasarımıyla etkili soğutma sunan: Zotac RTX 3060 Twin Edge ZT-A30600E-10M Ekran Kartı

Çift fan tasarımıyla ön plana çıkan Zotac RTX 3060 Twin Edge ZT-A30600E-10M Ekran Kartı, Freeze Fan Durdurma özelliği ile aktif fan kontrolü sağlar. 2. Nesil Işın İzleme Çekirdekleri ve 3. Nesil Tensör Çekirdekleri kombinasyonunu sunan ekran kartı, ultra grafik doğruları ve güçlendirilmiş oyun deneyimi vadeder. IceStorm 2.0 soğutma sistemi GPU'yu daha soğuk tutar ve böylelikle daha güçlü bir hâle getirir. Metal arka plaka kullanımıyla ürün dayanıklılığını bir üst seviyeye taşır. Hoş bir görünüm için LED logo aydınlatmasıyla zenginleştirilen modeli çok seveceksiniz!

9. Binlerce beğeni alan: Gigabyte GV-N105TD5-4GD Masaüstü Bilgisayar Ekran Kartı

Gigabyte GV-N105TD5-4GD Masaüstü Bilgisayar Ekran Kartı, NVIDIA Game Ready sürücülerine hızlı ve kolay erişim sunarak her oyuncunun gerçekçi bir deneyimle oyun oynamasını sağlar. Binlerce beğeni alan ürünün 90 mm fanı, GPU'yu etkili şekilde soğutarak iyi bir performans sunar. Ürün manuel ayarlama gerektirmez ve ihtiyacınıza göre basit tıklamayla otomatik ayar yapmanızı imkân verir. Oldukça dayanıklı bir seçenek olan ekran kartı, bu yanıyla uzun ömürlü kullanım olanağı tanır. Siz de bilgisayarınız için kaliteli ve kullanışlı bir ürün arayışındaysanız kartı gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz!

10. Bütçe dostu bir seçenek: AFOX R5 230 2GB AFR5230-2048D3L4 Ekran Kartı

Bütçenizi zorlamadan bilgisayarınızdan daha iyi performans almak istiyorsanız ihtiyacınız olan ürün, ekonomik fiyatıyla fark yaratan AFOX R5 230 2GB AFR5230-2048D3L4 Ekran Kartı olabilir. Ekran kartı; yüksek çözünürlüklü video, ses, eğlence, ofis uygulamaları, günlük rutin kullanım ve giriş seviyesindeki oyunlarda etkili performans sergiler. Laptop en iyi ekran kartı sıralamasına mutlaka eklememiz gereken model, hem enerji tasarrufu sağlar hem iyi bir kullanım deneyimi yaşatır. Eğer yeni bir oyun sistemi kuruyorsanız gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz ürünü kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

11. Yüksek çözünürlükte oyun deneyimi için: XFX Speedster SWFT 319 AMD Radeon RX 6800 Ekran Kartı

XFX Speedster SWFT 319 AMD Radeon RX 6800 Ekran Kartı, üç fanlı devasa tasarımıyla ön plana çıkar. Sade ve minimal yapısıyla dikkat çeken ürün, Ghost Termal soğutma teknolojileri sayesinde GPU'yu her zamankinden çok daha iyi soğutur. 16 GB bellek kapasitesi bulunan ekran kartı, RDNA 2.0 mimariyle desteklenir. 4K oyunlar için daha yüksek performans ve verimlilik sunar. Kaliteli materyali ve dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım imkânı sunar. Siz de oyun deneyiminizi farklı bir boyuta taşıyacak, şık tasarımıyla muadilleri arasından sıyrılacak bir ürün arayışındaysanız modeli tercih edebilirsiniz.

12. Miningcilerin de tercihi: Gigabyte GeForce RTX 3080 Turbo V2 LHR Ekran Kartı

2022'nin en iyi mining ekran kartı sıralamasında mutlaka yer alması gereken ürünlerden biri, Gigabyte GeForce RTX 3080 Turbo V2 LHR Ekran Kartı. 8K çözünürlüklere kadar HDR kalitesinde görüntü sunabilen ekran kartı; mining, diğer adıyla kripto para madenciliği yapmayı planlayanların ilk tercihleri arasında bulunur. Sessiz çalışma özelliğiyle gönülleri fetheden ürün, 100 MH/s kazım hızında çalışmanızı sağlar. Hız aşırtma özelliğine de sahip olan ekran kartı, 320 bit ve 1725 MHz çekirdek hızında çalışır. Mining işlemlerinizin yanı sıra ürün; video düzenlemelerinde, oyunlarda ve photoshop gibi programlarda da etkili bir performans sergiler.

