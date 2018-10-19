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İstedikleri türden gelmeyen hayvanları teslim almadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 21:39 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, devlet teşvikli büyükbaş hayvan başvurusunda bulunan 6 yetiştirici, istedikleri türden hayvanların gelmediğini ve hayvanların değiştirildiğini ileri sürüp gelen hayvanları teslim almayarak, müteahhit firma hakkında suç duyurusunda bulundu.

CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, devlet teşvikli büyükbaş hayvan başvurusunda bulunan 6 yetiştirici, istedikleri türden hayvanların gelmediğini ve hayvanların değiştirildiğini ileri sürüp gelen hayvanları teslim almayarak, müteahhit firma hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ceylanpınar ilçesinde Hıdır Demir, Türkan Keskin, Mehmet Ali Kalemli, Eyüp Çağra, Mustafa Doyulmaz ve Kadriye Abir, devlet teşvikli simental türü büyükbaş hayvan başvurusunda bulundu. Bugün öğle saatlerinde ismi öğrenilmeyen müteahhit firma yetkilisi tarafından aranan yetiştiriciler, İlçe Tarım Müdürlüğü yakınlarına çağırılarak başvurdukları devlet teşvikli büyükbaş hayvanları almaları istendi.

Ceylanpınar İlçe Tarım Müdürlüğü yakınlarına gelen yetiştiriciler, başvurdukları tür ile gelen tür arasında fark olduğunu ve bu yüzden hayvanları almayacaklarını belirtti. Bunun üzerine müteahhit firma yetkilisi hayvanları almadıkları taktirde haklarının yanacağını açıklayınca yetiştiriciler duruma tepki gösterdi. Hayvanların Şanlıurfa merkezden yüklendiğini iddia eden yetiştiricilerden Mehmet Ali Keskin, ''6 arkadaşla birlikte başvurumuzu yaparak 30 bin lira karşılığında büyükbaş hayvan başvurusunda bulunduk. 4 mü, 5 mi artık o bizim devletimize kalan bir şey biz onu bilemiyoruz. Şuan bize gelen bu hayvanlar ise kişi başı 5 tanedir. 15 tanesi ise Karacadağ'dan gelen hayvanlardır. Şu anda bu hayvanları kalkıp da bu durumda alamayız. Bize gelen hayvanları 2 bin liraya da kimse almaz zararına almış oluruz. Firma sahibi gelmiş siz istemiyorsunuz bu hayvanlar size gelmiş aslında bize gelen hayvanlar bu hayvanlar değil'' diye konuştu.

Hıdır Demir ise ''Yaklaşık 5-6 ay önce genç çiftçi projesine katıldık, kayıtlarımızı yaptık. Müteahhit yetkilisi almazsanız hak sahipliğinden düşersiniz gibisinden şeyler söyledi. Biz devletimizden bizlere bir el uzatılmasını istiyoruz" dedi.

6 yetiştirici, müteahhit firma yetkilisi hakkında Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

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