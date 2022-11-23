İstediğiniz her ürünü kolayca dondurarak saklayabileceğiniz en kullanışlı ve iyi çekmeceli derin dondurucu çeşitleri

Pek çok gereksinime yönelik ürün çeşidi sunan derin dondurucular, farklı tasarım özellikleriyle de hemen her türlü ihtiyaca hitap etmeyi başarıyor. Evinizde geniş bir derin dondurucunuz varsa onlarca farklı gıdayı taze bir şekilde saklamanız mümkün oluyor. Eğer siz de sebze, meyve ve daha pek çok gıda ürünü ilk günkü tazeliğinde tüketmek istiyorsanız en iyi çekmeceli derin dondurucu seçeneklerine buradan göz atabilirsiniz.

1. Gıdaları dondurarak israfın önüne geçin: Profilo DF1024WFVV A++ 6 Çekmeceli Derin Dondurucu

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En iyi çekmeceli derin dondurucu seçenekleri arasında yer alan Profilo DF1024WFVV A++ 6 Çekmeceli Derin Dondurucu, 6 adet çekmecesi ile 192 litre hacim sunuyor. A++ enerji verimliliği sayesinde düşük miktarda elektrik tüketiyor. Böylelikle gıdalarınızı az maliyetle aylar boyunca güvenle saklayabilir ve gıda israfından büyük oranda tasarruf edebilirsiniz. İstenilen sıcaklığa kolay bir şekilde ayarlanan dondurucu, iç ısısını sabit tutarak gıdaları uzun süre saklayabiliyor. Elektrik kesilse dahi 24 saat boyunca yiyecekler bozulmadan ve sağlıklı bir şekilde korunabiliyor.

2. Gıdalar için sağlıklı depolama: Samsung RZ20BG3000WW/TR 6 Çekmeceli Derin Dondurucu

Samsung RZ20BG3000WW/TR 6 Çekmeceli Derin Dondurucu, yiyecekleri saklamak için tercih edilecek kullanışlı cihazlardan biri. Gıdaların saklanması için evlerde yaygın olarak kullanılan derin dondurucular sayesinde sebzeleri 15-24 ay, meyveleri 18-24 ay, etleri 12-18 ay ve deniz ürünlerini 6-12 ay süreyle saklamak mümkün. Yazlık ve kışlık sebze meyveleri yıl boyunca tüketebilmek için derin dondurucu kullanmayı tercih edebilirsiniz. Altı adet çekmecesi olan ürün, toplamda 188 litre hacme sahip. Bu sayede 20 kilogramdan fazla gıdayı sağlıklı bir şekilde depolama şansı bulabilirsiniz.

3. En doğal muhafaza yöntemi: Altus AL509 Derin Dondurucu

Gıdaların dondurulması, gıda maddelerinin içerisinde bulunan mikroorganizma ve enzim faaliyetlerinin yavaşlatılmasını sağlayarak besinlerin ömrünü uzatıyor. Bu; gıdaları doğal bir şekilde depolamak, besin ve vitamin kayıplarını en aza indirmek için ideal yöntemlerden biri. Üstelik dondurularak muhafaza edilen gıdalara ekstra bir işlem uygulanması da gerekmez. Beş çekmeceli olarak üretilen Altus AL509 Derin Dondurucu güvenilir bir şekilde gıda depolamak için en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Dikey tasarımı sayesinde de çok daha az yer kaplıyor.

4. Evdeki en verimli beyaz eşya olmaya aday: Uğur UED 5175 DTK 5 Çekmeceli Beyaz Derin Dondurucu

Uğur UED 5175 DTK 5 Çekmeceli Beyaz Derin Dondurucu, sıklıkla tercih edilen derin dondurucu modelleri arasında yer alıyor. Toplamda 153 litre hacme sahip olan derin dondurucu, ince uzun tasarımıyla evinizde fazla yer kaplamaz. Yeni bir derin dondurucu alan kişilerin aklına ilk olarak "Çekmeceli derin dondurucu nasıl temizlenir?" sorusu gelebilir. Derin dondurucu temizliği yaparken öncelikle içerisinde bulunan ürünler boşaltılmalı ve cihazın fişi elektrikten çekilmeli. Daha sonra bir litre su içerisine bir yemek kaşığı sirke ile karbonat ekleyerek bu su ile derin dondurucu silinerek temizlenebilir.