13. Ekstra düz yüzeyiyle ihtiyacınız olan ürün: ASUS GeForce Tuf RTX 3060 O12G V2 Gaming Ekran Kartı

ASUS GeForce Tuf RTX 3060 O12G V2 Gaming Ekran Kartı'nın ekstra düz yüzeyi, işlemciyle daha iyi temas ederek ısı aktarımını artırır. Dayanıklılık ve performansa göre seçilen bileşenlerden üretilen ekran kartı, en zorlu standartları bile karşılar. Ürün, 144 saatlik zorlu bir onay testinden geçirilerek tasarlanır. Alüminyumdan üretilen ön korumasıyla da fark yaratan ekran kartının RGB ışıkları, bir dizi estetik ve işlevsel efekt gösterecek şekilde özelleştirilebilir. Aynı zamanda tek tip aydınlatma sağlamak için model, diğer ASUS bileşenleriyle senkronize edilebilir. Siz de oyun oynamak yerine oyunu yaşamak istiyorsanız ürünü kaçırmayın!

14. Çok daha hızlı: MSI GeForce GTX 1650 Ventus XS Ekran Kartı

En iyi ekran kartı sıralamasında yer alması gereken bir diğer ürünse MSI GeForce GTX 1650 Ventus XS Ekran Kartı. Adaptive Shading teknolojisi, GPU kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını, birleşik hafıza mimarisi ise tampon belleğin iki katına çıkmasını sağlar. Ürün, önceki nesil ekran kartlarından çok daha hızlı bir performans sergiler. Üstelik ekran görüntüsü ve canlı yayınları kaydederek arkadaşlarınızla paylaşmanıza imkân tanır. Çift fanlı ekran kartı, her bilgisayara uyumlu endüstriyel görünümüyle de tercih edilebilir. Siz de eski bilgisayarınızı yeni oyunlar için terfi ettirmek istiyorsanız ekran kartını mutlaka denemelisiniz!

15. Ultra yüksek kare hızı sunan: Sapphire 11304-01-20G Safety Grafik Kartı

Gücünü AMD RDNA 2 mimarisinden alan Sapphire 11304-01-20G Safety Grafik Kartı, ultra yüksek kare hızları ve 4K çözünürlükte keyifli bir oyun deneyimi sunmak için özel olarak üretilir. Sürtünmeyi en aza indiren kanat tasarımı, üst seviyede ısı dağılımı sunarken iyi bir soğutma performansı da sergiler. Çift BIOS ile ön plana çıkan ekran kartı, sessiz çalışarak daha keyifli kullanım sağlar. Dâhili ARGB aydınlatma, ekran kartınızın görünümünü kişiselleştirmenize imkân tanır. Güç verimliliği ve dayanıklılığa sahip ürün, bu özellikleriyle de uzun süre size eşlik eder.

16. Üst düzey rekabet için: Colorful iGame GeForce RTX 3070 Ti Ultra W OC Grafik Kartı

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Colorful iGame GeForce RTX 3070 Ti Ultra W OC Grafik Kartı'nın 8 GB RAM kapasitesi bulunur ve ürün saatte 19000 MHz GPU hızda çalışır. Olağanüstü soğutma performansına sahip üç adet fanıyla öne çıkan ürün, bu özelliğiyle oyun performansınızı oldukça yükseltir. NVIDIA Reflex, en üst düzey rekabet avantajını sunar ve böylece turnuvalarda başarı kazanmanıza yardımcı olur. 2. Nesil RT Çekirdekleri ve 3. Nesil Tensor Çekirdekleri sayesinde iki kat daha hızlı çalışır. NVIDIA Studio platformuyla desteklenen model, canlı yayın deneyiminiz için de maksimum performans sergiler. Sinema kalitesinde görüntü işleyerek yüksek görüntü kalitesi sunar.

17. Gamerların en yakın arkadaşı: Axle Radeon RX560 Ekran Kartı

Günden güne gelişen ve durmadan yenilenen oyunların hızına ayak uydurmak ve oynadığınız oyundan maksimum keyif almak istiyorsanız bilgisayarınıza yüksek hızlı bir ekran kartı ekleyebilirsiniz. Ancak binlerce ürün çeşidi arasından hangi kartı seçeceğinize karar veremiyor olabilirsiniz. Ekran kartı, diğer adıyla grafik kartı tercih ederken VRAM, GPU, soğutma seviyesi, marka ve nesil tercihi gibi özelliklere dikkat edebilirsiniz. "Ben bu kadar ayrıntıyla uğraşamam." derseniz bütçenizi zorlamayacak ve her bakımdan sizi tatmin edecek özelliklere sahip 4 GB kapasiteli, 128 bit'e ulaşan Axle Radeon RX560 Ekran Kartı'nı gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

