İstek durduruldu SSL TLS güvenli kanalı oluşturulamadı: SSL / TLS hatası çözümü nedir?

İnternet kullanıcıları bazı web sitelerine giriş yapmak istediklerinde istek durduruldu SSL TLS güvenli kanalı oluşturulamadı hatası ile karşılaşmaktadır. Bu hata ziyaret edilmek istenen sitenin güvenli olmadığı anlamına gelmektedir. Sitenin sağladığı güvenlik sertifikası, tarayıcınızın tanımadığı bir sertifika makamı tarafından oluşturulmuş olabilmektedir. Bu tür hatalar ile karşılaşan internet kullanıcıları bu hataları gidermek için çözüm yolları aramaktadır.

SSL TLS Hatası Çözümü

Bir web sitesi ile internet tarayıcısı arasında şifrelenmiş iletişime olanak sağlayan dijital güvenlik teknolojisine SSL (Secure Socket Layer) denmektedir. TLS (Transport Layer Security) terimi de tıpkı SSL gibi aynı anlamı taşımaktadır. Yani her iki terimde internet sitelerini ziyaret eden kullanıcıların hassas bilgilerini güvende tutmak amacı ile kullanılmaktadır.

İnternet kullanıcıların web sitelerini ziyaret ederken en çok şikâyet ettiği sorunlardan biri SSL /TLS hatası ile karşılaşmaktır. Bu hata ile karşılaşmanın pek çok sebebi bulunmaktadır.

SSL / TLS hatasının sunucudan, sertifika geçerlilik süresinin dolmasından veya yazılımdan kaynaklı pek çok sebebi olabilmektedir. Bu sorunu çözmek için öncelikle SSL /TLS ön belleğini temizlemeniz gerekmektedir. Ardından cihazınızın tarih ve saatini kontrol ediniz. Eğer tarih ve saatiniz yanlış ise bu hata ile karşılaşabilirsiniz.

Tarayıcınız hata veren web sitelerini ön belleğine aldıysa tarayıcınızın ön belleğini de temizlemeniz gerekmektedir. Bazı durumlarda anti virüs yazılımları da bu tarz hataların çıkmasına sebep olabilmektedir. Anti virüs yazılım ayarlarını kontrol edebilir veya bu yazılımı devre dışı bırakabilirsiniz.

Bazı web sitelerinde otomatik olarak imzalanan sertifikalar kullanıldığında internet kullanıcıları temel alınan bağlantı kapatıldı SSL / TLS güvenli kanalı içi güven ilişkisi kurulamadı hatası ile karşılaşabilmektedir.

Bu sorun web site sahibinin imzalı sertifika kullanması ile birlikte kolay bir şekilde çözülmektedir. Kendinden imzalı bir sertifika veya sertifika yetkilisi tarafından yayınlanan bir sertifika kullanımı için web site sahipleri, TLS ve SSL protokollerinin etkinleştirme işlemini yapmalıdır. Bu işlem yapıldığında web siteleri kullanıcılar için daha güvenli bir hale gelecektir.