5. Hem şık hem kullanışlı: Electrolux LUT5NF20X NoFrost 6 Çekmeceli İnox Derin Dondurucu

Electrolux LUT5NF20X NoFrost 6 Çekmeceli İnox Derin Dondurucu, dış görüntüsü ile mutfağınıza şık bir hava kazandırırken farklı seviyedeki soğutucu özellikleriyle de gıdalarınızı en iyi şekilde koruyacak bir ürün. Altı çekmeceli olarak tasarlanan bu derin dondurucu minimum alandan maksimum fayda alınacak şekilde planlanmış. Ürünün çekmeceleri farklı boyutlardaki ürünleri muhafaza edebilmeniz adına farklı ölçülere sahip. Bu sayede her türlü ürünü bu dondurucu içerisinde yerleştirebilirsiniz. Ürünün ön yüzünde yer alan LED ekran sayesinde dolabın iç sıcaklığını takip edilebilirsiniz.

6. Yedi çekmeceli tasarım: Vestel CD7011 Dikey Derin Dondurucu

Yedi ayrı kapalı bölmeye sahip Vestel CD7011 Dikey Derin Dondurucu, gıdaları gruplandırmak ve farklı grupları birbirinden ayrı bir şekilde saklamak için ideal bir ürün. Çekmecelerde yer alan tekerlekler, kullanımı çok daha pratik hâle getiriyor. Hem geniş hem ince çekmeceleri bulunan dondurucu, bu sayede farklı boyutlara sahip kapları rahatça saklama imkânı tanıyor. "Çekmeceli derin dondurucu kaç derece olmalı?" diye merak ediyor olabilirsiniz. Çekmeceli derin dondurucular -18 santigrat derecede çalıştırılır. Bu, gıdaların donması ve enzimlerin yavaşlaması için gerekli sıcaklık olarak bilinir.

7. Altı çekmece, geniş hacim: Arçelik 2061 MB A+ Çekmeceli Derin Dondurucu

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Arçelik 2061 MB A+ 200 lt Çekmeceli Derin Dondurucu, 200 litre hacmi ile geniş bir dondurucu isteyenler için ideal. Yerli üretim markalarından biri olan Arçelik'in çekmeceli derin dondurucu ölçüleri 145,7 santimetre yükseklik, 61 santimetre derinlik ve 54,2 santimetre genişlik şeklinde. Bu sayede hemen her mutfağa rahat bir şekilde sığabilen ürün, sadece 40 desibel ses ile çalışıyor. Günlük olarak 9 kg ürünü dondurabiliyor. A+ enerji tüketimi ile elektrik faturalarından tasarruf sağlayan cihaz, ev ekonomisine de katkıda bulunmuş oluyor.

8. Yaz sebzelerini kışın tüketme keyfi paha biçilemez: Vestel CD6001 EX 6 Çekmeceli Derin Dondurucu

187 litre iç hacim sunan Vestel CD6001 EX 6 Çekmeceli Derin Dondurucu, evde kışlık depolamak için en ideal ürünlerden biri. Mutfağınızda fazla yer yoksa ve yatay bir derin dondurucu koyamıyorsanız üzülmeyin! Dikey tasarımı ve 147x54x59 santimetre boyutlarıyla pek çok alana rahatlıkla sığan bu dolap, düşük ses seviyesiyle de sürekli kullanım için ideal. Altı adet çekmecesinde et, balık, sebze ve meyve gibi birçok farklı gıda ürününü sınıflandırarak dondurabilirsiniz. Böylelikle kış aylarında yaz sebzelerini en doğal ve taze hâlleriyle tüketebilirsiniz.