18. Farklı bir tasarım: PNY GPU GeForce RTX3080 RVL Ekran Kartı

1260 MHz bellek hızıyla çalışan PNY GPU GeForce RTX3080 RVL Ekran Kartı, 7680x4320 piksel çözünürlüğüyle yüksek görüntü kalitesi sunar. Böylelikle oyun deneyiminizi daha gerçekçi ve keyifli kılar. Farklı tasarımıyla ön plana çıkan ekran kartı yalnızca kaliteli bir oyun deneyimi için değil, profesyonel tasarım yazılımları için de bilgisayarınızın iyi bir performans sergilemesini sağlar. 10 GB RAM kapasitesiyle oldukça yeterli kullanım imkânı tanır. GDDR6X bellek türüyle de tercih sebebi olan ekran kartını ister oyun oynarken ister bilgisayarınızla çalışırken kullanabilirsiniz. Modeli denedikten sonra neden daha önce neden almadığınızı sorgulayacaksınız!

19. Standart kartlara göre daha dayanıklı: Zotac RTX3050 TwinEdge Ekran Kartı

Zotac RTX3050 TwinEdge Ekran Kartı'nın gelişmiş bir soğutma sistemi bulunur. Model, metal arka plakayla destelenerek standart kartlara göre çok daha dayanıklı hâle getirilir. 128 bit değeriyle ön plana çıkan ürün, 600 gramlık hafif yapısıyla da tercih sebebi olur. İster profesyonel ister amatör seviyede oyun oynayan herkesin kalbini çalacak kart, sade tasarımıyla da her zevke hitap eder. Siz de verdiğiniz paranın her kuruşunu hak edecek, oyun deneyiminizi katlayacak bir ekran kartına ihtiyaç duyuyorsanız gönül rahatlığıyla ürüne şans verebilirsiniz.

20. Karmaşık grafikler ondan sorulur: Galax RTX3050 EX 3050 Ekran Kartı

Bilgisayarlarda yer alan işlemcilerin birçoğunda dâhili grafik işlemcileri bulunur. Masaüstü uygulamaları ve giriş seviyesindeki ofis programları kullanırken yeterli olan bu grafik işlemciler; karmaşık grafikler içeren oyun, uygulama ve yazılımlar için yeterli olmaz. Eğer yüksek grafikli oyunları oynamayı seviyorsanız veya gün boyu bilgisayarda işlenmesi zor uygulamalarla çalışıyorsanız iyi bir ekran kartına sahip olmak sizin için bir zorunluluk olabilir. Tam bu noktada ise imdadınıza kaliteyi, işlevselliği ve tasarımı ustalıkla harmanlayan Galax RTX3050 EX 3050 Ekran Kartı yetişir. Bilgisayarınızdan daha iyi bir performans almak istiyorsanız 128 bit'e ulaşan 8 GB kapasiteli ürünü denemelisiniz!

21. WINDFORCE 2x soğutma sistemine sahip: Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 1660 Ekran Kartı

Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 1660 Ekran Kartı, WINDFORCE 2x soğutma sistemi sayesinde etkili bir ısı dağılımı sağlar. Bitişik fanları zıt yönde döndürerek türbülansı azaltır ve hava akış basıncını artırır. Ürün, dayanıklı materyalleriyle ve eşsiz tasarımıyla kullanıcılarına mükemmel bir performans ve daha uzun ömürlü kullanım imkânı tanır. Tam koruma sağlamak için arka plakasıyla kartın yapısını geliştirir. Her detayı incelikle düşünülerek tasarlanan kart, 2022 yılının en iyi ürünleri arasında yer almayı fazlasıyla hak ediyor. Siz de oyun keyfini katlayacak ekran kartıyla tanışmaya ne dersiniz?

22. Eksen teknolojili fan tasarımıyla: ASUS GeForce Dual RTX 3070 Ekran Kartı

En iyi ekran kartı markalarından biri olan Asus ile devam ediyoruz. ASUS GeForce Dual RTX 3070 Ekran Kartı, eksen teknolojili fan tasarımıyla ön plana çıkar. 0dB teknolojisi, GPU çekirdek sıcaklığı 55 derecenin altına düştüğünde fanların durmasını sağlar. Böylelikle çok daha sessiz bir oyun deneyimi vadeder. Sıcaklık yükselmeye başladığında fanlar tekrar kendiliğinden çalışır. Auto−Extreme teknolojisi, üretim sırasında güçlü temizlik kimyasallarına ihtiyaç duyulmasının önüne geçerek doğaya zarar vermeyen güvenilir bir ürün ortaya çıkarır. Yeni NVIDIA Ampere mimarisi ile desteklenen kart, üstün bir oyun performansı sağlar.

23. Kendi küçük, marifeti büyük: MSI VGA GeForce GT 1030 Ekran Kartı

MSI VGA GeForce GT 1030 Ekran Kartı, küçük profilli tasarımıyla oldukça az yer kaplar. Daha ince ve dar sistemlere kolaylıkla entegre edilebilir. 10 yıl parça ömrü bulunan ürün, daha yüksek kararlılığa sahip olması için alüminyum çekirdekten üretilir. Mobil cihazlar üzerinden kablosuz şekilde denetimi mümkün kılan model, tek tıkla oyun ayarlarınızı optimize etmenize olanak tanır. Ödüllü NVIDIA Pascal mimarisi, güçlü grafik motoru ve güncel teknolojileriyle en zorlu oyunları dahi kolaylıkla kaldıracak seviyede bir performans sergiler. Afterburner ekran kartı hız aşırtma aracı; profilleri özelleştirme, benchmark ve video kayıt gibi bazı ek özellikler sunar.

24. Oyunun içinde hissetmenizi sağlayacak: Palit RTX 4090 GAMEROCK Ekran Kartı

Optik akış hızlandırıcı ve 4. Nesil Tensör Çekirdekleri ile güçlendirilen Palit RTX 4090 GAMEROCK Ekran Kartı, yapay zekâ destekli grafiklerde performansı büyük ölçüde artırır. Kompozit ısı boruları tasarımıyla ısıyı yalnızca günlük kullanımlarda değil, en ağır kullanım koşullarında bile etkili biçimde aktarır. 24 GB yüksek RAM kapasitesiyle de tercih sebebi olan ürün, 2235 GHz hızıyla kesintisiz ve keyifli kullanım imkânı tanır. Siz de oyun oynarken âdeta oyunun içinde gibi hissedebileceğiniz, kaliteli ve yüksek teknoloji ürünü bir ekran kartına sahip olmak istiyorsanız ürünü tercih edebilirsiniz.

25. Yüksek performanslı: GALAX GeForce RTX3070 Ti Ekran Kartı

Ekran kartları; dijital içeriklerdeki hesaplamaları yaparak monitöre yansıtma, video işleme, video kodlama, 3D animasyon hazırlama, kripto para madenciliği yapma gibi birçok işlemin yapılmasını destekler. Bütün bu işlemleri etkili biçimde yapabilmek için bilgisayarınıza entegre edeceğiniz ekran kartının yüksek performanslı ve kaliteli olması gerekir. GALAX GeForce RTX3070 Ti Ekran Kartı, işlevselliği ve kullandığı yüksek teknolojilerle ihtiyacınız olan tüm işlemleri oldukça başarılı bir şekilde üstlenir. Siz de daha önce almadığınıza pişman olacağınız bu ürünü tercih ederek hem oyunlarda hem diğer işlemlerinizde istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz.

26. Dört ekrana kadar çoklu monitör kullanımı için: ASUS GeForce GT730 Ekran Kartı

ASUS GeForce GT730 Ekran Kartı, dört HDMI yuvası ile dört farklı ekrana kadar çoklu monitör kullanımını aktif hâle getirir. Tek yuvalı tasarımıyla küçük kasalara kolayca yerleştirilebilir ve böylece farklı aygıtlar için ekstra alan bırakır. Auto-Extreme teknolojisiyle otomasyon kullanarak güvenirliği arttırır. Pasif soğutma sistemi sayesinde etkili bir soğutma sağlar ve ekran kartının sessiz çalışmasına yardımcı olur. Siz de tam bir fiyat/performans ürünü olan ekran kartını tercih ederek bilgisayarınızın kullanışlılığını çok daha üst seviyelere taşımaya hazır mısınız?

27. 7680x4320 piksel görüntü sunan: Colorful GeForce RTX 2060 NB V2-V Grafik Kartı

Colorful GeForce RTX 2060 NB V2-V Grafik Kartı, 7680x4320 piksel çözünürlük sunarak ekran deneyiminizi bir üst seviyeye taşır. 1365 MHz hızla çalışan ürün, kırmızı siyah şık tasarımıyla dikkat çeker. Oyun tutkunlarının favorisi olmaya aday ekran kartı, oyun keyfini katlar. Gerçekçi ve kaliteli görüntülerden hoşlanıyorsanız tercih edebileceğiniz ürün, 900 gramlık hafif yapısıyla da beğeni kazanır. DisplayPort bağlantı türünü kullanan kart, zamanla yarışan ya da kaliteden ödün vermek istemeyen kullanıcılar için ideal bir çözüm sunar. Siz de bir kere kullandıktan sonra vazgeçemeyeceğiniz ürüne mutlaka şans vermelisiniz.