9. Geniş dondurma alanı, düşük buzlanma: Bosch GSV33VWE0N 7 Çekmeceli Derin Dondurucu

Bigbox bölmeleri sayesinde büyük gıdalar için ekstra geniş dondurma alanı sunan Bosch GSV33VWE0N 7 Çekmeceli Derin Dondurucu, 231 litre gibi oldukça geniş bir hacme sahip. Kapaklı yedi bölmesi ile favori gıdalarınızı birbirine karıştırmadan dondurabilirsiniz. Cihaz, kapağı kapanmadığı zaman uyarı ışığı ve sesiyle kullanıcıya bilgi verir. Aynı şekilde herhangi bir arıza meydana geldiğinde de içindeki gıdaların zarar görmemesi için kullanıcıyı hızlı bir şekilde uyarır. Bunların yanında Cold Accumulator teknolojisi, iç sıcaklığı en doğru şekilde korur. Gıdaların daha taze kalması için ise FreshSense teknolojisi kullanılır.

10. Hızlı dondurma özelliğiyle: Beko 7372 JEI NoFrost 7 Çekmeceli Derin Dondurucu

Beko 7372 JEI NoFrost 7 Çekmeceli Derin Dondurucu şık ve kullanışlı derin dondurucu seçenekleri arasında yer alıyor. Toplamda yedi farklı bölmesi bulunan ürün, beş adet çekmeceye sahip. Hızlı dondurma özelliği ile gıdaları tazeliğini kaybetmeden soğutuyor ve uzun süre güvenle saklanmasını sağlıyor. Beko'nun bu derin dondurucu modeli, günlük olarak 20 kg ürünü dondurabilme kapasitesine sahip. Üzerinde yer alan LED erkan sayesinde ürünü kolaylıkla kullanılabiliyor ve dondurucunun iç sıcaklığı hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Ev tipi kullanım için ideal olan derin dondurucu, sadece 37 desibel ses çıkarıyor.

11. Kaliteyi uygun fiyata alma imkânı: Siemens GS24VVWF0N A+ 6 Çekmeceli Derin Dondurucu

FreshSense özelliği sunan Siemens GS24VVWF0N A+ 6 Çekmeceli Derin Dondurucu yiyeceklerin uzun süre boyunca taze kalmasını sağlıyor. A+ enerji sınıfında yer alan bu dondurucu, A sınıfı buzdolaplarına göre %20 daha az enerji harcayarak ev ekonomisine de katkı sağlıyor. Elektriklerin kesilmesi hâlinde 11 saat boyunca sorunsuz bir şekilde gıdaları saklamaya devam edebiliyor. Beş adet dondurucu bölmesi içerisinde kış için hazırladığınız meyve ve sebzeleri ayrı ayrı depolayabilir, böylelikle koku ve tatların birbirine karışmasını önleyebilirsiniz. Dondurucudan çıkardığınız sebzeleri aylar sonra dahi ilk günkü tazeliğinde tüketebilirsiniz.

12. Kompakt tasarımı ile çok az yer kaplıyor: Regal DD-143 3 Çekmeceli Derin Dondurucu

Regal DD-143 3 Çekmeceli Derin Dondurucu tezgah altında derin dondurucu kullanmak isteyenler için ideal bir seçenek olabilir. Üç tane çekmecesi bulunan cihaz, toplamda 103 litre ürün hacmine sahip. Etkili ve verimli bir şekilde soğutma sağlamasının yanında, küçük ve kompakt tasarımı sayesinde her türlü alanda rahat bir şekilde kullanılabilir. Çekmeceli derin dondurucu en ucuz seçenekleri arasında yer alan ürün, tasarımıyla beraber uygun fiyatı nedeniyle de tercih ediliyor. "Evde fazla yerim yok." diyorsanız tezgah altında açacağınız küçük bir alanda bolca gıdayı depolayacak bir bölme yaratmış olursunuz.