28. Uzun ömürlü kullanım için: Afox Geforce AF730-4096D3L6 Ekran Kartı

Afox Geforce AF730-4096D3L6 Ekran Kartı, yüksek kalitesiyle uzun ömürlü kullanım olanağı tanır. Ürün, birinci sınıf enerji alaşımlarıyla üretilir. Şık tasarımıyla muadilleri arasında dikkat çeken ekran kartı, 900 MHz hızıyla ve PCI Express ara yüzüyle etkili performans sergiler.300 gram ağırlığındaki model, etkili soğutma sistemi sayesinde yoğun işlemler ve uzun süreli oyun oynanması durumunda da yüksek sıcaklık oluşumunun önüne geçer. Böylece beklenen performansı devam ettirebilir. Toza dayanıklı bir fana sahip olan kart, parametre bilgilerini gerçek zamanlı olarak sunar. Ürün, BIOS sürümlerini ve sürücüleri otomatik olarak kontrol ederek günceller.

29. Üst düzey oyun akıcılığı için: GIGABYTE RTX 2060 WINDFORCE NVIDIA Ekran Kartı

Ekran kartı üreticileri arasında ön plana çıkan GIGABYTE'ın harika bir ürünü var sırada. GIGABYTE RTX 2060 WINDFORCE NVIDIA Ekran Kartı, üçgen fan kenarlarıyla hava akışını etkili şekilde artırır. İki adet 3D fana sahip ekran kartı, WİNDFORCE 2X soğutma sistemini kullanır. Böylelikle daha gelişmiş bir soğutma performansı sergiler. Yeni nesil ara birimlerle tasarlanan kartın üç adet DisplayPort ve iki adet HDMI çıkışı bulunur. 12 GB bellek kapasiteli modelin arka plakası, tam koruma için grafik kartının yapısını geliştirir. Oyunlarda üst düzey akıcılık sağlayan ürünü siz de denemelisiniz!

30. Kompakt tasarım: ASUS Radeon PH-RX550-4G-EVO Ekran Kartı

ASUS Radeon PH-RX550-4G-EVO Ekran Kartı, kompakt tasarımıyla küçük kasalara mükemmel şekilde uyum sağlar. Sınırlı alanda etkili bir soğutma sistemi sunan ürün, çift bilyalı fanlı rulmanları sayesinde iki kat daha uzun ömürlü kullanım imkânı tanır. Radeon görüntü keskinleştirme teknolojisiyle canlı görseller sunar ve ince detayları geliştirir. Model, net bir görsel deneyim için her pikseli en az dört kata kadar yükselir. AMD Radeon FreeSync ile akıcı bir görüntü vadeder. ASUS'un en iyi ekran kartlarından olan modeli kullanmaya başladıktan sonra çevrenizdeki herkese tavsiye etmekten kendinizi alamayacaksınız!

31. Akıllı fan kontrolüne sahip: Sapphire Pulse Radeon RX 6600 XT Gaming Ekran Kartı

Sapphire Pulse Radeon RX 6600 XT Gaming Ekran Kartı, akıllı fan kontrolü ve güçlü Dual-X soğutma teknolojisi sayesinde sıcaklığı düşürürken fan sesini de minimum seviyede tutar. 2593 MHz hızla çalışan kart, 1080p oyun deneyimi sunar. İstikrarlı ve güvenilir bir ekran kartı olarak ön plana çıkan ürün, istediğiniz görüntü kalitesini elde etmenizi sağlar. Gamerlardan tasarımcılara, kurguculardan mining’cilere ve daha birçok PC kullanıcısına kadar herkese hitap eden ekran kartını tercih ederek bilgisayar kullanım deneyiminizi çok daha ileri seviyelere taşıyabilirsiniz.

32. Gümüş kaplama devre kartı: MAXSUN Ekran Kartı

MAXSUN Ekran Kartı; gümüş kaplama devre kartı ve katı kapasitörler sayesinde düşük sıcaklık, yüksek verimlilik ve stabilite sağlar. 9 cm'lik fanıyla sessiz çalışma ve güçlü hava akımı sunar. AMD FreeSync teknolojisiyle dalgalı oyunlara ve bozuk karelere engel olur. Birer adet DVI, dp ve HDMI bağlantı noktası ile aynı anda üç farklı monitörde eş zamanlı görüntülemeye imkân vererek fark yaratır. Siz de hızı ve kalitesinin yanı sıra hem donanım hem yazılım ayağıyla öne çıkan bir ekran kartına sahip olmak için ürünü güvenle tercih edebilirsiniz.

33. Hem ekonomik hem kullanışlı bir ürün arayanlara: Turbox Knight Zen Max R7 Ekran Kartı

Ekran kartları; RAM, işlemci, hard disk gibi ara birimlerden ana kart aracılığıyla aldığı bilgileri dönüştürerek monitöre aktarır. Kart işlemcisi ve bit değeri yüksek olan ekran kartları, kaliteli bir kullanım deneyim yaşamanıza yardımcı olur. Ram boyutundan, grafik işlemcisine, bağlantı türünden çözünürlüğe kadar birçok özelliğin incelenerek seçilmesi gereken ekran kartlarının aynı zamanda kullanıcının bütçesine de hitap etmesi önem taşır. Siz de cebinizi zorlamayacak ve ihtiyacınız olan özellikleri yeterli seviyede karşılayacak, iyi bir ürüne sahip olmak istiyorsanız 128 bit'e ulaşan, 4 GB kapasiteli Turbox Knight Zen Max R7 Ekran Kartı'nı kaçırmayın!

34. 0-dB teknolojisi sayesinde sessiz çalışan: Palit GeForce RTX 3050 Çift Ekran Kartı

Palit GeForce RTX 3050 Çift Ekran Kartı, 0-dB teknolojisi sayesinde ağır yükleme ve

işlemler dışında sessiz bir şekilde çalışarak sizi rahatsız etmez. Petek braket tasarımı, hava akışını %15 oranında artırır ve GPU'dan üretilen ısının petek tasarım braketi üzerinden dışarı atılmasını sağlar. Böylece soğutma daha verimli hâle gelir. Ürün, LED aydınlatmasının rengini 16,8 milyon renk arasından kendi zevkinize ve tarzınıza göre seçmenize imkân tanır. En yeni oyunların hızına kolayca yetişecek, oyuncu koltuğundan kalkmanıza engel olacak ürünü siz de denemeye ne dersiniz?

35. Alternatif dönüş tasarımına sahip: Gigabyte GBT RTX3050 Gaming Ekran Kartı

Gigabyte GBT RTX3050 Gaming Ekran Kartı, dönüşümlü dönen eşsiz fan tasarımıyla yanyana olan fanların türbülansını azaltarak hava basıncını artırır. Sadece 800 gram ağırlığındaki ürün, 14000 MHz bellek hızıyla akıcı bir ekran deneyimi yaşatır. GDDR6 bellek türüyle ihtiyaçlarınıza cevap verecek modelin hafızası ise 8 GB. Cuda 2560 çekirdek kullanan model, dayanıklı yapısıyla da uzun süre sorunsuz kullanılır. Siz de oyun oynama deneyiminizi terfi ettirmeye karar verdiyseniz "İyi ki almışım!" diyeceğiniz kaliteli ekran kartını vakit kaybetmeden denemelisiniz!

36. Hem hızlı hem kaliteli: Colorful GeForce GTX 1650 NB 4GD6-V Grafik Kartı

Ekran kartlarını bilgisayar içindeki mini bir bilgisayar gibi düşünmek mümkün. Her bir ekran kartının kendi grafik işlemcisi, RAM'i, soğutucusu ve güç kaynağı gibi donanımları bulunur. Oyun oynarken, video veya fotoğraf düzenlemelerinde bilgisayarınızdaki görüntüleri en iyi şekilde ekrana yansıtmaya yarayan ekran kartlarının bir diğer kullanım alanı da mining. Kripto para madenciliğinin bilgisayar üzerinden yapılabilmesi içinse oldukça güçlü ekran kartlarına ihtiyaç duyulur. Siz de eğer son zamanların popüler işlemlerinden mining yapmak istiyor veya oyun performansınızı yükseltmeyi düşünüyorsanız hızlı ve kaliteli Colorful GeForce GTX 1650 NB 4GD6-V Grafik Kartı'nı tercih edebilirsiniz.