13. Kaliteli derin dondurucu arayanlara: Grundig GFNE 8300 I Multimode Soğutucu Dondurucu

Grundig GFNE 8300 I Multimode Soğutucu Dondurucu; çift yönlü olarak kullanılabilen harika bir seçenek. Sekiz tane bölmesi bulunan bu cihazın bir kısmı soğutucu bir kısmı dondurucu olarak çalışıyor. Böylece evdeki dondurucu kapasitesi arttırılırken buzdolabı için de ayrıca yer açılmış oluyor. Üstelik Muti-Switch mode özelliği, bir bölmenin istediğiniz an özellik değiştirmesini sağlıyor. 240 litre hacme sahip olan ürün NoFrost özelliği sayesinde karlanma yapmadan donduruyor. Ürünün üzerinde yer alan LCD ekran sayesinde buzdolabının bölme sıcaklıklarını kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.

14. Avantajlı fiyat, kaliteli ürün: Şenocak VF 7310 7 Çekmece Dikey Derin Dondurucu

Dikey tasarımı sayesinde mutfak içerisinde yerleşim kolaylığı sunan Şenocak VF 7310 7 Çekmece Dikey Derin Dondurucu, özellikleriyle de göz dolduran bir ürün. Yüksek sıcaklık ve kapı açık uyarı sistemi bulunan dolap, bu sayede donmuş gıdaların çözünerek bozulmasının önüne geçiyor. Yüksek izolasyonlu, 10 santimetre kalınlığındaki gövdesi enerji verimliliği sağlıyor. Aynı zamanda elektrik kesintilerinde gıdaların uzun süre korunmasına da yardımcı oluyor. -18 santigrat derecede çalışabiliyor ve hızlı dondurma fonksiyonuyla gıdaları anında soğutuyor.

15. Hem küçük hem çok verimli: Liebherr GP 1476 4 Çekmeceli A++ Smart Frost Premium Derin Dondurucu

Liebherr GP 1476 4 Çekmeceli A++ Smart Frost Premium Derin Dondurucu, yüksek enerji verimliliği sağlayan kaliteli dondurucu modellerinden biri. Çekmeceli derin dondurucu A++ enerji verimliliği ile çalışıyor. Tezgah altı model, evde her yere kolayca yerleştirilebiliyor. Küçük yapısına rağmen verimli bir şekilde kullanılan iç alanı, kullanıcı dostu bir tasarıma sahip. Cihaz, üst kısmında yer alan düğmelerden kolay bir şekilde yönetilebiliyor. Evinizde fazla alanınız yoksa veya tezgah altına sığdırabilecek bir derin dondurucu arıyorsanız en iyi seçeneklerden biri Liebherr Dört Çekmeceli Derin Dondurucu olabilir!

16. Üç çekmeceli derin dondurucu: Vestel CD3001 3 Çekmeceli Dikey Derin Dondurucu

Tezgah altı dikey derin dondurucular içinde ideal bir seçenek arıyorsanız Vestel CD3001 3 Çekmeceli Dikey Derin Dondurucu tam size göre! Net olarak 103 litre hacmi bulunan ürün, 24 saat içerisinde beş kilogram gıdayı dondurabiliyor. Dondurucunun iki adet çekmecesi ve üç adet bölmesi bulunuyor. Bu sayede gıdaları birbirinden ayırarak muhafaza etmek mümkün oluyor. Üzerinde yer alan tekerleri sayesinde hareket kolaylığı sağlayan ürünü gerektiğinde kolay bir şekilde taşıyabilirsiniz. Elektrik kesintilerinde -18 santigrat dereceden -9 santigrat dereceye yaklaşık olarak 16 saatte çıkıyor.