37. Yüksek bellek hızına sahip: Zotac GeForce GT 1030 Ekran Kartı

Standart bir bilgisayarda tüm sistemi yöneten bir işlemci bulunur. İşlemci, yazılımı ya da grafiksel görüntüyü ekran kartına ulaştırır. Gelen bilgiler ekran kartı tarafından hesaplanarak işlenir. Sonrasında bu bilgiler görüntü olarak ekrana aktarılır. Oldukça basit gibi görünen bu çalışma prensibinin altında aslında fazlasıyla karmaşık işlemler bulunur. Saniyeler içinde gerçekleşen bu görüntü aktarma işlemi, oyun deneyiminizden iş performansınıza kadar birçok aktivitenizi etkiler. Zotac GeForce GT 1030 Ekran Kartı da bu noktada devreye girer. 1227 MHz işlemci ve 6000 MHz bellek hızıyla bilgisayarınızın hızına ve işlevselliğine büyük katkı sağlar.

38. Mining için ethash algoritması ile özel olarak yavaşlatılan: Inno 3D GeForce RTX 3060 Twin X2 LHR Ekran Kartı

24 cm uzunluğa sahip, iki yuvalı Inno 3D GeForce RTX 3060 Twin X2 LHR Ekran Kartı; bir adet HDMI ve üç adet DisplayPort bağlantı noktası sayesinde aynı anda dört monitöre kadar çalıştırılabilir. Fan durdurma moduyla sessiz bir kullanım deneyimi yaşatır. Ekran kartı, kripto para madenciliği için ethash algoritması ile özel olarak yavaşlatılarak üretilir. Bu sayede 170 watt güçle çalışan ürün, mining için çekici bir çözüm hâline gelir. Siz de ister kripto madenciliği yapmak ister yeni nesil oyunlarda daha iyi grafikler elde etmek için ekran kartını gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

39. Eşsiz tasarım: PNY Quadro P1000 DVI Professional Ekran Kartı

Eşsiz tasarımıyla ön plana çıkan PNY Quadro P1000 DVI Professional Ekran Kartı'nın mükemmel bir performans dengesi bulunur. Kompakt yapıdaki ürün, profesyonel 3D uygulamalarında inanılmaz yaratıcı deneyim ve üretkenlik sağlar. Dört adete kadar ekranıaynı anda çalıştırabilen kart, güçlü oluşuyla ürün geliştirme ve içerik oluşturma işlerinizde de en büyük yardımcınız olur. Üstün bir performans sergileyen model, Pascal GPU mimarisi tarafından desteklenir. 82 GB/s'ye kadar bellek bant genişliğine sahip 4GB GDDR5 belleğiyle uygulamalarınızın gerektirdiği performansı ve yanıt hızını sergiler. Nvidia Quadro Mozaik Teknolojisi'yle ekranınızı birden fazla ekrana genişletir.

40. Otomatik hız aşırtma özelliği: Colorful GeForce GTX1050Ti 4G-V Grafik Kartı

Colorful GeForce GTX1050Ti 4G-V Grafik Kartı iki adet 90 mm'lik fan üzerinden hava akışı sağlayan, özel ısı emici sistem ile tasarlanır. Kartın altı pimli güç bağlantısı, hız aşırtmanın da önünü açar. Bağlantı seçeneklerinin hemen yanında bulunan "OC düğmesi"ne basarsanız ürün otomatik olarak hız aşırtır. Ekran kartının HDMI, DVI ve DP bağlantı birimleri bulunur. 4 GB kapasitesi GDDR5 bellek türüne sahip olan model, 7.000 MHz hızda çalışır. Ekran kartı oldukça sessiz çalışır ve çoğunlukla bilgisayarın çalıştığını bile fark etmenize engel olur.

41. Zengin görsel detaylar sunan: Gigabyte Radeon RX 6600 XT GAMING Ekran Kartı

Gigabyte Radeon RX 6600 XT GAMING Ekran Kartı; gerçekçi aydınlatma, gölgelendirme, yansıma ve zengin ayrıntılarla dolu olağanüstü bir oyun deneyimi sunar. AMD Smart Access Memory, AMD Ryzen işlemcilerin grafik kartı belleğinin tüm potansiyelinden yararlanmasını sağlar. Böylelikle sisteminizin performansını oldukça artırır. WINDFORCE 3X soğutma sistemi, 3D aktif fan tasarımı ile beraber üstün bir soğutma performansı ve verimli bir ısı dağıtımı imkânı tanır. Metal arka plaka tasarımı estetik görünümünün yanı sıra ekran kartını etkili bir şekilde korur. Güç kaynağı problemi yaşandığı durumlarda güç göstergesi yanıp sönerek kullanıcılara hızla uyarı verir.

42. Özel fan kanadı tasarımıyla: Afox Radeon R9 370 AFR9370- 4096D5H4 Gaming Ekran Kartı

Özel fan kanadı tasarımıyla ön plana çıkan Afox Radeon R9 370 AFR9370-4096D5H4 Gaming Ekran Kartı, gümüş ve siyah rengin etkileyici uyumunu bir araya getirir. Çok sayıda çevrim içi oyunu yüksek kare hızında oynamanıza imkân tanıyan ürün, görüntülerde yırtılma ve gecikmelere engel olur. AMD Radeon Adrenalin Yazılımı; oyun içi özelleştirmelerde bulunmak, oyunu kaydetmek, ince performans ayarları yapmak ve sürücüleri güncellemek için farklı araçlar sunar. AMD ZeroCore güç teknolojisi ise bilgisayarınızı çalıştırmadığınızda, ekran kartının nerdeyse hiç güç tüketmeden enerji tasarrufu yapmasına olanak verir. Ürünün birer adet DisplayPort, HDMI, DVI bağlantısı bulunur.

43. Tam bir fiyat performans ürünü: XFX RX 5500 XT Thicc II Pro Ekran Kartı

Kalitesiyle öne çıkan XFX RX 5500 XT Thicc II Pro Ekran Kartı, maksimum oyun performansı ve olağanüstü güç verimliliğini bir arada sunar. Grafik kartı, etkileyici görsel efektler sağlayarak oyun deneyiminizi daha keyifli hâle getirir. Bakır GPU, bellek soğutucu bileşenler, kompozit ısı boruları ve açık hava akışı dizaynıyla çok daha iyi bir soğutma performansı sergiler. Zero DB Fan teknolojisi sayesinde günlük kullanımda rahatsız edici fan seslerinin önüne geçer. Yüksek güçle çalışan oyun seansları sırasında güçlü bir şekilde çalışarak ısınmayı önler. Ultra HD desteğiyle oyunlarınızda tüm detayları görebilmenize imkân tanır.

44. Dikkatinizi dağıtmayacak kadar sessiz çalışan: Powercolor RX 6500XT Fighter Ekran Kartı

Powercolor RX 6500XT Fighter Ekran Kartı, oyun oynarken sessiz bir performans sergileyerek dikkatinizin dağılmasının önüne geçer. İki adet fanı bulunan ürün, fanların ömrünü dört kata kadar artıran iki bilyeli yatak teknolojisini kullanır. Fanlar 60 derece sıcaklığın altına düşüldüğünde otomatik olarak kapanır. Gerektiğinde tekrar çalışmaya başlar. Etkileyici kare hızlarıyla fark yaratan ekran kartı, zengin detaylarla dolu bir görsel deneyim yaşamanızı sağlar. Süper Çözünürlük(FSR) teknolojisiyle yüksek kaliteli oyun beklentisine sahip olanlar için ideal bir ürün olan ekran kartı, birçok muadiline göre oldukça ekonomik bir fiyata sahip olmasıyla öne çıkar.

45. Hızınıza hız katın: Gigabyte GeForce RTX 3060 Vision OC Grafik Kartı

Gigabyte GeForce RTX 3060 Vision OC Grafik Kartı; video düzenlemeden 3D animasyon yapımına, fotoğrafçılıktan grafik tasarıma, mimari görselleştirmeden yayıncılığa kadar aklınıza gelebilecek her alanda hızınıza hız katar. Yarı pasif soğutma sistemi, çok gerekli olmadıkça fanları çalıştırmaz. Böylelikle tüm işlemlerinizi sessizce gerçekleştirmenize imkân tanır. Grafen nanao yağlayıcı, sleeve bearing fanın ömrünü 2.1 kat uzatır. Kullanıcı dostu PCB tasarımıyla ön plana çıkan ekran kartı; isteğinize göre saat hızını, voltajı, fan performansını ve güç hedefini gerçek zamanlı olarak ayarlamanıza izin verir.

46. Güçlü, dayanıklı ve işlevsel: ASUS DUAL-RX6700XT-12G Ekran Kartı

İstisnasız, en iyi ekran kartı üreticilerinden biri olan ASUS markasının ASUS DUALRX6700XT-12G Ekran Kartı, yüksek performans ve sade tasarımı bir araya getirir. Amiral gemisi ekran kartlarındaki gelişmiş soğutma teknolojilerinden yararlanan ürün, kaliteli materyallerle özenle üretilir. Eksen teknolojili fan tasarımı sayesinde iyi bir soğutma kapasitesi bulunur. 144 saatlik kararlılık testleri ve bir dizi 3DMark testinden geçirilerek piyasaya sürülen ekran kartı, yüksek kare hızına sahip 1440p oyun deneyimi yaşamanızı sağlar. Siz de doya doya oyun oynamanıza imkân tanıyacak, güçlü, dayanıklı ve işlevsel bir ekran kartı istiyorsanız ürün tam size göre!